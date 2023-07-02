«Барса» хочет выплатить 17,5 млн евро за Гюлера по частям, чтобы не регистрировать контракт сейчас. Деку лично общался с хавбеком «Фенербахче»

Теги Барселона Деку Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы финансовый фэйр-плей деньги Арда Гюлер Футбол

«Барселона» рассматривает возможность выплаты отступных Арды Гюлера по частям.

Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» Деку провел переговоры с «Фенербахче» по трансферу Гюлера. Турецкие СМИ также сообщают, что Деку провел личную встречу с игроком, рассказав о спортивном проекте «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, в ходе переговоров Деку предложил по частям выплатить 17,5 млн евро отступных, прописанных в контракте 18-летнего полузащитника. Предполагается, что «Барселона» этим летом выплатит лишь часть суммы. Оставшуюся часть каталонский клуб заплатит в следующем году, когда Гюлер присоединится к команде.

Такая формула позволит «Барселоне» не регистрировать контракт Гюлера этим летом, чтобы вписаться в финансовые требования. Однако в случае, если «Барселоне» удастся разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи игроков, турецкий полузащитник может присоединиться к команде уже этим летом.

Также сообщается, что «Фенербахче» хочет получить 20% от суммы следующей продажи Гюлера. Кроме того, турецкий клуб требует, чтобы «Барселона» взяла на себя выплату компенсации за обучение.

Ранее сообщалось, что Гюлером интересуются «Реал» и «Милан».

Подробную статистику 18-летнего полузащитника «Фенербахче» можно изучить здесь.

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14 комментариев

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Ник Гре
Ответ HI MARS
Умные какие.Инфляцию никто не отменял.35 млн платите тогда
При чём тут инфляция? Красивое словечко вспомнил?
"Барса" делает авансовый платёж, бронирует игрока, он на один год ещё остаётся в "Фенере". "Барса" отдаёт, к примеру, 7,5 млн денег за товар, которым не пользуется целый год. Как ты сюда приплёл инфляцию, к чему? Может "Фенер" должен снизить цифру выкупа на сумму банковского процента, а? Ведь 7,5 млн они могут крутить весь год и при этом пользоваться товаром (игроком).
Иногда лучше жевать, марсианин...
+13
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+8
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MESSIya
Ответ RealJon
интересно почему спортс опубликует только мундо депортиво. там же куча новостей кроме этой желтухи бчкшних, сами турецкие источники уже сказали что и Арду и Фенеру не устраивает такая условия, лучше будет если переходить куда нибудь из топ 5 ятобы быть в постоянной основе.
Щей Лугасси про предварительное с Барсой сообщает https://twitter.com/Shlugassi/status/1675528133477298176?t=2dC0XJR_dHsRh3Se6VMsAQ&s=19
+8
-2
+6
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<~Inter~>
Гюлера хотелось бы увидеть в Боруссии. Там как раз освободилось место главной звёзды команды и талант парня позволяет ему претендовать на роль лидера
+3
-2
+1
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angliiskiilion
Ответ <~Inter~>
Гюлера хотелось бы увидеть в Боруссии. Там как раз освободилось место главной звёзды команды и талант парня позволяет ему претендовать на роль лидера
главное не повторить судьбу Эмре Мора
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до лампочки
Поколения Арда продолжается
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Isshin88
По частям обычно в Питере бывает…
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Dmitry Family
Барса продолжает удивлять, учитывая что у них огромные долги они умудряются находить деньги и покупать игроков) это прям как занял у друга деньги но когда у тебя появляются немного своих место того что бы отдать идёшь покупаешь шавуху хД
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Spiker1606
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Ответ GuruFutbola
Надо уводить топаря и оставлять переца в очередной раз с носом) Все же я думаю всем очевидно, что игроки выбирают Больше Чем Клуб, нежели модридский судейский автобус)
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Ник Гре
Ответ Ник Гре
При чём тут инфляция? Красивое словечко вспомнил? "Барса" делает авансовый платёж, бронирует игрока, он на один год ещё остаётся в "Фенере". "Барса" отдаёт, к примеру, 7,5 млн денег за товар, которым не пользуется целый год. Как ты сюда приплёл инфляцию, к чему? Может "Фенер" должен снизить цифру выкупа на сумму банковского процента, а? Ведь 7,5 млн они могут крутить весь год и при этом пользоваться товаром (игроком). Иногда лучше жевать, марсианин...
Забавно как быстро "Hi Mars" заблокировал возможность ответов ему. Ну, что ж, попробую для него так передать мысль:
"7,5 млн (условно, или пусть 50% от 17,5 млн отступных) турки получат сейчас. И сохранят в составе главную звезду, которой 18 лет и он только набирает обороты. Без аренды за деньги, а просто так. "Барса" просто бронирует игрока, не пользуясь им из-за своих финансовых проблем. Вот пусть турки и купят за 7-9 млн другую звезду и строят команду вокруг него. Школоте на каникулах сложно в логику, "экономист" несчастный? Учи азы - у "Фенера" средняя цена игрока около 5 млн евро, Гюлер самый дорогой в команде больше, чем за 7-9 млн они и не собираются никого покупать! Иметь целый год игрока-звезду и плюс 7-9 млн денег - отличные условия. Покупай и встраивай новичка (или несколько) спокойно, готовясь к уходу Гюлера.
* и не насчитывай инфляцию на полученные от "Барсы" деньги, ты выглядишь глупее Заремы, мальчишка!"
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