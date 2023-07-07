«Спартак» не продаст Зиньковского летом. Хавбеком интересовался «Локомотив»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Зиньковский Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский продолжит выступать за «Спартак» как минимум до зимы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые не собираются продавать полузащитника этим летом. Гильермо Абаскаль и его тренерский штаб рассчитывают на 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляет «Локомотив».

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола за 28 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Алексей Шохов
это хорошая новость.хороший игрок . Он нужен СПАРТАКУ.
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Алексей Иванов
это очень хорошо, важный игрок.
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Никита Самарин
Кто бы что не говорил, а я верю, что Зина принесёт Спартаку ещё много пользы.
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Spartakus1984
Ответ свинья в лесу
лучше с Промесом расстаться, нежели с ним.
не звезди
+10
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Дмитрий Агалаков
Зиньковский ещё немало пользы принесёт Спартаку, нельзя с ним сейчас расставаться.
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Jovana Jovičić
Почему-то казалось, что он - молодой игрок. А он через 3 года уже скорость терять начнет, а через лет 5 можно карьеру заканчивать, потому что основное его преимущество - это скорость.
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+3
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Eugene88
Да лучше игнатова заберите кто-нибудь. Спросите у комментаторов матч тв какой это гений! 😂
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Саша Котляров
Хорошая новость👍👍👍
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Andrey
Ответ Jovana Jovičić
В Спартаке не любят игроков, которые умеют принимать и подержать мяч?
В Спартаке не любят игроков, фамилию которых, иногда по тайму и больше не слышно от комментатора
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Владимир Молявин
Хорошая новость. Антоха самим нужен.
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Eugene88
Ответ Spartakus1984
А на замену кто будет выходить?
Да еслиб на замену.. но ведь рыжий его почти весь сезон в старт ставил.
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Ширко1986
Реально иногда читаешь и не понимаешь. Неужели к нему были вопросы и он лишний в составе?!?!
Отличный игрок. Пока молчит, хотя сидит на заменах, выходит добавляет.
А вместо него, кого, Мукунку?! Подающего надежду и забивающего по 3 за сезон.
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Jovana Jovičić
Ответ Eugene88
Да лучше игнатова заберите кто-нибудь. Спросите у комментаторов матч тв какой это гений! 😂
В Спартаке не любят игроков, которые умеют принимать и подержать мяч?
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Владимир Белов
Ответ Eugene88
Да лучше игнатова заберите кто-нибудь. Спросите у комментаторов матч тв какой это гений! 😂
Точно👍
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Go-go-love
Игрок хороший,но не стабильный. Ему нужно давать играть постоянно, а не только на замену выпускать. Возможно и сможет принести пользу команде.
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Spartakus1984
Ответ Jovana Jovičić
Почему-то казалось, что он - молодой игрок. А он через 3 года уже скорость терять начнет, а через лет 5 можно карьеру заканчивать, потому что основное его преимущество - это скорость.
Ни какой сокрости у него дистанционной не было,просто резкий,но техничный,на этом долго можно еще протянуть.А вот Мбаппе с возратсом как раз будет терять свои сильные стороны
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Аркадий Аркадич
Ответ Jovana Jovičić
Почему-то казалось, что он - молодой игрок. А он через 3 года уже скорость терять начнет, а через лет 5 можно карьеру заканчивать, потому что основное его преимущество - это скорость.
Ну он из второй лиги пробивался, долгий путь у парня был.
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Eugene88
Ответ Jovana Jovičić
В Спартаке не любят игроков, которые умеют принимать и подержать мяч?
Любят, а игнатов тут причем?
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Spartakus1984
Ответ Eugene88
Да лучше игнатова заберите кто-нибудь. Спросите у комментаторов матч тв какой это гений! 😂
А на замену кто будет выходить?
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3 панды
Хорошая новость
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Spartakus1984
Только обмен на Пиняева,пусть даже с доплатой Спартака
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Иван Иванов
Что значит этим летом... Антона совсем не нужно продавать. И точка.
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nikolakovalenko@mail.ru
Правильный выбор.
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pav11k
Было уже, давайте что-то свежее
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Ильдар Фарукшин
Новости из пальца высасывают 😊.написать лижбы что то
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