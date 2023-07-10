«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным
«Реал» может в ближайшее время подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, уверенность «Реала» в том, что положительная развязка истории с переходом Мбаппе неизбежна, растет. В мадридском клубе полагают, что Катар «разблокирует» ситуацию и одобрит переход нападающего.
Кроме того, в «Реале» считают, что затягивать переговоры никто не станет – ожидается, что договоренность будет достигнута на этой неделе или в начале следующей.
«ПСЖ» и Мбаппе еще не договорились об условиях его ухода, но и клуб, и игрок полагают, что наступил идеальный момент для того, чтобы найти решение. Килиан получит от «ПСЖ» часть бонуса за лояльность.
И «Реал», и «ПСЖ», и Мбаппе считают, что переход футболиста в мадридский клуб этим летом неизбежен.
Килиан отклонил три предложения «ПСЖ» о продлении контракта. В одном из них была прописана продажа в 2024 году, но и такое условие не устроило форварда. «ПСЖ» и Катар не рассматривают вариант, при котором Мбаппе уйдет бесплатно в 2024-м. В связи с этим «Реал» приступает к активным действиям, хоть у клуба и был план, подразумевавший трансфер Килиана следующим летом.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет решить вопрос о будущем Мбаппе как можно скорее.
Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона
Вот ему интересно будет поиграть с игроком ,который в 10 раз больше получает )
Вот пусть их купит, которые прямо или косвенно говорят, что хотят перейти в «Реал»: Эрлинг Холанн, Джамал Мусиала, Хвича Кварацхелия, Йошко Гвардиол, Мойсес Кайседо, Алфонсо Дейвис, Рис Джеймс, Джереми Фримпонг, Габри Вейга, Алехандро Гарначо.
При этом сам Перес за многими из них лично следил. Опустил также Холанна, из побегов за этим Мбаппе. У него ЛВ занят Винисиус, а он зачем-то на это место берет ещё и Мбаппе. Перес не понял, что ЦН Килиан не хочет играть? Куда он тогда Вини делает, если Мбаппе подпишет?
Навостри конечно жесть пошли, просто ахинею переписывают друг за другом.
шо, опять?!
Короче, не могу для себя решить, хочу ли я как фан Реала этого перехода. Тем более, через годик надо бы усилять фланги защиты...