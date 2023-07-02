 «Челси» предлагал 60 млн евро за Влаховича. «Юве» отказал (Corriere della Sera)

«Челси» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Get Football News Italy со ссылкой на Corriere della Sera пишет, что лондонцы уже сделали первое предложение в 60 млн евро, но оно было отклонено «Юве».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Влаховича, но за сумму аналогичную той, за которую подписывал форварда. Влахович перешел в «Юве» из «Фиорентины» в январе 2022 года за 70+10 млн евро.