Олег Яровинский: «Если бы мне дали за Медину 6 млн, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде»
Олег Яровинский высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы получат 6+1 млн евро от красно-белых, а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.
«Если бы мне дали за Медину 6 миллионов, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде.
Если игрок переходит из ЦСКА в «Спартак», очевидно, у него происходит серьезный рост зарплаты. Южноамериканец, которому давали в два раза больше, а вы его не отпустили – это демотивированный игрок на следующие полгода. Демотивированные футболисты не приносят пользы в системе Федотова.
Да, неделя до начала чемпионата, но иметь игрока, который думает «Господи, мне давали столько денег, и я не ушел» – гораздо хуже.
Если сделка по Медине идет уже месяц, это проблема. Такие сделки нужно закрывать за две недели, чтобы больше времени на поиск замены. В идеальном мире продажи должны случаться, чтобы к сборам ты подходил с составом, который более-менее будет играть», – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА каналу «Это футбол, брат!».
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Но про мотивацию сложно спорить, если захотел уйти, то 100% надо отпускать.
А взять за 6млн. игрока, который сходу впишется в стартовый состав сейчас - это очень большое везение. Спартак же взял адаптированного к чемпионату легионера, который явно усилит игру в атаке.
Чалова за 10 в Зенит, Рошу в Динамо за 8, Мойзеса в Локо за 9, Дивеева в Краснодар за 6, Кучаева в Рубин за 5, Караскаля в тот же Спартак за 8. Ну, а что, живые деньги же. Суперкубок на носу? Да ладно, привезём игроков в разы сильнее и с ходу заиграют. ЦСКА же всегда подписывал игроков за 2-3 недели до старта чемпионата, чтобы те вписались и начало рвать. Так ведь?