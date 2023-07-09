Лукаку готов снизить зарплату на 1 млн фунтов в год ради «Интера». «Челси» предложат 35 млн фунтов с учетом бонусов

Ромелу Лукаку готов снизить зарплату ради перехода в «Интер» из «Челси».

Как сообщает The Telegraph, нападающий готов снизить зарплату на миллион фунтов в год ради возвращения в миланский клуб. Сейчас он получает почти 140 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов. Чтобы помочь «Интеру» осуществить трансфер, он выразил готовность пойти на снижение зарплаты до 120 тысяч фунтов в неделю.

«Интер» работает над возвращением Лукаку. Ранее « » отклонил первое предложение итальянцев, потребовал 40 млн фунтов, а также пытался организовать аукцион между « », « » и саудовским « ».

заверил «Интер», что не собирается соглашаться на переход в «Ювентус», а также не принял предложение от «Аль-Хилаля». Он хочет только в «Интер», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

«Нерадзурри» готовят предложение на сумму около 35 млн фунтов (почти 41 млн евро) с учетом бонусов и надеются, что его будет достаточно для «Челси».

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах (он провел на поле 1 988 минут). Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.