«Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ предлагали Медину за 5 млн евро. Хавбек ушел из ЦСКА из-за конфликта с Федотовым («Матч ТВ»)

Хесуса Медину предлагали «Локомотиву» до перехода в «Спартак».

Парагвайский полузащитник перешел в « » из ЦСКА за 6+1 млн евро.

Как сообщает «Матч ТВ», до этого трансфера « » и нескольким клубам предлагали купить игрока за 5 миллионов евро.

Примечательно, что в качестве главной причиной ухода Медины из называется конфликт с главным тренером команды Владимиром Федотовым, хотя ранее « » утверждал, что конфликта между игроком и тренером не было.