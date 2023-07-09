«Челси» сообщил «Интеру» об интересе «Юве» к Лукаку. Туринцы считают это попыткой поднять стоимость трансфера

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Ювентус» считает, что «Челси» завышает цену на Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что «Ювентус» проявляет интерес к Лукаку. «Челси» хочет получить за бельгийца 45 миллионов евро.

По данным Tuttosport, «Челси» проинформировал «Интер» об интересе к Лукаку со стороны «Ювентуса». Туринцы считают, что таким образом «Челси» оказывает давление на «нерадзурри», чтобы поднять цену на форварда, и возмущены стратегией лондонцев.

Сообщается, что «Челси» отклонил первое предложение миланцев – по появившейся ранее информации, оно составило 35 миллионов евро с учетом бонусов. «Интер» готовит новое предложение – оно будет сделано после официального трансфера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Интерес к Лукаку также проявляет «Аль-Хилаль», предложивший 45+5 млн евро. Однако приоритетом бельгийца является продолжение карьеры в «Интере».

В сезоне-2022/23 Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах. Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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5 комментариев

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Eden Hazard
Вообще то так и должно быть. Ведут переговоры с одним клубом, они должны сообщить что запрос подал и другой. Иначе как?Интер готовит второе, отправляет, а ему а ответ: товар закончился, извините?)
+3
-2
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10ztv
не легче брусок купить?
+1
-1
0
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