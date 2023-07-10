«ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе продлил контракт или покинул клуб.

Напомним, форвард уведомил парижан о том, что не собирается активировать опцию продления контракта до 2025 года. В то же время футболист хочет провести в клубе еще один сезон. 

«ПСЖ» выступил с заявлением касательно зарплаты игрока, подчеркнув, что клуб готов платить такие крупные суммы «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 30 июня 2024 года, как это было согласовано между нами». 

«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным

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47 комментариев

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paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
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eao79rus
Клоунада. Контракт есть контракт. Если Мбаппе его соблюдает, исправно ходит на тренировки и не отказывается играть, то как они могут платить ему меньше, чем прописано в контракте?

Вообще, вся эта истерика показывает, что у руководства ПСЖ очень сильно горит от осознания собственного бессилия в этой ситуации. То шейх говорит, что Мбаппе не может уйти бесплатно, то вот это. Пустые и абсолютно неуместные угрозы, которые ПСЖ не сможет реализовать законными способами
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Руслан Узденов
Сомневаюсь, что там совсем уж клоуны. Скорее всего, есть определенные основания - мы контракта не видели. Или просто жёлтый вброс.
+12
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llolishe
«Манчестер Юнайтед» заявил, что готов платить Магуайру его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи

😂
+10
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corazón blanco
Сами создали себе проблему и предложили контракт, якобы утерев нос Мадрида, а в конечном итоге сейчас же пожинают свои плоды. Ну и про контракт смешно, Килиан его полностью соблюдает, если конечно в нем не прописаны какие-то юридические уловки.
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mgarnet13
Ответ Человек1991
Мбаппе переходи в Барселону , будет очная битва с Винни Пухом , всё равно ты с ним не уживёшься в реале. И в Барселоне у Мбаппе будет 2-3 честных Золотых Мяча , в реале же даже нечестных может не быть, про честные молчу вообще.) Хотя Барселона купила Виктора Роке, посмотрел на него, топ игрок, думаю может заиграть сразу.
В Реале не будет честных ЗМ ахахахахахахах
Сектанты такие сектанты
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
У них он закреплён кровью видимо
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Overkiller
Ответ llolishe
«Манчестер Юнайтед» заявил, что готов платить Магуайру его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи 😂
Там программа утилизации бытовой техники, скорее.
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#SharkTeam
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
Ты то конечно лучше знаешь что там за контракт и в суде бы размотал их
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belikovda.90
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
Ты читал контракт?
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Амин Чич
В Библии " не кусай руку дающего", Мбапе укусил
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Айрат Ситдиков
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
Ну в случае чего они знают, как можно
устранять людей, по кусочкам.
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Люблю спортс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В итоге весной 2024 года будет сообщено о продлении контракта :) Знаем, проходили
Интересно, сам Мбаппе эту всю тему с переходом давно уже опроверг, причём информацию этой же газеты, но журналисты продолжают об этом питать. Кому это выгодно?🤔

Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.

«Ложь!

И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится

Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
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Леван Мкртчян
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
Там волки юриспруденции работают у шейхов. Так что там с пониманием того что говорят , точно лучше , чем у нас с вами.

На самом деле оба обозначенных пункта из новости предполагают продление контракта( Продлить чтобы продать/ Продлить чтобы играл)
Почти не сомневаюсь( раз уж это официальное заявление клуба), что во всех этих прописанных бонусах за лояльность есть подводные юридические камни, по которым они могут сократить зп Килиана в случае их невыполнения.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ зак
Для них потеря такого игрока еще и бесплатно в Реал будет позором, они не хотят этого допустить, но кроме Реала он ни куда не хочет и они в замешательстве, тут Реал в выйграшном положение даже готовы раскошелиться на 200 млн. ( типо отдавайте парня закройте рот) а не продаете мы заберем бесплатно..
В итоге весной 2024 года будет сообщено о продлении контракта :)

