«Аль-Иттихад» предложил Погба 100 млн евро и бонусы за 3 года, но он хочет остаться в «Юве» (TuttoJuve)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Поль Погба Аль-Иттихад Джидда Футбол

Поль Погба не хочет уходить из «Ювентуса», несмотря на предложение от «Аль-Иттихада».

Сайт Team Football France сообщил, что полузащитник посетил Джедду, чтобы осмотреть инфраструктуру «Аль-Иттихада». Саудовский клуб предлагает Погба 3-летний контракт на 100 млн евро и бонусы.

По данным TuttoJuve, Поль хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на столь крупное предложение. Со ссылкой на источники в окружении игрока TuttoJuve сообщает, что Погба посетил Саудовскую Аравию по личным и религиозным причинам. Журналист Джанлука Ди Марцио подтверждает эти сведения.

Этим летом в «Аль-Иттихад» перешли Карим Бензема и Нголо Канте.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» готов продать Погба.

В минувшем сезоне француз сыграл 161 минуту в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Кто там последний из Европы поедет в СА, пусть выключит свет и закроет дверь :)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ходжа Насреддин Афанди
«Аль-Иттихад» предложил Погба 100 млн евро и бонусы за 3 года, но он хочет сидит на лавке
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Тухель
Как я понимаю там главное не уровень игрока, а его религия. Если ты знаменитые игрок мусульманин, то это даёт тебе x2, а то и x4 к зарплате. Я прям удивлён что главного защитника прав мусульман в футболе Озила еще туда не позвали.
Может и позвали, но он сейчас геймер. В другом разделе надо посмотреть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азатполат Новуров
вообще у Ювентуса не клеится, Аллегри хотели забрать арабы а он назло остаётся, Ювентус хотел купить Савича а он хочет перейти арабам, теперь травмированного Погбу хотят купить арабы а он хочет остаться в Ювентусе, я болельщик Ювентуса и я хочу услышать хорошую новость от команды но нет только печальные новости
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Как я понимаю там главное не уровень игрока, а его религия. Если ты знаменитые игрок мусульманин, то это даёт тебе x2, а то и x4 к зарплате. Я прям удивлён что главного защитника прав мусульман в футболе Озила еще туда не позвали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Я уверен он там окажется . Тем более он мусульманин . По идее ему там хорошо будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Погба: я не такой! Ну ладно, поеду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абай Ахметкалиев
Арабы - санитары Европы, получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9wkbc9rjcb
Следующия новость будет Кокорин за 100 лямов в аль наср запасным, они уже и не футболистов покупают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
?? Видимо парикмахер не хочет ехать в аравию, вот и погба пока ломается. Арабы должны через его барбера действовать, а тот уже под мышку прихватит этого clawn и завтра же будет сидеть на лавке Иттихада.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Только Великие отказываются от заоблачных аравийских зарплат : Месси отказался от 2 Миллиардов! Погба от 100 миллионов ! Черчесов от 20 лимонов !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Тухель
Как я понимаю там главное не уровень игрока, а его религия. Если ты знаменитые игрок мусульманин, то это даёт тебе x2, а то и x4 к зарплате. Я прям удивлён что главного защитника прав мусульман в футболе Озила еще туда не позвали.
Озил закончил карьеру, обидно ему наверное..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Marcus-light
Может и позвали, но он сейчас геймер. В другом разделе надо посмотреть
Понятно. Главное чтобы зрение не посадил. Ему очки не пойдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Ходжа Насреддин Афанди
«Аль-Иттихад» предложил Погба 100 млн евро и бонусы за 3 года, но он хочет сидит на лавке
Так он и там на лавке будет сидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
дорогое стекло для витрины одного из домов в Аравии - продано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ювентус должен сам его туда доставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Так Погба в Юве получает 15 лимонов в год тоже немало )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Кто-кто, а Погба закончился как футболист и может уезжать на заработки со спокойной душой, никто его даже не вспомнит. Поздно проявлять профессионализм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MagicWithoutBorders
Это было бы просто подарком для Юве и всех болельщиков)
Надеюсь, что это случится и цена за него будет достойная - не менее 100 млн евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
скоро саудовцы до Кокорина доберутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baranov
А че он не как фернандес с Мединой? Денег больше дают, что он, Ювентус любит больше денег?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Этот раз не верится этому новостю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Еще нужны Гризман и Зидан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий