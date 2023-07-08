«Ювентус» интересуется Лукаку на случай, если «Интер» не подпишет его. «Челси» хочет 45 млн евро

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку Футбол

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации The Athletic, «синие» отклонили последнее предложение «Интера» о трансфере бельгийца и требует за него 45 миллионов евро.

«Ювентус» и саудовский «Аль-Хилаль» интересуются 30-летним игроком на случай, если «нерадзурри» не сумеют договорить о его переходе.

Отмечается, что саудовцы уже несколько недель пытаются переманить Лукаку к себе.

В 25 матчах прошлого сезона Серии А Ромелу забил 10 голов. Его показатели можно найти здесь.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadja
Зачем вообще эта деревяшка Ювентусу? Совершенно бесполезный игрок.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
костя Suchkov
Ответ Vadja
Зачем вообще эта деревяшка Ювентусу? Совершенно бесполезный игрок.
Не зачем, а ЗА ЧТО??!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Javelin Himars
Ответ Vadja
Зачем вообще эта деревяшка Ювентусу? Совершенно бесполезный игрок.
и правда, зачем, ведь у них и так есть одна деревяшка - Влахович, зачем ещё одна, даже статистика одинаковая..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Кто же знал, что за переростка Лукаку будет такая конкуренция? Интер может и без своего фан боя остаться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
даже бесплатно это бревно не нужно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шмелев
Оставьте себе трехногоко, интеру как раз он нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Тренер сказал, что Лукаку должен вернуться и только тренер будет решать его трансфер. Посмотрим какое решение арг примет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий