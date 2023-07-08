«Ювентус» интересуется Лукаку на случай, если «Интер» не подпишет его. «Челси» хочет 45 млн евро

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации The Athletic, «синие» отклонили последнее предложение « » о трансфере бельгийца и требует за него 45 миллионов евро.

« » и саудовский « » интересуются 30-летним игроком на случай, если «нерадзурри» не сумеют договорить о его переходе.

Отмечается, что саудовцы уже несколько недель пытаются переманить к себе.

В 25 матчах прошлого сезона Серии А Ромелу забил 10 голов. Его показатели можно найти здесь.