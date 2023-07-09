«Челси» сообщил «Интеру» об интересе «Юве» к Лукаку. Туринцы считают это попыткой поднять стоимость трансфера

«Ювентус» считает, что «Челси» завышает цену на Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что «Ювентус» проявляет интерес к Лукаку. «Челси» хочет получить за бельгийца 45 миллионов евро.

По данным Tuttosport, «Челси» проинформировал «Интер» об интересе к Лукаку со стороны «Ювентуса». Туринцы считают, что таким образом «Челси» оказывает давление на «нерадзурри», чтобы поднять цену на форварда, и возмущены стратегией лондонцев.

Сообщается, что «Челси» отклонил первое предложение миланцев – по появившейся ранее информации, оно составило 35 миллионов евро с учетом бонусов. «Интер» готовит новое предложение – оно будет сделано после официального трансфера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Интерес к Лукаку также проявляет «Аль-Хилаль», предложивший 45+5 млн евро. Однако приоритетом бельгийца является продолжение карьеры в «Интере».

В сезоне-2022/23 Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах. Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.