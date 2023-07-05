Анчелотти хочет, чтобы Гюлер прошел предсезонку с «Реалом», но хавбека могут отдать в аренду. Он интересен «Милану», «Севилье», клубам АПЛ
«Реал» был вынужден ускорить переговоры по Арде Гюлеру из-за конкурентов.
Как сообщает ESPN, трансфер полузащитника «Фенербахче» планировался в среднесрочной перспективе, но работа над ним была активизирована после того, как 18-летним футболистом заинтересовались «Барселона», «Милан», «Севилья» и клубы АПЛ.
Трансфер может обойтись мадридцам примерно в 20 млн евро. Главный тренер Карло Анчелотти хочет, чтобы Гюлер провел предсезонную подготовку с основной командой, но источники, близкие к игроку, не исключают перехода хавбека в другой клуб на правах аренды.
Со статистикой выступлений Гюлера в чемпионате Турции можно ознакомиться здесь.
«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)
- Нет. Твердо и четко.
18-летний футболист «Фенербахче», также выступающий за сборную Турции, дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы. Как информирует журналист Волкан Демир, с юным игроком напрямую связывались Тони Кроос и Лука Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «сливочных» турок окончательно решил принять предложение «Реала».
Стоимость трансфера Арды Гюлера оценивается более чем в 20 млн евро с учётом различных бонусов.
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В испанских СМИ уже начали обсуждать скорый уход Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, на место итальянца претендуют четыре специалиста.
Источник информирует, что руководство «королевского» клуба будет выбирать между Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Раулем Гонсалесом и Альваро Арбелоа.
Ранее стало известно, что Анчелотти покинет пост главного тренера «сливочных» летом следующего года. Новым местом работы итальянца станет сборная Бразилии.