Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»

Деку не смог объяснить, почему сорвался трансфер Арды Гюлера в «Барселону».

Каталонский клуб лидировал в борьбе за 18-летнего полузащитника и обсуждал с «Фенербахче» условия выплаты отступных за игрока. Сообщалось, что лично общался с Гюлером.

Спустя два дня стало известно, что игрок выбрал « ».

– Что случилось с ?

– Я не знаю, – ответил будущий спортивный директор «Барселоны».