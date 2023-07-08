Агенты Кьезы проведут переговоры в Англии с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом». «Юве» готов продать вингера за 60 млн евро

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ.

Агенты вингера « » в ближайшие дни проведут переговоры в Англии с « », « » и « ».

Новый спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли намерен сохранить или продать его не менее чем за 60 млн евро, при этом рыночная цена 25-летнего игрока после травмы снизилась до 40 млн.

В 21 матче прошлого сезона Серии А на счету Кьезы 2 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.