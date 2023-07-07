«Спартак» не продаст Зиньковского летом. Хавбеком интересовался «Локомотив»
Антон Зиньковский продолжит выступать за «Спартак» как минимум до зимы.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые не собираются продавать полузащитника этим летом. Гильермо Абаскаль и его тренерский штаб рассчитывают на 27-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляет «Локомотив».
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола за 28 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Отличный игрок. Пока молчит, хотя сидит на заменах, выходит добавляет.
А вместо него, кого, Мукунку?! Подающего надежду и забивающего по 3 за сезон.