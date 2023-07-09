Влахович готов перейти в клуб АПЛ. Условия: участие в ЛЧ и игра в стартовом составе
Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, если тот участвует в Лиге чемпионов.
Еще одно условие форварда «Ювентуса»: он должен выходить в стартовом составе.
В ближайшее время 23-летний игрок сборной Сербии встретится насчет возможного ухода с новым спортивным директором туринцев Кристиано Джунтоли.
Сообщалось, что «Челси», который не сыграет в Лиге чемпионов, предлагал 60 млн евро за Влаховича, но «Юве» ответил отказом. Также нападающий интересен «Ньюкаслу».
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Да и за какие такие деньги он должен прям божить? Сегодня его готовы реально отдать за 60-70🍋, как за юного ноунейма из Бразилии. При этом это уже сформированный форвард с приличным опытом игры в серьезном чемпионате, да еще и молодой.
Считаю, что это подарок, забрать такого игрока за столь вменяемые деньги, по современным меркам.