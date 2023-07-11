«Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ предлагали Медину за 5 млн евро. Хавбек ушел из ЦСКА из-за конфликта с Федотовым («Матч ТВ»)
Хесуса Медину предлагали «Локомотиву» до перехода в «Спартак».
Парагвайский полузащитник перешел в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро.
Как сообщает «Матч ТВ», до этого трансфера «Локомотиву» и нескольким клубам РПЛ предлагали купить игрока за 5 миллионов евро.
Примечательно, что в качестве главной причиной ухода Медины из ЦСКА называется конфликт с главным тренером команды Владимиром Федотовым, хотя ранее «Матч ТВ» утверждал, что конфликта между игроком и тренером не было.
Словно правила в футболе изменились и игрок с действующим контрактом решает уходить ему или нет, а не клуб в начале принимает условия трансфера.
Ушел Медина потому что ЦСКА решил его продать. Вот и вся причина
Пару дней назад утверждали, что никакого конфликта у Федотова с Мединой нет, а сейчас говорят обратное )
Любите гнать на Федотова, но Абаскаль тоже не белый-пушистый. То убегает в подтрибунку, не пожав руку тренеру соперников, то психует на пресс-конференциях.
Возвращаясь к Федотову. Насколько он мерзкий, судить не нам. А то, что он профессионал, который заставляет пахать и выкладываться по-полной, это факт. Не нравится – валите. Он и со слабым Сочи добился результата благодаря такому подходу
Раз разбегаются все…
Очень неприятный персонаж. Не умеющий себя вести (это я мягко сказала).