Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»

Теги Барселона Реал Мадрид Деку Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Деку не смог объяснить, почему сорвался трансфер Арды Гюлера в «Барселону».

Каталонский клуб лидировал в борьбе за 18-летнего полузащитника и обсуждал с «Фенербахче» условия выплаты отступных за игрока. Сообщалось, что Деку лично общался с Гюлером.

Спустя два дня стало известно, что игрок выбрал «Реал».

– Что случилось с Гюлером?

– Я не знаю, – ответил будущий спортивный директор «Барселоны».

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50 комментариев

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DolJun
фенер походу просто отказался принимать оплату в рычагах в рассрочку на 18 лет
+53
-14
+39
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Кан и Баллак сидят в баре
"Казань брал...Астрахань брал...Гюлера не брал!")
+33
-2
+31
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Казань брал...Астрахань брал...Гюлера не брал!")
Ригобера брал, Гурудубиду брал, а вот Гюлер предпочел другое
+40
-9
+31
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Пирс Морган
Гениальное интервью
+15
-2
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Stanislav Cherchesov
Барса вся в долгах с довольно сомнительными перспективами. Реал идёт более грамотным курсом развития и перестройки. Любой здравый футболист выберет Мадрид в нынешнее время)
+13
-6
+7
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войд
А че тут знать?
Есть величайший клуб в истории футбола
Есть полу-банкротный середняк
Так что тут все очевидно)
+26
-19
+7
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригобера брал, Гурудубиду брал, а вот Гюлер предпочел другое
Это... Просто ... Офигенно🤣
+12
-8
+4
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Say Hello to the Robots
Ответ Пирс Морган
Гениальное интервью
от самого Пирса звучит как лесть
+3
0
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psycho
спросите у Лукашенко
+5
-3
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Vatikan
Ответ damondiamond
почему утонул Титаник?
Айсберг, если без подробностей
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Rosenbaum
Очень информативная новость...)))
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Raul14
Ответ DolJun
фенер походу просто отказался принимать оплату в рычагах в рассрочку на 18 лет
🤣🤣🤣
+5
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TJ tigra
Если это правда так, то деку фиговый переговорщик. Посмотрим, как дальше будет работать.
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XavIniesta2008-2015
Ответ deco7
Да все просто: к сожалению Деку до Алемани ещё очень далеко
Алемани продолжает работать в Барселоне
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Азиз Ибодуллаев
Ахах, когда у меня спрашивают на работе почему я не подписал клиента, я так же отвечаю
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Vatikan
Ответ damondiamond
или самоуверенность капитана, которого предупреждали, что не нужно ночью идти с такой скоростью
Ну я написал, что "без подробностей" . Как следствие айсберг, а причины это уже другое
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AurelioDeLaurentis
Ответ Raul14
так он же не в Сити перешёл)
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
уже фанаты реала признают силу Ман.Сити после унижения от них, молодцы 👏👏👏 исправляетесь потихоньку 😁😁😁
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damondiamond
Ответ Vatikan
Самоуверенность айсберга
или самоуверенность капитана, которого предупреждали, что не нужно ночью идти с такой скоростью
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Vatikan
Ответ damondiamond
или самоуверенность?
Самоуверенность айсберга
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damondiamond
Ответ Vatikan
Айсберг, если без подробностей
или самоуверенность?
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deadjoker
Извините, пирожки
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Red Line
спорц как дно журналистики - из "не знаю" сделать абсолютно порожнюю новость..
вас где профессии обучали, редакция? в какой шараге?
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Андрей Вадимов
Вот это новость
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Владимир Самсонов
Думаю, что Реал просто предложил условия лучше.
Условие у Барселоны было чуть лучше, но Деку ему сказал, что через год придётся снижать зарплату в 2 раза
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Алексей Иванов
Винстрол плюс Дека
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