Агенты Кьезы проведут переговоры в Англии с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом». «Юве» готов продать вингера за 60 млн евро
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ.
Агенты вингера «Ювентуса» в ближайшие дни проведут переговоры в Англии с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».
Новый спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли намерен сохранить Кьезу или продать его не менее чем за 60 млн евро, при этом рыночная цена 25-летнего игрока после травмы снизилась до 40 млн.
В 21 матче прошлого сезона Серии А на счету Кьезы 2 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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