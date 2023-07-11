«Ювентус» будет готов продать Погба за 10 млн евро, если он решит перейти в Саудовскую Аравию. У хавбека есть предложение от «Аль-Ахли»
«Ювентус» готов отпустить Поля Погба за 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил полузащитнику 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы.
По информации La Gazzetta dello Sport, на самом деле игрок получил предложение от другого клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли». Команда из Джидды хотела бы сначала оценить состояние игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона из-за травм.
Футболист не уверен в том, стоит ли покидать «Ювентус». Если он решит принять предложение саудовцев, туринцы будут готовы продать его за 10 миллионов евро.
Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.
Хотя временами сверкал
Считай и закончил карьеру, не доиграв и до 30 лет.
а второе это уже можно оспаривать:) но думаю лучшая пара цпз для 343 будет Фаджоли и Лока. более универсальные, оба прекрасны наверху, оба могут перед обороной (хотя я настаиваю что Лока не реджиста)