Влахович готов перейти в клуб АПЛ. Условия: участие в ЛЧ и игра в стартовом составе

Теги Челси Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович Футбол

Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, если тот участвует в Лиге чемпионов.

Еще одно условие форварда «Ювентуса»: он должен выходить в стартовом составе.

В ближайшее время 23-летний игрок сборной Сербии встретится насчет возможного ухода с новым спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли.

Сообщалось, что «Челси», который не сыграет в Лиге чемпионов, предлагал 60 млн евро за Влаховича, но «Юве» ответил отказом. Также нападающий интересен «Ньюкаслу».

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12 комментариев

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Islam Gasanov
Ответ Сырым Уакыш
МЮ, Челси, Ньюкасл, Арсенал
Так Челси же не в Лч
+7
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avcgloronalduMU
вот это закидоны ))
обменять на марсьяля
+5
-1
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Алекс Мелкумян
Ответ avcgloronalduMU
вот это закидоны )) обменять на марсьяля
с доплатой от Юве
+3
-1
+2
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Bazilic
Ответ Сырым Уакыш
МЮ, Челси, Ньюкасл, Арсенал
Челси в этот список как попал?)
+1
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+1
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corazón blanco
Влахович до сих пор для меня нет загадка, как игрок. Да в Фиорентине он был хорош, но как перешел в топ-клуб, так перестал показывать стабильно высокую игру, да может выдать один матч хороший, но потом в следующих двух-трех сыграть блекло. А за такие деньги, которые требуют за него он должен класть голы пачками в ворота соперников.
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svft
интересно, как можно в контракте прописать "игру в стартовом составе"?
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dr. cage
Блин, наш дырявый Ливерпуль отпадает (((
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Kubinec_
лучше оставить в Юве... если апл мешки на сотку не разведут
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deadjoker
Ну только МЮ в этом сезоне :)) остальным участникам лч он не нужен.
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wjvxpb5q6f
Ответ corazón blanco
Влахович до сих пор для меня нет загадка, как игрок. Да в Фиорентине он был хорош, но как перешел в топ-клуб, так перестал показывать стабильно высокую игру, да может выдать один матч хороший, но потом в следующих двух-трех сыграть блекло. А за такие деньги, которые требуют за него он должен класть голы пачками в ворота соперников.
Он прекрасно начал в Юве, но играть опорного нападающего довольно сложно и непривычно для остроатакующего страйкера)

Да и за какие такие деньги он должен прям божить? Сегодня его готовы реально отдать за 60-70🍋, как за юного ноунейма из Бразилии. При этом это уже сформированный форвард с приличным опытом игры в серьезном чемпионате, да еще и молодой.

Считаю, что это подарок, забрать такого игрока за столь вменяемые деньги, по современным меркам.
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