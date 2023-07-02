«Барса» хочет выплатить 17,5 млн евро за Гюлера по частям, чтобы не регистрировать контракт сейчас. Деку лично общался с хавбеком «Фенербахче»

«Барселона» рассматривает возможность выплаты отступных Арды Гюлера по частям.

Ранее сообщалось, что будущий спортивный директор «Барселоны» провел переговоры с «Фенербахче» по трансферу . Турецкие СМИ также сообщают, что Деку провел личную встречу с игроком, рассказав о спортивном проекте «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, в ходе переговоров Деку предложил по частям выплатить 17,5 млн евро отступных, прописанных в контракте 18-летнего полузащитника. Предполагается, что «Барселона» этим летом выплатит лишь часть суммы. Оставшуюся часть каталонский клуб заплатит в следующем году, когда Гюлер присоединится к команде.

Такая формула позволит «Барселоне» не регистрировать контракт Гюлера этим летом, чтобы вписаться в финансовые требования. Однако в случае, если «Барселоне» удастся разгрузить зарплатную ведомость за счет продажи игроков, турецкий полузащитник может присоединиться к команде уже этим летом.

Также сообщается, что « » хочет получить 20% от суммы следующей продажи Гюлера. Кроме того, турецкий клуб требует, чтобы « » взяла на себя выплату компенсации за обучение.

Ранее сообщалось, что Гюлером интересуются «Реал» и «Милан».

Подробную статистику 18-летнего полузащитника «Фенербахче» можно изучить здесь.