Лукаку готов снизить зарплату на 1 млн фунтов в год ради «Интера». «Челси» предложат 35 млн фунтов с учетом бонусов

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку деньги Футбол

Ромелу Лукаку готов снизить зарплату ради перехода в «Интер» из «Челси».

Как сообщает The Telegraph, нападающий готов снизить зарплату на миллион фунтов в год ради возвращения в миланский клуб. Сейчас он получает почти 140 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов. Чтобы помочь «Интеру» осуществить трансфер, он выразил готовность пойти на снижение зарплаты до 120 тысяч фунтов в неделю.

«Интер» работает над возвращением Лукаку. Ранее «Челси» отклонил первое предложение итальянцев, потребовал 40 млн фунтов, а также пытался организовать аукцион между «Интером», «Ювентусом» и саудовским «Аль-Хилалем».

Ромелу заверил «Интер», что не собирается соглашаться на переход в «Ювентус», а также не принял предложение от «Аль-Хилаля». Он хочет только в «Интер», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

«Нерадзурри» готовят предложение на сумму около 35 млн фунтов (почти 41 млн евро) с учетом бонусов и надеются, что его будет достаточно для «Челси».

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах (он провел на поле 1 988 минут). Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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31 комментарий

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Санжар Союз
Ответ angliiskiilion
всего на 1 млн фунтов в год, щедрый пацан
Ох уж это качество считать чужие деньги...
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CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
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Kubinec_
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
они бутылки собирают, чтоб хватило на трансфер
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gangstarr
Ответ angliiskiilion
всего на 1 млн фунтов в год, щедрый пацан
А вы готовы ужаться с вашего миллиона рублей в год, до 900 тысяч ?
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alexmixer9
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
Почему бы не поразводить лондонский мешок?
В ситуации с Лукаку Интер в максимально выгодном положении, поэтому и ведут себя так
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Уэмбли Стедиум
Лукаку очень хочет в Интер ,,а Интер до сих пор не может забыть косяки Ромелу в финале ЛЧ
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Picachu
Ответ Причёска Бэйла
Бесстыжий клуб - это Милан.
Как ник поменять ?
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Sergeev55
шёл бы в Аравию, там и повышение предлагают
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angliiskiilion
всего на 1 млн фунтов в год, щедрый пацан
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Абай Ахметкалиев
Ответ alexmixer9
Почему бы не поразводить лондонский мешок? В ситуации с Лукаку Интер в максимально выгодном положении, поэтому и ведут себя так
И чем это "максимально выгодное положение" обусловлено? У Лукаку действующий длительный контракт с Челси. Если Интер не хочет платить столько, сколько требует Челси, то Лукаку не отпустят, всё просто.
Вот у МЮ было выгодное положение, за счёт одного года контракта у Маунта, Челси не хотел его продавать, но пришлось, чтобы не потерять бесплатно. С Лукаку ситуация совершенно другая, т.к. сам Лукаку хочет уйти, но он на контракте, вот пусть выбирает, либо к арабам, либо в Юве, ну либо пусть убеждает Интер заплатить побольше.
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tampa-bay
Ответ Born is the King
Надо посылать картон. Пусть возвращается и отрабатывает свой трансфер. То что Лукаку хочет неважно,у него контракт и важно что Челси хочет
Так в том и дело что не будет из за нежелания играть, Челси нет смысла его возвращать из за какого то контракта, а так хотя бы заработают, чем будет пинать болт
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Vlados 86
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
Пошли, в чём проблема) Получит Челси, вместо хоть каких-то денег, большого чёрного немотивированного Лу на скамейке, с зарплатой в 12 лямов евро/год.
По сути сбитый лётчик в возрасте 30 лет. Кто его купит кроме АльНасралей, в которые он сам не хочет - ибо это будет конец карьеры.
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Дмитрий Бобко
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
Если Челси пошлет, то вернётся им немотивированный тип. Так что это Интер может послать и за эти 💸 взять кого помоложе и подешевле
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Unnamed0
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
К сожалению, итальянский футбол в полнейшей зaдницe в настоящее время в плане финансов,особенно Интер, у которого куча долгов, поэтому считают каждую копейку
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OldRedWhite
Ответ Direct free kick
Милан - главный клуб Италии
А Волга впадает в Каспийское море !
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charly_54
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
За Лукаку платили очень много! Или сколько в твоём понимании немного?
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Андрей Горонов
Ответ CriminalJoint62
Интер такой бесстыжий клуб. Предлагают так мало, на месте Челси послал бы их куда подальше, тем более за Лукаку платили не так уж и много
По меркам Челси 40 млн это очень мало
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Дмитрий Бобко
Ответ Born is the King
Надо посылать картон. Пусть возвращается и отрабатывает свой трансфер. То что Лукаку хочет неважно,у него контракт и важно что Челси хочет
Отработка: набор массы, тошнота про то что хочу в Интер, ну и эпик на блюде дежавю как в матче с Сити. Оно надо Челси?
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bogdan fedyuk
за 40+5 договорятся
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White Bone
40 лямов за 30 летнего мазилу, да еще с такой личкой, пусть в Челси лавку полирует.
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Бухгалтер2021
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уйдет за 40
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Магомед Жабиев
Нашествие фанатов Каталонии , без паники !
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Жирный Лукаку
Переговоры прошли путь от бесплатной аренды до 35 млн. Неплохо
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Дмитрий
На один? До одного адекватно.
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