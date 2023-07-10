Олег Яровинский: «Если бы мне дали за Медину 6 млн, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Олег Яровинский Хесус Медина Это футбол, брат! Футбол

Олег Яровинский высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы получат 6+1 млн евро от красно-белых, а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

«Если бы мне дали за Медину 6 миллионов, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде.

Если игрок переходит из ЦСКА в «Спартак», очевидно, у него происходит серьезный рост зарплаты. Южноамериканец, которому давали в два раза больше, а вы его не отпустили – это демотивированный игрок на следующие полгода. Демотивированные футболисты не приносят пользы в системе Федотова.

Да, неделя до начала чемпионата, но иметь игрока, который думает «Господи, мне давали столько денег, и я не ушел» – гораздо хуже.

Если сделка по Медине идет уже месяц, это проблема. Такие сделки нужно закрывать за две недели, чтобы больше времени на поиск замены. В идеальном мире продажи должны случаться, чтобы к сборам ты подходил с составом, который более-менее будет играть», – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА каналу «Это футбол, брат!».

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14 комментариев

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Жоржиньо Не Вейналдум
Тебе за Кварацхелию давали 20, в итоге бесплатно вывезли на велосипеде в Грузию
+45
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.ru
собственно, ЦСКА то же самое и сделал... только без Яровинского и велосипеда
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Владимир Бегляков
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Ответ Ильдар Фарукшин
Я бы клячу какую нибудь купил и привёз из конюшни за такое бабло 😊😊😊😊
Вот ты на кляче Фернандеса в Зенит и отвез
+4
0
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Сергей К
Всё просто! Важный и нужный игрок - повторяй личку. Нет - отпускай за компенсацию, что ЦСКА и сделал...
+3
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Оператор Дзюбы
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Тебе за Кварацхелию давали 20, в итоге бесплатно вывезли на велосипеде в Грузию
там важнее было сколько пацанам в конверте дадут
+1
0
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Ильдар Фарукшин
Я бы клячу какую нибудь купил и привёз из конюшни за такое бабло 😊😊😊😊
+1
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pav11k
На раму бы посадил или на багажник?
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flypx
Наверное 6 лямов за Медину в нынешней ситуации это адекватно, не сказал бы что Спартак переплатил. На эти деньги ЦСКА не так легко будет кого-то качественного привезти.

Но про мотивацию сложно спорить, если захотел уйти, то 100% надо отпускать.
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RWMen
я бы, я бы...всегда проще со стороны говорить. Коням обидно, понимаю их, но ...овном поливать в спину не стоит-он просто наемник латинос, так к нему и нужно относиться!
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Spartakovec navsegda
Так кто-то в Рубин привез Карлоса Эдуардо, за совсем другие деньги)
А взять за 6млн. игрока, который сходу впишется в стартовый состав сейчас - это очень большое везение. Спартак же взял адаптированного к чемпионату легионера, который явно усилит игру в атаке.
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воен
Ну, таким макаром вообще можно всех раздать:
Чалова за 10 в Зенит, Рошу в Динамо за 8, Мойзеса в Локо за 9, Дивеева в Краснодар за 6, Кучаева в Рубин за 5, Караскаля в тот же Спартак за 8. Ну, а что, живые деньги же. Суперкубок на носу? Да ладно, привезём игроков в разы сильнее и с ходу заиграют. ЦСКА же всегда подписывал игроков за 2-3 недели до старта чемпионата, чтобы те вписались и начало рвать. Так ведь?
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Олег Иванов
Ну, могли бы тоже повысить Медине зарплату и оставить.А то странная логика: не отпустим туда, где больше, будет демотивирован.Конечно будет.И ты бы был.
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Мельников Михаил
Не понимаю, чем он хуже Тошича. И в свое время в ЦСКА 6 за Тошича посчитали бы копейками. Плюс трансферная инфляция...
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Павел Ермаков
У Медины проснулся вкус.Представляю,как ему завидуют зенитовские бразильцы.))
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