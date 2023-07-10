Журналист Риоло: «Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон, даже если его посадят на скамейку. Он готов принять эту ситуацию»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Даниэль Риоло Футбол

Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон.

Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в эфире передачи After Foot.

«Говорят ли нам что-нибудь выпады Леонардо? Конечно, это заказ. «ПСЖ» со своей информационной войной принимает нас за идиотов. Я, конечно, хочу, чтобы они изображали Мбаппе большим злым волком. Без проблем. Они поставили себя в затруднительное положение с его контрактом.

Но я хочу сообщить вам кое-что сегодня вечером: Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон. Даже если они [руководители клуба] пойдут до конца и посадят Мбаппе на скамейку запасных, Мбаппе останется в «ПСЖ». Он готов принять эту ситуацию», – сказал Риоло.

Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»

«ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»

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38 комментариев

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Los Galácticos
За 90 млн. бонусных можно и на скамейке сезон перекантоваться, а потом еще и за бесплатный переход в Реал 100 получить.
+40
-4
+36
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pit4er
Имидж – ничто, жадность – всё
+39
-3
+36
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blaugrano
Даже владея бездонной нефтяной канистрой, у ПСЖ всё через одно место идёт.
+24
-1
+23
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Vladimir Zinkov
Ответ vaniaEee
А зачем он нужен Реалу ( да и кому либо еще ) после года на скамейке «журналист» Риола не думает
Да много кому будет нужен, не сомневайся.
+6
-1
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Max Zhomkov
Ответ Los Galácticos
За 90 млн. бонусных можно и на скамейке сезон перекантоваться, а потом еще и за бесплатный переход в Реал 100 получить.
мама мбаппе одобряет
+4
0
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Пинающий Достоинства
Ответ OldRedWhite
Money, money, money Must be funny In the rich man’s world ! Ан нет ! )))
Музыка взыграла
+3
0
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Tima_Milan
Ответ blaugrano
Даже владея бездонной нефтяной канистрой, у ПСЖ всё через одно место идёт.
хороший комент, не только к ПСЖ относится
+3
0
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Burel
Ответ blaugrano
Даже владея бездонной нефтяной канистрой, у ПСЖ всё через одно место идёт.
невозможно построить суперклуб в такой слабой лиге. Слишком большая разница между лигой и ЛЧ: трудно держать в тонусе весь сезон
+7
-4
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Фанат спорта01
Ответ Burel
невозможно построить суперклуб в такой слабой лиге. Слишком большая разница между лигой и ЛЧ: трудно держать в тонусе весь сезон
что-то Баварии это не сильно мешает
+3
0
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Overkiller
Биба и Боба - это про ПСЖ и Мбаппе.
+3
0
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Сергей Перевалов
Капитана сборной Франции, готовящейся к ЧЕ, посадить на скамейку? Макрон уже набирает телефон министра ВД
+2
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Marcus-light
Ответ Topson_77
Надо понимать, Мбаппе под сильным влиянием своей дурной матери. Это не Ибрагимович, сильная личность не станет так откровенно гнаться за бабками.
Ибрагимович, и он сам об этом говорил, всегда делал как говорили два человека: его жена и Райола. Нашли сильную личность, архетип для психологов с кучей комплексов
+2
0
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&_Bishep_&
Если выстоит до конца ( останется на год и уйдет бесплатно), начну уважать.
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vaniaEee
А зачем он нужен Реалу ( да и кому либо еще ) после года на скамейке «журналист» Риола не думает
+4
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OldRedWhite
Ответ pit4er
Имидж – ничто, жадность – всё
Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world !

Ан нет ! )))
+4
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Жэд Кэлэд
Ответ Фанат спорта01
что-то Баварии это не сильно мешает
Почему не мешает? Мешает? У Баварии явно не хватает практики с топами и полутопами. И в решающих фазах ЛЧ это проявляется.
+1
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граф Якунин
Ответ Los Galácticos
За 90 млн. бонусных можно и на скамейке сезон перекантоваться, а потом еще и за бесплатный переход в Реал 100 получить.
Проблема в том, что ты советуешь со стороны своего опыта. Ты не спортсмен и тебе не понять людей с амбициями.
+1
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OldRedWhite
Ответ Фанат спорта01
что-то Баварии это не сильно мешает
Бундестага поравнее и позлее , хотя бы
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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
За 90 млн. бонусных можно и на скамейке сезон перекантоваться, а потом еще и за бесплатный переход в Реал 100 получить.
План действий - готов )))
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Растиньяк
Ответ Men77
Если Реал думает, что перейдя а Реал Мбаппе изменится ,то сильно ошибается. Через год-другой начнутся тоже проблемы
какие проблемы? реал его мечта
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TJ tigra
Если посадят на скамью, уйдет зимой. Наверное, в районе сотки. Ста пятидесяти макс.
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AnMe
Скажу не в тему, но там у ПСЖ открылся новый тренировочный комплекс, не опубликовали еще. Я прям заценил.
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Epicman
Может в армию его отправить? Пусть с ЦСКА свяжутся, там опыт богатый))
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Men77
Ответ Растиньяк
какие проблемы? реал его мечта
его мечта это деньги, был бы Реал, он уже год назад был бы там, не такая уж и мечта получается.
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futbol Liverpool
Псж может переименовать себя в Реал, чтобы мбаппе остался.
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