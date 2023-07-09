«Аль-Ахли» сделал предложение о трансфере Амрабата. Хавбек согласовал контракт с «Атлетико» и хочет остаться в Европе (Foot Mercato)

Теги Фиорентина Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Софьян Амрабат Футбол

Софьян Амрабат может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Foot Mercato, «Аль-Ахли» сделал предложение о переходе 26-летнего полузащитника. Над сделкой работает брат игрока Нордин Амрабат, который провел три сезона в «Аль-Насре». 

Сам Софьян хочет остаться в Европе. Он уже согласовал условия личного контракта с «Атлетико», но мадридцы пока не могут сделать предложение, которое устроит «Фиорентину». 

Ранее сообщалось, что Амрабат может перейти в «Манчестер Юнайтед». 

В прошедшем сезоне Серии А хавбек провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь

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1 комментарий

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Армейский Топор
Насильно впарят! Всего делов то)
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