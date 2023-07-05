Анчелотти хочет, чтобы Гюлер прошел предсезонку с «Реалом», но хавбека могут отдать в аренду. Он интересен «Милану», «Севилье», клубам АПЛ

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Севилья серия А Италия Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы ESPN Арда Гюлер Футбол

«Реал» был вынужден ускорить переговоры по Арде Гюлеру из-за конкурентов.

Как сообщает ESPN, трансфер полузащитника «Фенербахче» планировался в среднесрочной перспективе, но работа над ним была активизирована после того, как 18-летним футболистом заинтересовались «Барселона», «Милан», «Севилья» и клубы АПЛ.

Трансфер может обойтись мадридцам примерно в 20 млн евро. Главный тренер Карло Анчелотти хочет, чтобы Гюлер провел предсезонную подготовку с основной командой, но источники, близкие к игроку, не исключают перехода хавбека в другой клуб на правах аренды.

Со статистикой выступлений Гюлера в чемпионате Турции можно ознакомиться здесь.

«Реал» и «Фенербахче» согласовали переход Гюлера за 20+10 млн евро. Хавбек вылетит в Мадрид завтра (A Spor)

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23 комментария

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Дмитрий Крутенко
Ответ creat1ve
Реал по трансферной кампании стал больше похож на Арсенал, чем сам Арсенал
Купил Биллингема о котором мечтали все клубы АПЛ, торгуется там за Мбаппе. Самый настоящий Арсенал...
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Ophiomorph
Ответ creat1ve
Реал по трансферной кампании стал больше похож на Арсенал, чем сам Арсенал
С текущим рынком клубам не из АПЛ или без нефтедолларов только и остаётся что Арсеналом Венгера быть.
+14
-3
+11
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vcaireac
Понятно что его сперва в аренду отдадут,а если продолжит прогресировать,то после ухода Лукиты и Тони вполне сможет заиграть.Удачи ему,все в его ногах и голове)
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corazón blanco
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Он уже лучше Асенсио. Хотя кто угодно лучше Асенсио
До травмы Асенсио был шикарен, после пропала скорость, резкость, дриблинг. Остался только невероятный удар, за счет которого Марко и мог заявлять о себе. Как джокер - Асенсио был очень хорош, часто выходил на замену и приносил команде пользу. Посмотрим, как у него сложится карьера в Париже.
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Никита Самарин
Реал красава, сработали на опережение 👍, взяли возможно будущую суперзвезду за небольшие деньги 🔝.
+7
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swerh
- Господин Перес, трансферы еще будут?
- Нет. Твердо и четко.
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Rister81
Ответ angliiskiilion
там желание Беллингема сыграло ключевую роль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси спокойно могли купить его, но он не хотел в эти клубы, а Ливерпуль не захотел тратить половину бюджета на 1 игрока
Реал был,есть и будет топом и вершиной футбольной ступени,то что Реал перестал разбрасываться деньгами не значит,что денег у них нет,90% игроков хотят в этот клуб,сейчас достроится стадион,который в год будет приносить огромную прибыль,проблем с деньгами у этого клуба нет и не будет.Сейчас купят Мбаппе еще и пройдутся снова по Английским командам )
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Люблю спортс
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич помогли клубу в подписании Арды Гюлера.

18-летний футболист «Фенербахче», также выступающий за сборную Турции, дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы. Как информирует журналист Волкан Демир, с юным игроком напрямую связывались Тони Кроос и Лука Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «сливочных» турок окончательно решил принять предложение «Реала».

Стоимость трансфера Арды Гюлера оценивается более чем в 20 млн евро с учётом различных бонусов.

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В испанских СМИ уже начали обсуждать скорый уход Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, на место итальянца претендуют четыре специалиста.

Источник информирует, что руководство «королевского» клуба будет выбирать между Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Раулем Гонсалесом и Альваро Арбелоа.

Ранее стало известно, что Анчелотти покинет пост главного тренера «сливочных» летом следующего года. Новым местом работы итальянца станет сборная Бразилии.
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Сижу на факсах Барселоны
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angliiskiilion
Ответ Ophiomorph
С текущим рынком клубам не из АПЛ или без нефтедолларов только и остаётся что Арсеналом Венгера быть.
не зря англичане отцы основатели капитализма, грамотно вложили деньги и распределяли между клубами более менее равно, а ведь давно АПЛ была лишь 3 по силе чемпионатом Европы
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Egor Aleksandrovich
Ответ Ophiomorph
С текущим рынком клубам не из АПЛ или без нефтедолларов только и остаётся что Арсеналом Венгера быть.
действительно, Беллингем за 103 млн евро в Реал - с текущим рынком клубам не из АПЛ или без нефтедолларов только и остаётся что Арсеналом Венгера быть.
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