«Ювентус» будет готов продать Погба за 10 млн евро, если он решит перейти в Саудовскую Аравию. У хавбека есть предложение от «Аль-Ахли»

«Ювентус» готов отпустить Поля Погба за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил полузащитнику 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы.

По информации La Gazzetta dello Sport, на самом деле игрок получил предложение от другого клуба из Саудовской Аравии – « ». Команда из Джидды хотела бы сначала оценить состояние игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона из-за травм.

Футболист не уверен в том, стоит ли покидать «Ювентус». Если он решит принять предложение саудовцев, туринцы будут готовы продать его за 10 миллионов евро.

вернулся в « » прошлым летом на правах свободного агента. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.