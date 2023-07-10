Агент Медины: «Хесус – уже игрок «Спартака»

Агент подтвердил переход Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком « », – сказал агент Агусти Параха, представляющий интересы полузащитника.

Ранее сообщалось, что Хесус подпишет со «Спартаком» контракт сроком до 2027 года, а ЦСКА получит 6+1 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир .

Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

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