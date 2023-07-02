«Барса» хочет выплатить 17,5 млн евро за Гюлера по частям, чтобы не регистрировать контракт сейчас. Деку лично общался с хавбеком «Фенербахче»
«Барселона» рассматривает возможность выплаты отступных Арды Гюлера по частям.
Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» Деку провел переговоры с «Фенербахче» по трансферу Гюлера. Турецкие СМИ также сообщают, что Деку провел личную встречу с игроком, рассказав о спортивном проекте «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, в ходе переговоров Деку предложил по частям выплатить 17,5 млн евро отступных, прописанных в контракте 18-летнего полузащитника. Предполагается, что «Барселона» этим летом выплатит лишь часть суммы. Оставшуюся часть каталонский клуб заплатит в следующем году, когда Гюлер присоединится к команде.
Такая формула позволит «Барселоне» не регистрировать контракт Гюлера этим летом, чтобы вписаться в финансовые требования. Однако в случае, если «Барселоне» удастся разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи игроков, турецкий полузащитник может присоединиться к команде уже этим летом.
Также сообщается, что «Фенербахче» хочет получить 20% от суммы следующей продажи Гюлера. Кроме того, турецкий клуб требует, чтобы «Барселона» взяла на себя выплату компенсации за обучение.
Ранее сообщалось, что Гюлером интересуются «Реал» и «Милан».
Подробную статистику 18-летнего полузащитника «Фенербахче» можно изучить здесь.
"Барса" делает авансовый платёж, бронирует игрока, он на один год ещё остаётся в "Фенере". "Барса" отдаёт, к примеру, 7,5 млн денег за товар, которым не пользуется целый год. Как ты сюда приплёл инфляцию, к чему? Может "Фенер" должен снизить цифру выкупа на сумму банковского процента, а? Ведь 7,5 млн они могут крутить весь год и при этом пользоваться товаром (игроком).
Иногда лучше жевать, марсианин...
"7,5 млн (условно, или пусть 50% от 17,5 млн отступных) турки получат сейчас. И сохранят в составе главную звезду, которой 18 лет и он только набирает обороты. Без аренды за деньги, а просто так. "Барса" просто бронирует игрока, не пользуясь им из-за своих финансовых проблем. Вот пусть турки и купят за 7-9 млн другую звезду и строят команду вокруг него. Школоте на каникулах сложно в логику, "экономист" несчастный? Учи азы - у "Фенера" средняя цена игрока около 5 млн евро, Гюлер самый дорогой в команде больше, чем за 7-9 млн они и не собираются никого покупать! Иметь целый год игрока-звезду и плюс 7-9 млн денег - отличные условия. Покупай и встраивай новичка (или несколько) спокойно, готовясь к уходу Гюлера.
* и не насчитывай инфляцию на полученные от "Барсы" деньги, ты выглядишь глупее Заремы, мальчишка!"