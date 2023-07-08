Агенты Кьезы проведут переговоры в Англии с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом». «Юве» готов продать вингера за 60 млн евро

Теги Челси Ливерпуль Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ.

Агенты вингера «Ювентуса» в ближайшие дни проведут переговоры в Англии с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».

Новый спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли намерен сохранить Кьезу или продать его не менее чем за 60 млн евро, при этом рыночная цена 25-летнего игрока после травмы снизилась до 40 млн.

В 21 матче прошлого сезона Серии А на счету Кьезы 2 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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ман сити фейк
Ответ Ja BRITER
в Челси его, там же мало вингеров!
Если Кьеза в форме этим вингерам остаётся полировать скамейки
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Ja BRITER
в Челси его, там же мало вингеров!
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Илья Ворошилов
Лучше в Ливерпуль
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Эрниис
такими темпами Юве окажется в болоте, а именно в серии б. он уже не конкурент Милану и Интеру. конец эпохи Юве.
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