«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным

«Реал» может в ближайшее время подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, уверенность « » в том, что положительная развязка истории с переходом Мбаппе неизбежна, растет. В мадридском клубе полагают, что Катар «разблокирует» ситуацию и одобрит переход нападающего.

Кроме того, в «Реале» считают, что затягивать переговоры никто не станет – ожидается, что договоренность будет достигнута на этой неделе или в начале следующей.

«ПСЖ» и Мбаппе еще не договорились об условиях его ухода, но и клуб, и игрок полагают, что наступил идеальный момент для того, чтобы найти решение. Килиан получит от «ПСЖ» часть бонуса за лояльность.

И «Реал», и «ПСЖ», и Мбаппе считают, что переход футболиста в мадридский клуб этим летом неизбежен.

Килиан отклонил три предложения «ПСЖ» о продлении контракта. В одном из них была прописана продажа в 2024 году, но и такое условие не устроило форварда. « » и Катар не рассматривают вариант, при котором Мбаппе уйдет бесплатно в 2024-м. В связи с этим «Реал» приступает к активным действиям, хоть у клуба и был план, подразумевавший трансфер следующим летом.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет решить вопрос о будущем Мбаппе как можно скорее.

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