«Ювентус» будет готов продать Погба за 10 млн евро, если он решит перейти в Саудовскую Аравию. У хавбека есть предложение от «Аль-Ахли»

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Поль Погба Аль-Ахли Джидда Футбол

«Ювентус» готов отпустить Поля Погба за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил полузащитнику 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы.

По информации La Gazzetta dello Sport, на самом деле игрок получил предложение от другого клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли». Команда из Джидды хотела бы сначала оценить состояние игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона из-за травм.

Футболист не уверен в том, стоит ли покидать «Ювентус». Если он решит принять предложение саудовцев, туринцы будут готовы продать его за 10 миллионов евро.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь

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27 комментариев

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Los Galácticos
Погба как и Балотелли оказались одного поля ягоды, яркий пример того что талант без упорного труда ничего не стоит.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Алексей Толстюк
А где юмористы которые в прошлом году писали какие лохи МЮ что упустили такого ИГРОЧИЩУ свободным агентом?)
Насколько я помню, над МЮ потешались не потому, что они упустили топ-игрока в лице Погба, а из-за бездарной трансферной политики, когда сначала упустили бесплатно воспитанника, потом вернули за 100 млн и опять бесплатно отдали.
+38
-2
+36
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"Iron"
Символические 10 млн)
+7
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Ann Tretiakova
Ответ Los Galácticos
Погба как и Балотелли оказались одного поля ягоды, яркий пример того что талант без упорного труда ничего не стоит.
)) ну у погба хотя бы немного серой жидкости в голове было ... второй не просто не трудился , он еще и как в сказке ..Иванушка-дурачок))
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+7
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Alexandr Sokolov
Да уж, Баллотелли хоть играл))) а этот не выходя на поле закончился

Хотя временами сверкал
+4
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Алексей Толстюк
А где юмористы которые в прошлом году писали какие лохи МЮ что упустили такого ИГРОЧИЩУ свободным агентом?)
+8
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Tiestorzn17
100 млн. за полирование стульев в лазарете это сильно.
Считай и закончил карьеру, не доиграв и до 30 лет.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Ann Tretiakova
)) ну у погба хотя бы немного серой жидкости в голове было ... второй не просто не трудился , он еще и как в сказке ..Иванушка-дурачок))
Ну не знаю, это еще спорно. Я могу вспомнить несколько десятков перформансов Балотелли на международном и клубном уровне. А вот за Погба победа на ЧМ и модные причёсочки, тот гол шведой из всех нарезок тиктока, да и дубль Сити в победном матче.
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инок
Саудиты - санитары Европы, получается, избавляют её от лишнего шлака. Молодцы.
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Е.Р.
Погба верю, что останется до конца и выжмет весь контракт до сухого остатка
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Футбол, хоккей итд
Да хотя-бы за 1 млн евро продать Погба, главное избавиться от его лички.
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atomio
Загубил свой талант единолично. Хотя все средства для того чтобы его можно было прокачать - были предоставлены.
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Борис Энгельгардт
Ответ Е.Р.
Погба верю, что останется до конца и выжмет весь контракт до сухого остатка
зачем, если есть более жирный контракт)
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Peterson
Погба как старый велосипед в чулане. И выбросить жалко - вдруг пригодится. И продать жалко - задорого не продашь, а воспоминания о том, как тебе было круто с ним в своё время греют душу.
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Lionel Andres Messi 10
Есть только две страны, куда Погба никогда не ступит ногой: Северная Корея и Афганистан: в одной разрешены только 15 видов причёсок, а в другой массово закрывают парикмахерские.
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Эдуард Храпач
Ответ 94vladzislav94
Это было бы максимально плюсово для Юве. На сезон, для игры только в серии А хватает ЦПЗ. если 3-4-3, то Лока + Рабье основа. Резерв Фаджоли, Ровелла, Миретти. В основе будет место и для Костича, и для Кьезы. Остается только найти левоного нападающего на право (можно вернуть Орсолини). и как альтернатива 3-5-2
не хотелось бы быть токсичным говнюком. так что не воспринимай пожалуйста в штыки. НО, стоит помнить, в 352 места доя Кьезы нету!
а второе это уже можно оспаривать:) но думаю лучшая пара цпз для 343 будет Фаджоли и Лока. более универсальные, оба прекрасны наверху, оба могут перед обороной (хотя я настаиваю что Лока не реджиста)
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Улугбек Ганиев
Ответ Lionel Andres Messi 10
Насколько я помню, над МЮ потешались не потому, что они упустили топ-игрока в лице Погба, а из-за бездарной трансферной политики, когда сначала упустили бесплатно воспитанника, потом вернули за 100 млн и опять бесплатно отдали.
это кто?
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Jo-jo
Ответ Tiestorzn17
100 млн. за полирование стульев в лазарете это сильно. Считай и закончил карьеру, не доиграв и до 30 лет.
Немного не по теме, но... Не могли бы вы пожалуйста залить куда-нибудь картинку с Вашей авы? Чтобы я её скачал 🤣
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Максим Черкашин
Ответ Los Galácticos
Погба как и Балотелли оказались одного поля ягоды, яркий пример того что талант без упорного труда ничего не стоит.
Для меня Погба, это когда он на Евро забил Швейцарии. И через минуту Швейцарцы, забили из под него.😁
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94vladzislav94
Ответ Эдуард Храпач
не хотелось бы быть токсичным говнюком. так что не воспринимай пожалуйста в штыки. НО, стоит помнить, в 352 места доя Кьезы нету! а второе это уже можно оспаривать:) но думаю лучшая пара цпз для 343 будет Фаджоли и Лока. более универсальные, оба прекрасны наверху, оба могут перед обороной (хотя я настаиваю что Лока не реджиста)
Так я ж и пишу, что для Кьезы и нужно 3-4-3, а в 3-5-2 полузащита видится с реджистой Ровеллой.
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Дмитрий Шмелев
Директора юве конечно поражают своей тупостью, влаховича и кьезу им не жаль, даже на лукаку согласны, а вот пешехода у которого кормушка мама мия и даже дураку понятно что он даже ечли вылечит травму не выйдет на прежний уровень они жалеют.. Что в головах?!
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K0run
Самый правильный трансфер Юве в это лето будет.
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de-fussball
он еще не закончил карьеру? охренеть!
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Golden Valley
Ювентус не то что готов продат его за 10 млн, а если придется, сами готовы 10 млн оплатить чтобы он ушёл из команды
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Эдуард Храпач
да детка, это успех
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