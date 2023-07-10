Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»
Деку не смог объяснить, почему сорвался трансфер Арды Гюлера в «Барселону».
Каталонский клуб лидировал в борьбе за 18-летнего полузащитника и обсуждал с «Фенербахче» условия выплаты отступных за игрока. Сообщалось, что Деку лично общался с Гюлером.
Спустя два дня стало известно, что игрок выбрал «Реал».
– Что случилось с Гюлером?
– Я не знаю, – ответил будущий спортивный директор «Барселоны».
Есть величайший клуб в истории футбола
Есть полу-банкротный середняк
Так что тут все очевидно)
уже фанаты реала признают силу Ман.Сити после унижения от них, молодцы 👏👏👏 исправляетесь потихоньку 😁😁😁
вас где профессии обучали, редакция? в какой шараге?