Знаем, проходили
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Леван Мкртчян
Ответ eao79rus
Клоунада. Контракт есть контракт. Если Мбаппе его соблюдает, исправно ходит на тренировки и не отказывается играть, то как они могут платить ему меньше, чем прописано в контракте? Вообще, вся эта истерика показывает, что у руководства ПСЖ очень сильно горит от осознания собственного бессилия в этой ситуации. То шейх говорит, что Мбаппе не может уйти бесплатно, то вот это. Пустые и абсолютно неуместные угрозы, которые ПСЖ не сможет реализовать законными способами
Легко могут, если в контракте прописаны соответствующие пункты ,по которым Килиану могут сократить зарплату в случае не соблюдение условий лояльности за которые он и получает( должен получать) жирнющие бонусы.

В контракте можно прописать что угодно в рамках правовых норм. А это им совсем не противоречит.
Договорились -- подписали ( если всех устроило)
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Назар Игорь
Ответ eao79rus
Клоунада. Контракт есть контракт. Если Мбаппе его соблюдает, исправно ходит на тренировки и не отказывается играть, то как они могут платить ему меньше, чем прописано в контракте? Вообще, вся эта истерика показывает, что у руководства ПСЖ очень сильно горит от осознания собственного бессилия в этой ситуации. То шейх говорит, что Мбаппе не может уйти бесплатно, то вот это. Пустые и абсолютно неуместные угрозы, которые ПСЖ не сможет реализовать законными способами
Очевидно у катарцев свои правила - условия контракта можно менять в зависимости от ситуации, у кого деньги тот и правит бал.
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f0rmoceft
Ответ Человек1991
Мбаппе переходи в Барселону , будет очная битва с Винни Пухом , всё равно ты с ним не уживёшься в реале. И в Барселоне у Мбаппе будет 2-3 честных Золотых Мяча , в реале же даже нечестных может не быть, про честные молчу вообще.) Хотя Барселона купила Виктора Роке, посмотрел на него, топ игрок, думаю может заиграть сразу.
Придется продать всех топарей, чтобы купить и платить Мбаппе)
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Xxx zzz
Ответ Tiestorzn17
К чему тут все про «контракт есть контракт» пишут, если его в глаза ни кто не видел и условий не знает?! Арабы далеко не дураки, даже если для них деньги пыль, но имидж… явно все не так просто.
Вы реально думаете,что они могут не платить зарплату ему,если он не продлит контракт ?)) Черепашки мама там давно все прохавала,да и он тоже уж,поэтому так уверенно говорил что будет играть и в след сезоне за псж,но не договаривал что после свалит 🤫
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Altim
Ответ Амин Чич
В Библии " не кусай руку дающего", Мбапе укусил
Так тут по Корану надо. а не по Библии же))
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White Bone
Арабы могут Мбаппе и на скамейку на год усадить и от тренировок отстранить, он так через год кто знает в какой форме будет, а могут еще наручниками к батарее приковать и кормить бургерами, чтоб он стал как Азар и Реал его испугался подписывать )))
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Altim
Ребята, кто пишут про контракт - многие из вас наверняка зарплату в конвертах получают частично.... Так и у них может быть зарплата завязана на косвенные вещи, чтоб уйти от финансового фейр плея - мы ж не знаем какой там контракт на самом деле. Может там зарплата в 4 раза ниже, а потом ещё 3/4 "за роль посла Катара" или что-то типа того
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Динар
Думаю договор с Реалом уже почти готов, а они просто хотят спасти свое лицо, как будто они сами это все инициировали и избавились от Мбаппе
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Tiestorzn17
К чему тут все про «контракт есть контракт» пишут, если его в глаза ни кто не видел и условий не знает?!
Арабы далеко не дураки, даже если для них деньги пыль, но имидж… явно все не так просто.
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Altim
Ответ paul-pavel
У ребят какое-то специфическое понимание контракта.
Ты же не знаешь, какой у них контракт. Может там всё на премиях и бонусах было основано, чтоб обойти финансовый фейр плей, поэтому теперь давят на это.
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