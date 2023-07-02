 «Челси» предлагал 60 млн евро за Влаховича. «Юве» отказал (Corriere della Sera)

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович деньги Футбол

«Челси» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Get Football News Italy со ссылкой на Corriere della Sera пишет, что лондонцы уже сделали первое предложение в 60 млн евро, но оно было отклонено «Юве».  

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Влаховича, но за сумму аналогичную той, за которую подписывал форварда. Влахович перешел в «Юве» из «Фиорентины» в январе 2022 года за 70+10 млн евро.

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16 комментариев

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rigobersong
Ахахаха.... Даже не знаю кто глупее, синий бус который предлагал 60 за полено или ювентус который отказался продавать:))
+62
-24
+38
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Moscwow
Ответ Влад Музалевский
80-90 лямов и тогда можно начинать разговор. Не уверен, что после такого неудачного сезона в Юве, он бы заиграл в Челси
То есть после такого сезона он должен стоить 80-90? А то что он даже в лучший свой сезон столько не стоит тебя не смущает
+13
-3
+10
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Born is the King
Дикая утка от агентов
+5
-1
+4
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Funeral-
жаль игроков юве. Аллегри гробит игроков
+2
0
+2
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Bayern Munich Mia San Mia
Неадекватные пожелания у Ювентуса. Если туринцы переплатили за сербское полено, почему другие должны переплачивать?
+2
0
+2
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Вячеслав Новиков-Володько
В Юве одна проблема это Аллегри, но он крепко присосался
+1
0
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Азатполат Новуров
Ответ rigobersong
Ахахаха.... Даже не знаю кто глупее, синий бус который предлагал 60 за полено или ювентус который отказался продавать:))
Пока не кто, если Ювентус продаст за 60 и Челси покупет, то обо будет глупомы, потому что покупать за 80 и продать за 60 глупо, а со стороны Челси покупать за 60 тоже глупо, потому что я думаю что в Челси он не будет играть хорошо а за Ювентус он ещё себя покажет
+5
-4
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Мексиканская песня
На сдачу.
0
0
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Иван Колгашкин
Купили бы тренера лучше
+1
-1
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Ноно Гомес
Лучше Осимхена попробовать...
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mqh9pzrxgf
Ответ Азатполат Новуров
Пока не кто, если Ювентус продаст за 60 и Челси покупет, то обо будет глупомы, потому что покупать за 80 и продать за 60 глупо, а со стороны Челси покупать за 60 тоже глупо, потому что я думаю что в Челси он не будет играть хорошо а за Ювентус он ещё себя покажет
Глупее, это быть ригоберкой))
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