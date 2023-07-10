Эшуорт о Медине: «Рассчитываем, что Хесус без раскачки усилит «Спартак». Хочу поблагодарить ЦСКА за профессионализм при переговорах»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Пол Эшуорт Футбол

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание Хесуса Медины.

Красно-белые объявили о трансфере парагвайского полузащитника. Сообщалось, что ЦСКА получит 6+1 млн евро от «Спартака», а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало левоногих игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя. В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака». 

Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм, который был проявлен во время переговоров. Тем более что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами.

Теперь мы ждем от Хесуса голов и результативных передач только в ворота наших соперников!» – сказал Пол Эшуорт

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16 комментариев

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Artonkin
Новость - фейк. Всем известно, что Эшуорт не разговаривает
+26
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Pucheslav
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вообщем, вся вражда лишь между фанатами
А бывает по другому ?
+18
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Spartakus1984
Ответ Bartez1986
в Спартаке со времён Алекса не было нормального АПЗ. Да их словно даже и не искали. Посмотрим, но большие сомнения по этому трансферу
А он и не АПЗ,один 1 в 1 не обыгрывает,тонких пасов не раздает.Ему до Алекса как до луны
+8
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Вообщем, вся вражда лишь между фанатами
+11
-4
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Голуби в траве
" Времени на раскачку нет! "(С)
+4
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Никита Самарин
Он разговаривает 😏
+3
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Spartakus1984
Оууу,Эшуорт заговорил.
+2
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Bartez1986
в Спартаке со времён Алекса не было нормального АПЗ. Да их словно даже и не искали. Посмотрим, но большие сомнения по этому трансферу
+1
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Ильдар Фарукшин
Я думал это призрак из Лондона, из тумана 😊.. А так согласен с вами
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Мартинелли
ЦСКА воообще красавчики
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Spartakus1984
Не пойму как он усилит в качестве 10-ки нас,если он не плеймейкер.Странный трансфер.И что тогда с Мозесом делать?
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Sergio1964
4 - 2 - 3 - 1?
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Valentin Kompaneytsev
Вот теперь ясно, что он спартаковец.
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Redmurza
Ответ Pucheslav
А бывает по другому ?
Между президентами клубов тоже бывает, как минимум.
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