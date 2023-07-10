Ди Канио о Мбаппе: «Позор, что он ведет себя так, уже заработав 200-300 млн. Можно говорить об ошибках «ПСЖ», но парень действует неприлично»
Паоло Ди Канио раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Недавно Мбаппе нелестно отозвался о руководстве «ПСЖ» и трансферной политике клуба в интервью France Football. До этого он сообщил, что не использует опцию продления контракта до 2025 года, но при этом останется игроком парижской команды на следующий сезон.
«ПСЖ» сам поставил себя в это положение, сделал эту ситуацию достоянием мировой общественности. «ПСЖ» уже попался на это в прошлом году, и теперь Мбаппе продолжает разыгрывать эту карту.
«ПСЖ» должен минимизировать ущерб, насколько может: продать Мбаппе, если он не продлит контракт. Мы можем говорить об ошибках «ПСЖ», но я могу беспристрастно сказать, что здесь имеет место неприличное поведение парня.
Мбаппе воспользовался ситуацией в прошлом году, а теперь хочет отыграть год, чтобы затем уйти свободным агентом, чтобы заработать в «Реале».
Позор, что Мбаппе ведет себя так, уже заработав 200-300 миллионов, даже если всех привлекают деньги. Все-таки должны быть этика и уважение, они бесценны», – сказал бывший нападающий «Вест Хэма».
Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона
Вот и вся суть - далее можно не читать.
Будь это клуб на самоокупаемости, никогда бы так по-свински себя не вел
Хотя подожди-ка...
ПСЖ, Реал и Мбаппе договорились. Говорят ПСЖ будет платить только часть бонуса за лояльность от 90 млн (где то 40м).
Теперь остаётся ждать сколько Реал будет предложить, думаю, стартует с 180млн
Там все источники Реала утверждают, что до конца не будут сделать предложению. и правильно делают, последний раз когда начали разговор с 160+20м, они откровенно смеялись и тот Леонардо бормотал о не уважении
Что посеешь, то пожнешь. Платя ему такие деньги, чего ожидали то