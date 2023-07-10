«Аль-Иттихад» предложил Погба 100 млн евро и бонусы за 3 года, но он хочет остаться в «Юве» (TuttoJuve)

Поль Погба не хочет уходить из «Ювентуса», несмотря на предложение от «Аль-Иттихада».

Сайт Team Football France сообщил, что полузащитник посетил Джедду, чтобы осмотреть инфраструктуру « ». Саудовский клуб предлагает Погба 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы.

По данным TuttoJuve, хочет остаться в « », несмотря на столь крупное предложение. Со ссылкой на источники в окружении игрока TuttoJuve сообщает, что Погба посетил Саудовскую Аравию по личным и религиозным причинам. Журналист Джанлука Ди Марцио подтверждает эти сведения.

Этим летом в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема и Нголо Канте.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» готов продать Погба.

В минувшем сезоне француз сыграл 161 минуту в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.