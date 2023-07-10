Медина о «Спартаке»: «Понимаю принципиальность противостояния с ЦСКА, но порой приходится делать неочевидный выбор. Настало время что-то поменять»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия трансферы болельщики Хесус Медина Футбол

Хесус Медина попрощался с болельщиками ЦСКА.

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере парагвайского полузащитника. Медина подписал соглашение с красно-белыми до 2026 года.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. 

Но для меня настало время что-то поменять. Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу.

Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал Медина в видеообращении к болельщикам красно-синих.

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26 комментариев

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Bartez1986
думаю, если бы не было тех слов, что никогда не перейдет в Спартак, то и половины бы такого хейта в его адрес не было. а теперь будет получать, ничего не поделаешь. а так, не он первый и не он последний, кто перешел в стан принципиального соперника. примеров масса
+31
-1
+30
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Dimych888
За Языком просто следи почаще!!! А так к тебе претензий нет. Удачи в новом клубе, но не в играх с ЦСКА.
+23
-4
+19
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Кирилл
Ответ Bartez1986
думаю, если бы не было тех слов, что никогда не перейдет в Спартак, то и половины бы такого хейта в его адрес не было. а теперь будет получать, ничего не поделаешь. а так, не он первый и не он последний, кто перешел в стан принципиального соперника. примеров масса
Именно поэтому к Медине сейчас такое отношение со стороны болельщиков ЦСКА.

Если я не ошибаюсь, Луис Адриано, когда играл за вас, сразу сказал на вопросы о российских клубах «да, перейду куда угодно, у меня семья и надо зарабатывать»
Скажи так Медина - не было бы множества вопросов.

Но теперь заслуженно получает за свое балобольство.
+16
-1
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Ruslan Gunkin
Болельщики армейцев высказали свое мнение о Хесусе в субботу - Проваливай отсюда
+12
-3
+9
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Всё знаю
Я думал, что когда хотят что-то поменять в своей жизни - то меняют страны, ну или хотя бы города.
Но не переезжают в соседний округ этого же города)))
Вот действительно лучше молчать, чем говорить такое.
+5
-1
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S. A.
Ответ Bartez1986
думаю, если бы не было тех слов, что никогда не перейдет в Спартак, то и половины бы такого хейта в его адрес не было. а теперь будет получать, ничего не поделаешь. а так, не он первый и не он последний, кто перешел в стан принципиального соперника. примеров масса
Вообще-то, он первый, кто перешёл напрямую и за деньги
+4
-1
+3
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Артём Амирджанян
Ответ .ru
буду краток... бывших армейцев не бывает удачи Хесусу... надеюсь он принесёт пользу Спартаку так же как к примеру Роман Широков
Я желаю Хесусу удачи в личной жизни, в карьере, но не в спартаке. А кто сильнее,
ЦСКА или спартак узнаем в матче, а не в переписке оскорбляя друг друга
+3
-1
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Артём Амирджанян
Ответ .ru
а разве я кого то оскорбил?.. ну разве что кроме тех кто по любому поводу оскорбляться бы рад...
К Вам претензий никаких нет, это для остальных болельщиков
+1
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Recreated
И всё?
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Bangal88
Иудус
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Verhovn
Нужны перемены в руководстве ЦСКА, как мне кажется, Переход Медины это плюс Спартаку, боже упаси, это вопросы к ЦСКА.
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Сергей К
Ответ Алексей Ненахов
Самый непонятный трансфер , 7 Лямов за Медину из Цска в Спартак давно такого не припомню
Да, действительно, ни одного Медину ещё из ЦСКА в Спартак не продавали...)
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Гусеконь
и во сколько раз выше зарплата?
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Andrew Petrov
давай парагвай ушел так ушел...нефиг поясничать и лирику разводить,ромб целуй почаще👈
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Bartez1986
Ответ S. A.
Вообще-то, он первый, кто перешёл напрямую и за деньги
я про мировой футбол. В России - да, прецедент. Но рано или поздно это бы случилось
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Bartez1986
Ответ Кирилл
Именно поэтому к Медине сейчас такое отношение со стороны болельщиков ЦСКА. Если я не ошибаюсь, Луис Адриано, когда играл за вас, сразу сказал на вопросы о российских клубах «да, перейду куда угодно, у меня семья и надо зарабатывать» Скажи так Медина - не было бы множества вопросов. Но теперь заслуженно получает за свое балобольство.
так я и не спорю, что заслуженно. Крайне недальновидное высказывание было с его стороны. Урок другим футболистам, особенно - русским. С лега всё равно спрос меньше, как по мне
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Тайосич
Ответ Bartez1986
думаю, если бы не было тех слов, что никогда не перейдет в Спартак, то и половины бы такого хейта в его адрес не было. а теперь будет получать, ничего не поделаешь. а так, не он первый и не он последний, кто перешел в стан принципиального соперника. примеров масса
Да ему наверняка сами медийщики ЦСКА вместе с агентом посоветовали так сказать.
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.ru
буду краток... бывших армейцев не бывает
удачи Хесусу... надеюсь он принесёт пользу Спартаку так же как к примеру Роман Широков
+3
-3
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.ru
Ответ Артём Амирджанян
Я желаю Хесусу удачи в личной жизни, в карьере, но не в спартаке. А кто сильнее, ЦСКА или спартак узнаем в матче, а не в переписке оскорбляя друг друга
а разве я кого то оскорбил?..
ну разве что кроме тех кто по любому поводу оскорбляться бы рад...
0
0
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Алексей Ненахов
Самый непонятный трансфер , 7 Лямов за Медину из Цска в Спартак давно такого не припомню
+4
-4
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