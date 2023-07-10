«ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»
«ПСЖ» настаивает на том, чтобы Килиан Мбаппе продлил контракт или покинул клуб.
Напомним, форвард уведомил парижан о том, что не собирается активировать опцию продления контракта до 2025 года. В то же время футболист хочет провести в клубе еще один сезон.
«ПСЖ» выступил с заявлением касательно зарплаты игрока, подчеркнув, что клуб готов платить такие крупные суммы «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 30 июня 2024 года, как это было согласовано между нами».
«Реал» ожидает, что договорится по Мбаппе на этой или следующей неделе. Трансфер считают неизбежным
Вообще, вся эта истерика показывает, что у руководства ПСЖ очень сильно горит от осознания собственного бессилия в этой ситуации. То шейх говорит, что Мбаппе не может уйти бесплатно, то вот это. Пустые и абсолютно неуместные угрозы, которые ПСЖ не сможет реализовать законными способами
😂
Сектанты такие сектанты
устранять людей, по кусочкам.
Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».
Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.
«Ложь!
И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится
Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
На самом деле оба обозначенных пункта из новости предполагают продление контракта( Продлить чтобы продать/ Продлить чтобы играл)
Почти не сомневаюсь( раз уж это официальное заявление клуба), что во всех этих прописанных бонусах за лояльность есть подводные юридические камни, по которым они могут сократить зп Килиана в случае их невыполнения.
Знаем, проходили
В контракте можно прописать что угодно в рамках правовых норм. А это им совсем не противоречит.
Договорились -- подписали ( если всех устроило)
Арабы далеко не дураки, даже если для них деньги пыль, но имидж… явно все не так просто.