«Спартак» не продаст Зиньковского летом. Хавбеком интересовался «Локомотив»

Антон Зиньковский продолжит выступать за «Спартак» как минимум до зимы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые не собираются продавать полузащитника этим летом. Гильермо Абаскаль и его тренерский штаб рассчитывают на 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляет «Локомотив».

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола за 28 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.