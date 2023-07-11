«Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ предлагали Медину за 5 млн евро. Хавбек ушел из ЦСКА из-за конфликта с Федотовым («Матч ТВ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесуса Медину предлагали «Локомотиву» до перехода в «Спартак».

Парагвайский полузащитник перешел в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро. 

Как сообщает «Матч ТВ», до этого трансфера «Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ  предлагали купить игрока за 5 миллионов евро. 

Примечательно, что в качестве главной причиной ухода Медины из ЦСКА называется конфликт с главным тренером команды Владимиром Федотовым, хотя ранее «Матч ТВ» утверждал, что конфликта между игроком и тренером не было. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ответ _Mr.Green_
из-за денег ушел. не верьте другим причинам
Я вообще этой фразы не понимаю)))
Словно правила в футболе изменились и игрок с действующим контрактом решает уходить ему или нет, а не клуб в начале принимает условия трансфера.

Ушел Медина потому что ЦСКА решил его продать. Вот и вся причина
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ S. A.
Всем абсолютно наплевать, из-за чего он ушёл. Гораздо важнее КУДА он ушёл. Пока он в России, ему не отмыться, как бы он не оправдывался в прощальном видосике и всё такое
хосспади, тебе бы самому помыться
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Mr.Green_
из-за денег ушел. не верьте другим причинам
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Овечкин
Ответ kemal_spartak
Федотов максимально противный персонаж.
Противный, не противный - а результат дает и пахать заставляет на тренировках. Кому не нравится, никого не держит. Валентиновичу респект. При нем прогресс на лицо.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
Ответ _Mr.Green_
из-за денег ушел. не верьте другим причинам
Ага, и Федотов не быдло.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemal_spartak
Ответ mallowan
За своим свинарником лучше следите
Конь заговорил. Что и требовалось доказать 🤣
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Ответ mallowan
За своим свинарником лучше следите
За копытом тоже надо бы ( без обид, ничего личного)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ S. A.
А тренируй он Спартак и добейся такого же результата в первом же сезоне, был бы лучшим тренером России и вам бы было всё равно на то, какой он человек. Любите гнать на Федотова, но Абаскаль тоже не белый-пушистый. То убегает в подтрибунку, не пожав руку тренеру соперников, то психует на пресс-конференциях. Возвращаясь к Федотову. Насколько он мерзкий, судить не нам. А то, что он профессионал, который заставляет пахать и выкладываться по-полной, это факт. Не нравится – валите. Он и со слабым Сочи добился результата благодаря такому подходу
столько заведомо ложных тезисов, что даже лень вам печатать полноценный ответ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TwoWeekStubble
Видимо, спросил у тренера, почему тот постоянно постоянно дважды повторяет одни и те же фразы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Зачем покупать за 5 , когда можно за 6 ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Матч ТВ - это смех )

Пару дней назад утверждали, что никакого конфликта у Федотова с Мединой нет, а сейчас говорят обратное )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ kemal_spartak
Федотов максимально противный персонаж.
А тренируй он Спартак и добейся такого же результата в первом же сезоне, был бы лучшим тренером России и вам бы было всё равно на то, какой он человек.

Любите гнать на Федотова, но Абаскаль тоже не белый-пушистый. То убегает в подтрибунку, не пожав руку тренеру соперников, то психует на пресс-конференциях.

Возвращаясь к Федотову. Насколько он мерзкий, судить не нам. А то, что он профессионал, который заставляет пахать и выкладываться по-полной, это факт. Не нравится – валите. Он и со слабым Сочи добился результата благодаря такому подходу
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krabelot
ЦСКА предлагал Медину Локомотиву за 5, а так как Спартак заклятый, то за ему 7, всё логично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ mallowan
За своим свинарником лучше следите
Вы, похоже, за своим не очень следите.
Раз разбегаются все…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ S. A.
А тренируй он Спартак и добейся такого же результата в первом же сезоне, был бы лучшим тренером России и вам бы было всё равно на то, какой он человек. Любите гнать на Федотова, но Абаскаль тоже не белый-пушистый. То убегает в подтрибунку, не пожав руку тренеру соперников, то психует на пресс-конференциях. Возвращаясь к Федотову. Насколько он мерзкий, судить не нам. А то, что он профессионал, который заставляет пахать и выкладываться по-полной, это факт. Не нравится – валите. Он и со слабым Сочи добился результата благодаря такому подходу
Не был бы.
Очень неприятный персонаж. Не умеющий себя вести (это я мягко сказала).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
В нынешних реалиях такой переход возможен. Ситуация - к нам никто не поедет, да и наши некому не нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ TaR
Я вообще этой фразы не понимаю))) Словно правила в футболе изменились и игрок с действующим контрактом решает уходить ему или нет, а не клуб в начале принимает условия трансфера. Ушел Медина потому что ЦСКА решил его продать. Вот и вся причина
А почему он сам сказал, что попросил руководство это сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ватутин
Ответ S. A.
Всем абсолютно наплевать, из-за чего он ушёл. Гораздо важнее КУДА он ушёл. Пока он в России, ему не отмыться, как бы он не оправдывался в прощальном видосике и всё такое
Вы думаете его это особо волнует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий