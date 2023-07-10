Медина о «Спартаке»: «Понимаю принципиальность противостояния с ЦСКА, но порой приходится делать неочевидный выбор. Настало время что-то поменять»

Хесус Медина попрощался с болельщиками ЦСКА.

Ранее « » официально объявил о трансфере парагвайского полузащитника. подписал соглашение с красно-белыми до 2026 года.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России.

Но для меня настало время что-то поменять. Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу.

Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал Медина в видеообращении к болельщикам красно-синих.

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