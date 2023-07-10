Агент Медины: «Хесус – уже игрок «Спартака»
Агент подтвердил переход Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.
«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», – сказал агент Агусти Параха, представляющий интересы полузащитника.
Ранее сообщалось, что Хесус подпишет со «Спартаком» контракт сроком до 2027 года, а ЦСКА получит 6+1 млн евро.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир РПЛ.
Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.
Меня вообще не смущает прямой переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
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С клятвами в верности только надо быть аккуратнее.
А Медину горяченный "привет" ждет на дерби )
понимаю, еслиб кто-то из легенд ЦСКА перешел к нам, а тут...оно того не стоит)
чую, что не заиграет у нас
Только поэтому ему относительно повезло
Тренер видит игрока в тренировочном процессе и делает выводы. Если вспомнить, старт был у Медины и конец сезона, а в долгую слился парень+ его из состава вытеснили другие игроки.