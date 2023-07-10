«ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»

«ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе продлил контракт или покинул клуб.

Напомним, форвард уведомил парижан о том, что не собирается активировать опцию продления контракта до 2025 года. В то же время футболист хочет провести в клубе еще один сезон.

« » выступил с заявлением касательно зарплаты игрока, подчеркнув, что клуб готов платить такие крупные суммы «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 30 июня 2024 года, как это было согласовано между нами».

«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным