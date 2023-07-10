Эшуорт о Медине: «Рассчитываем, что Хесус без раскачки усилит «Спартак». Хочу поблагодарить ЦСКА за профессионализм при переговорах»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал подписание Хесуса Медины.

Красно-белые объявили о трансфере парагвайского полузащитника. Сообщалось, что получит 6+1 млн евро от « », а зарплата в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало левоногих игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя. В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака».

Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм, который был проявлен во время переговоров. Тем более что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами.

Теперь мы ждем от Хесуса голов и результативных передач только в ворота наших соперников!» – сказал .