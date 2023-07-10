Олег Яровинский: «Если бы мне дали за Медину 6 млн, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде»

Олег Яровинский высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы получат 6+1 млн евро от красно-белых, а зарплата Медины в новом клубе увеличится в два раза – с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

«Если бы мне дали за 6 миллионов, я бы сам его привез с Песчанки в Тушино на велосипеде.

Если игрок переходит из ЦСКА в «Спартак», очевидно, у него происходит серьезный рост зарплаты. Южноамериканец, которому давали в два раза больше, а вы его не отпустили – это демотивированный игрок на следующие полгода. Демотивированные футболисты не приносят пользы в системе Федотова.

Да, неделя до начала чемпионата, но иметь игрока, который думает «Господи, мне давали столько денег, и я не ушел» – гораздо хуже.

Если сделка по Медине идет уже месяц, это проблема. Такие сделки нужно закрывать за две недели, чтобы больше времени на поиск замены. В идеальном мире продажи должны случаться, чтобы к сборам ты подходил с составом, который более-менее будет играть», – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА каналу «Это футбол, брат!».

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