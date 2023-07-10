Ди Канио о Мбаппе: «Позор, что он ведет себя так, уже заработав 200-300 млн. Можно говорить об ошибках «ПСЖ», но парень действует неприлично»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Паоло Ди Канио Килиан Мбаппе Футбол

Паоло Ди Канио раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Недавно Мбаппе нелестно отозвался о руководстве «ПСЖ» и трансферной политике клуба в интервью France Football. До этого он сообщил, что не использует опцию продления контракта до 2025 года, но при этом останется игроком парижской команды на следующий сезон.

«ПСЖ» сам поставил себя в это положение, сделал эту ситуацию достоянием мировой общественности. «ПСЖ» уже попался на это в прошлом году, и теперь Мбаппе продолжает разыгрывать эту карту.

«ПСЖ» должен минимизировать ущерб, насколько может: продать Мбаппе, если он не продлит контракт. Мы можем говорить об ошибках «ПСЖ», но я могу беспристрастно сказать, что здесь имеет место неприличное поведение парня.

Мбаппе воспользовался ситуацией в прошлом году, а теперь хочет отыграть год, чтобы затем уйти свободным агентом, чтобы заработать в «Реале».

Позор, что Мбаппе ведет себя так, уже заработав 200-300 миллионов, даже если всех привлекают деньги. Все-таки должны быть этика и уважение, они бесценны», – сказал бывший нападающий «Вест Хэма».

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

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31 комментарий

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RedDevil1909
сами его разбаловали,надо было отпускать в Реал а не такой контракт предлагать еще и привлекая Макрона)
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blaugrano
"ПСЖ сам поставил себя в это положение".
Вот и вся суть - далее можно не читать.
+16
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+15
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Тухель
Да не смешно. То есть когда клуб не хочет отпускать игрока за которого и так предложено дофига больше 100 млн, то это норма, а когда игрок уходит свободным агентом, то этот игрок злодей? Алчные клубы это нормально, а алчные игроки это плохо? Так себе позиция.
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whereissuso
Ответ RedDevil1909
сами его разбаловали,надо было отпускать в Реал а не такой контракт предлагать еще и привлекая Макрона)
С Макроном совсем кринжатина, зачем он в это вписался
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Адилет Асанкожоев
Все так возмущаются, как будто Мбаппе украл эти деньги. ПСЖ сам предложил такие дикие условия, вот теперь пожинает плоды. Долгих лет Флорентино Пересу, чтобы Мбаппе не мог выкручивать руки Мадриду в случае перехода
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Константин Эсперов
Ответ blaugrano
"ПСЖ сам поставил себя в это положение". Вот и вся суть - далее можно не читать.
Купили Неймара за 222 млн не нарушив Ффп , теперь скулят сжав свои круассаны .
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Tun
Псж сами подставились, взрастили демона внутри себя
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Игорь Чаркин
Мбаппе уже 500 точно заработал
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svft
Ди Канио рассуждает о приличиях, ничего себе )
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Динар
Хоть кто нибудь скажет что Мбаппе молодец, заработает на тщеславии арабов и исполнит мечту играть за Реал одновременно. Да что тут плохого, парень красавчик, все правильно сделал, и рыбку съел и ... )
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Zlatan
Хм. Это ж ПСЖ отказывается продать его в Реал за адекватные деньги и всячески угрожает
Будь это клуб на самоокупаемости, никогда бы так по-свински себя не вел
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Nate
Сейчас во Франции придумают как удержать Мбаппе: заставят подписать контракт с ВС Франции и отправят служить в Гвиану на годик, чтобы подумал.
Хотя подожди-ка...
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
К сожалению ПСЖ за несколько лет неимоверно развратил игрока. Когда блистал в Монако, казалось что парень с головой и разумными планами на будущее.
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Marcus-light
Ответ RealJon
Кстати, только что из Твиттера. ПСЖ, Реал и Мбаппе договорились. Говорят ПСЖ будет платить только часть бонуса за лояльность от 90 млн (где то 40м). Теперь остаётся ждать сколько Реал будет предложить, думаю, стартует с 180млн
Стартовать надо с 1 евро. ПСЖ не может диктовать условия. Или сейчас переговоры только с Реалом, или в январе в свободной продаже
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Акира_1
Мбаппе просто любит деньги и всячески это подчёркивал. ПСЖ раньше все устраивало, а теперь чёрная дыра его запросов слишком выросла. Ну так отпустите его в Реал и верните часть расходов через трансфер, но нет какая-то драма уже какое-то подряд трансфенрное окно.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Изначально прочитал как: "Ди Каприо о Мбаппе"
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Дмитрий Гудков
Ответ Константин Эсперов
Купили Неймара за 222 млн не нарушив Ффп , теперь скулят сжав свои круассаны .
Круасаны? Или все таки пахлавы?
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RealJon
Кстати, только что из Твиттера.
ПСЖ, Реал и Мбаппе договорились. Говорят ПСЖ будет платить только часть бонуса за лояльность от 90 млн (где то 40м).
Теперь остаётся ждать сколько Реал будет предложить, думаю, стартует с 180млн
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Ко-ко-джамбо
по делу сказал, а ПСЖ надо Мбаппе отправить на лавку в дубль, пусть сидит бабло зарабатывает
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RealJon
Как здорово что у всех пуканы горят от одного письмо Мбаппе.
Там все источники Реала утверждают, что до конца не будут сделать предложению. и правильно делают, последний раз когда начали разговор с 160+20м, они откровенно смеялись и тот Леонардо бормотал о не уважении
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хавбек+
Нассер потерял хватку заигравшись в нагибатора барсореала, сначала наказал себя аргентинским балластом, теперь с Мбаппе дал маху
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Evgen_Hazard
Ну это база. При этом, как футболист забивший в финале ЧМ 3 мяча — наверное может себе позволить
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Адлет Амангельдин
Сами предложили такой короткий контрактч могли дибо длительный, либо продать еще тогда
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Cruel Snake
Всё просто
Что посеешь, то пожнешь. Платя ему такие деньги, чего ожидали то
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Mikael Rikhard
Мбаппе нужно посмотреть на себя со стороны, а то это всё пагубно на него повлияет
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