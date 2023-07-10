Медина о «Спартаке»: «Понимаю принципиальность противостояния с ЦСКА, но порой приходится делать неочевидный выбор. Настало время что-то поменять»
Хесус Медина попрощался с болельщиками ЦСКА.
Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере парагвайского полузащитника. Медина подписал соглашение с красно-белыми до 2026 года.
«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России.
Но для меня настало время что-то поменять. Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу.
Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал Медина в видеообращении к болельщикам красно-синих.
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Если я не ошибаюсь, Луис Адриано, когда играл за вас, сразу сказал на вопросы о российских клубах «да, перейду куда угодно, у меня семья и надо зарабатывать»
Скажи так Медина - не было бы множества вопросов.
Но теперь заслуженно получает за свое балобольство.
Но не переезжают в соседний округ этого же города)))
Вот действительно лучше молчать, чем говорить такое.
ЦСКА или спартак узнаем в матче, а не в переписке оскорбляя друг друга
удачи Хесусу... надеюсь он принесёт пользу Спартаку так же как к примеру Роман Широков
ну разве что кроме тех кто по любому поводу оскорбляться бы рад...