Анчелотти хочет, чтобы Гюлер прошел предсезонку с «Реалом», но хавбека могут отдать в аренду. Он интересен «Милану», «Севилье», клубам АПЛ

«Реал» был вынужден ускорить переговоры по Арде Гюлеру из-за конкурентов.

Как сообщает , трансфер полузащитника «Фенербахче» планировался в среднесрочной перспективе, но работа над ним была активизирована после того, как 18-летним футболистом заинтересовались « », «Милан», « » и клубы АПЛ.

Трансфер может обойтись мадридцам примерно в 20 млн евро. Главный тренер хочет, чтобы Гюлер провел предсезонную подготовку с основной командой, но источники, близкие к игроку, не исключают перехода хавбека в другой клуб на правах аренды.

Со статистикой выступлений Гюлера в чемпионате Турции можно ознакомиться здесь.

«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)