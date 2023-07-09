Влахович готов перейти в клуб АПЛ. Условия: участие в ЛЧ и игра в стартовом составе

Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, если тот участвует в Лиге чемпионов.

Еще одно условие форварда « »: он должен выходить в стартовом составе.

В ближайшее время 23-летний игрок сборной Сербии встретится насчет возможного ухода с новым спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли.

Сообщалось, что « », который не сыграет в Лиге чемпионов, предлагал 60 млн евро за , но «Юве» ответил отказом. Также нападающий интересен « ».