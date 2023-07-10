Ди Канио о Мбаппе: «Позор, что он ведет себя так, уже заработав 200-300 млн. Можно говорить об ошибках «ПСЖ», но парень действует неприлично»

Паоло Ди Канио раскритиковал поведение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Недавно Мбаппе нелестно отозвался о руководстве « » и трансферной политике клуба в интервью France Football. До этого он сообщил, что не использует опцию продления контракта до 2025 года, но при этом останется игроком парижской команды на следующий сезон.

«ПСЖ» сам поставил себя в это положение, сделал эту ситуацию достоянием мировой общественности. «ПСЖ» уже попался на это в прошлом году, и теперь Мбаппе продолжает разыгрывать эту карту.

«ПСЖ» должен минимизировать ущерб, насколько может: продать Мбаппе, если он не продлит контракт. Мы можем говорить об ошибках «ПСЖ», но я могу беспристрастно сказать, что здесь имеет место неприличное поведение парня.

Мбаппе воспользовался ситуацией в прошлом году, а теперь хочет отыграть год, чтобы затем уйти свободным агентом, чтобы заработать в «Реале».

Позор, что Мбаппе ведет себя так, уже заработав 200-300 миллионов, даже если всех привлекают деньги. Все-таки должны быть этика и уважение, они бесценны», – сказал бывший нападающий «Вест Хэма».

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона