«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» может в ближайшее время подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, уверенность «Реала» в том, что положительная развязка истории с переходом Мбаппе неизбежна, растет. В мадридском клубе полагают, что Катар «разблокирует» ситуацию и одобрит переход нападающего.

Кроме того, в «Реале» считают, что затягивать переговоры никто не станет – ожидается, что договоренность будет достигнута на этой неделе или в начале следующей.

«ПСЖ» и Мбаппе еще не договорились об условиях его ухода, но и клуб, и игрок полагают, что наступил идеальный момент для того, чтобы найти решение. Килиан получит от «ПСЖ» часть бонуса за лояльность.

И «Реал», и «ПСЖ», и Мбаппе считают, что переход футболиста в мадридский клуб этим летом неизбежен.

Килиан отклонил три предложения «ПСЖ» о продлении контракта. В одном из них была прописана продажа в 2024 году, но и такое условие не устроило форварда. «ПСЖ» и Катар не рассматривают вариант, при котором Мбаппе уйдет бесплатно в 2024-м. В связи с этим «Реал» приступает к активным действиям, хоть у клуба и был план, подразумевавший трансфер Килиана следующим летом.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет решить вопрос о будущем Мбаппе как можно скорее.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Ответ ericssons
А ЧТО ГОВОРИТ ОКРУЖЕНИЕ МБАППЕ ?
НУЖНО БООЛЬШЕ ЗОЛОТА
+56
-2
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Союз
Кажется новости про Мбаппе и Реал уже генерирует искуственный интеллект.
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Два года назад не было ни единого шанса на переход. Я был просто в шоке от количества наивных людей во главе с Пересом. Сейчас шансы намного выше по нескольким причинам, но главная в том что шейхи разочаровались в Мбаппе и больше нет смысла заваливать его баблом. Выхлопа то нет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruedvik
Час назад видел новость якобы тоже от Marca, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Бонус за лояльность, когда игрок уходит. СЮР. У Барсы с Неймаром так было. Потом судились.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
у Винни сколько зарплата? 10 ? Меньше ?
Вот ему интересно будет поиграть с игроком ,который в 10 раз больше получает )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ILAJ
как же хочется ,чтоб он не перешел,безноддный колодец для бабла
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ericssons
А ЧТО ГОВОРИТ ОКРУЖЕНИЕ МБАППЕ ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Год назад он также говорил. По факту, никакого Мбаппе после Катарских мегаоофферов не оказалось. Здесь, тоже самое. Перес лучше бы эти попытался потратить на Холланда. Пользы больше будет, хотя Сити пошлёт
У Переса какая-то личная обида на Мбаппе? Он с 2017 года его хочет купить, но Килиан его все 6 лет разводит в своих целях. Неужели, нельзя остановиться и прекратить этот позор?

Вот пусть их купит, которые прямо или косвенно говорят, что хотят перейти в «Реал»: Эрлинг Холанн, Джамал Мусиала, Хвича Кварацхелия, Йошко Гвардиол, Мойсес Кайседо, Алфонсо Дейвис, Рис Джеймс, Джереми Фримпонг, Габри Вейга, Алехандро Гарначо.

При этом сам Перес за многими из них лично следил. Опустил также Холанна, из побегов за этим Мбаппе. У него ЛВ занят Винисиус, а он зачем-то на это место берет ещё и Мбаппе. Перес не понял, что ЦН Килиан не хочет играть? Куда он тогда Вини делает, если Мбаппе подпишет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Команда Мбаппе - это мастера по раскручиванию интриг и клубов на бабки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ MagicWithoutBorders
Какая-то патовая ситуация: остаться в ПСЖ нельзя, продлить контракт с ПСЖ не хочет, переходить в Реал в последний год контракта за 200 млн евро - дорого.
ну Азар в 160 обошёлся с бонусами за год контракта
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Golden Valley
тут не все так просто. все решает макрон и мама мбаппе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Ответ MagicWithoutBorders
Какая-то патовая ситуация: остаться в ПСЖ нельзя, продлить контракт с ПСЖ не хочет, переходить в Реал в последний год контракта за 200 млн евро - дорого.
Если деньги есть , нужно брать)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Или на этой, или на следующей, или через месяц, или через гож, или через 5 лет.
Навостри конечно жесть пошли, просто ахинею переписывают друг за другом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vamos Real madrid
А какой сезон и какая серия кто подскажет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расул Сабиров
вы не задолбались каждый день одно и то же писать,утром выходит новость что он вот вот уже переходит в Мадрид,а вечером выходит что псж его некуда не отпустит если за него не дадут все деньги мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousOne
Ответ Алекс Самойлов
ну Азар в 160 обошёлся с бонусами за год контракта
130, вообще-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ vals1702
Перес выплатит частями за 10лет без проблем
Откуда у него такие рычаги?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Ответ Vamos Real madrid
А какой сезон и какая серия кто подскажет
3 сезон, 5 серия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ ZamoRano
Они про пюник
Икрой бакинской траванулся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дани Алисса
Рамон Альварес де Мон-норм источник, знающий всю внутреннюю кухню Мадрида, так что я ему верю
Год назад он также говорил. По факту, никакого Мбаппе после Катарских мегаоофферов не оказалось. Здесь, тоже самое. Перес лучше бы эти попытался потратить на Холланда. Пользы больше будет, хотя Сити пошлёт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Пусть все так и будет 👌
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
трансфер считают неизбежным.

шо, опять?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Рамон Альварес де Мон-норм источник, знающий всю внутреннюю кухню Мадрида, так что я ему верю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Норвежский прихлебатель
Ответ гилберт
Два года назад не было ни единого шанса на переход. Я был просто в шоке от количества наивных людей во главе с Пересом. Сейчас шансы намного выше по нескольким причинам, но главная в том что шейхи разочаровались в Мбаппе и больше нет смысла заваливать его баблом. Выхлопа то нет.
У меня смешанные чувства от этого возможного трансфера. Да, Баппе - монстр и медийная персона с миллионами фанатов, но так уже прикипел к Вини и особенно Родриго, что не хочется никого терять, а как разместить их в атаке? Да и терять кого-то из молодых пз (Феде или Чуамени) тоже не хотелось бы, но бабло ведь надо отбивать...
Короче, не могу для себя решить, хочу ли я как фан Реала этого перехода. Тем более, через годик надо бы усилять фланги защиты...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий