«Аль-Ахли» сделал предложение о трансфере Амрабата. Хавбек согласовал контракт с «Атлетико» и хочет остаться в Европе (Foot Mercato)

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Foot Mercato, « » сделал предложение о переходе 26-летнего полузащитника. Над сделкой работает брат игрока Нордин Амрабат, который провел три сезона в «Аль-Насре».

Сам Софьян хочет остаться в Европе. Он уже согласовал условия личного контракта с « », но мадридцы пока не могут сделать предложение, которое устроит «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Амрабат может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Серии А хавбек провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.