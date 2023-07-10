Журналист Риоло: «Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон, даже если его посадят на скамейку. Он готов принять эту ситуацию»

Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

Об этом сообщил журналист в эфире передачи After Foot.

«Говорят ли нам что-нибудь выпады Леонардо? Конечно, это заказ. «ПСЖ» со своей информационной войной принимает нас за идиотов. Я, конечно, хочу, чтобы они изображали Мбаппе большим злым волком. Без проблем. Они поставили себя в затруднительное положение с его контрактом.

Но я хочу сообщить вам кое-что сегодня вечером: Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон. Даже если они [руководители клуба] пойдут до конца и посадят Мбаппе на скамейку запасных, Мбаппе останется в «ПСЖ». Он готов принять эту ситуацию», – сказал Риоло.

Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»

«ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»