Агент Медины: «Хесус – уже игрок «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Хесус Медина Футбол

Агент подтвердил переход Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», – сказал агент Агусти Параха, представляющий интересы полузащитника.

Ранее сообщалось, что Хесус подпишет со «Спартаком» контракт сроком до 2027 года, а ЦСКА получит 6+1 млн евро.

Медина провел за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. С клубом он стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 2-е место в минувшем розыгрыше Мир РПЛ.

Статистику 26-летнего парагвайца можно найти здесь.

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71 комментарий

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Three Days Grace
Ответ Streetbor
Прямой переход игрока основы из ЦСКА в Спартак это конечно уникально. И показывает отношение Медины, здесь он за деньгами..
Нет блин, из США приехал, чтобы за эмблему играть
+79
0
+79
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Olga.t
Ответ Streetbor
Прямой переход игрока основы из ЦСКА в Спартак это конечно уникально. И показывает отношение Медины, здесь он за деньгами..
К Медине нет никаких вопросов, где платят, там и работает.
С клятвами в верности только надо быть аккуратнее.
+11
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+11
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Станислав Андреев
При всех нюансах данного перехода стоит отметить что Медину брали в ЦСКА бесплатно и в итоге через год продал.и за 7 млн. Браво ЦСКА!!!
+13
-2
+11
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Streetbor
Прямой переход игрока основы из ЦСКА в Спартак это конечно уникально. И показывает отношение Медины, здесь он за деньгами..
+32
-22
+10
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Кирилл
Ответ maksim_mesch
с другой стороны - а за что? это просто лег, который отыграл 1 сезон. понимаю, еслиб кто-то из легенд ЦСКА перешел к нам, а тут...оно того не стоит)
За то, что не надо в своих интервью рассказывать что он никогда не перейдет в Спартак )
+11
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Кирилл
Теперь главное эти деньги от этого перехода вложить в хорошие и качественные покупки.

А Медину горяченный "привет" ждет на дерби )
+17
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Спартак сила
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Ответ Честный контроль
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не бомбит у тебя да?))
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maksim_mesch
Ответ Кирилл
Теперь главное эти деньги от этого перехода вложить в хорошие и качественные покупки. А Медину горяченный "привет" ждет на дерби )
с другой стороны - а за что? это просто лег, который отыграл 1 сезон.
понимаю, еслиб кто-то из легенд ЦСКА перешел к нам, а тут...оно того не стоит)
+7
-2
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kemal_spartak
Если честно, странная покупка.
чую, что не заиграет у нас
+5
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Роман Комаров
пока ромбик не поцелует, не поверю
+4
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ericssons
Я как болельщик ЦСКА Зиньковского например вижу более сильным футболистом. Если он будет сидеть из-за этой покупки, то это будет странно.
+9
-6
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Olajuvon
Через годик в Зенит!
+3
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Алексей Магоев
Ну вот зачем он Спартаку? Абсолютно средний игрок на не самую проблемную позицию. Лучше бы ЦЗ и/или опорника взяли.
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ericssons
Одна из самых выгодных продаж ЦСКА. Не думал, что в текущей ситуации изоляции это возможно, но Лукойл и Газпром живут по-старому...
+7
-5
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Спартак Гордость России
Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
Огнетушитель купи пожалуйста)))
+4
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Константин Эсперов
Ответ Кирилл
Кстати, только что увидел в телеграмм-канале "Удар Эджуке" что это первый прямой переход с 1994 года из ЦСКА в Спартак.
Чем больше мы будем в изоляции тем больше будет таких переходов . Это будет нормой .
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velosipedin
Ответ kickass
Спартак в условиях кризиса нехило поддержал конкурентов. Сами, конечно, в джунглях Парагвая найти не смогли, ножки испачкать боялись?
из джунглей парагвая уже привезли одного, либо бежать бросает, либо двумя ногами вперед прыгает рядом с бровкой
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nobrainnopain
Да и хесус с ним, с этим Мединой.
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Константин Эсперов
Ну и хорошо ,что продали . Не понимаю чего болельщиков так взбудоражило . Он не воспитанник , не легенда . Выгодно продали , тем более игрок помог выиграть Кубок .
+2
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Clown or King
Ответ Streetbor
Прямой переход игрока основы из ЦСКА в Спартак это конечно уникально. И показывает отношение Медины, здесь он за деньгами..
22 очка по Г+П за 45 матчей, какие вообще могут быть к нему вопросы
+2
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sepa39
Ответ Streetbor
Прямой переход игрока основы из ЦСКА в Спартак это конечно уникально. И показывает отношение Медины, здесь он за деньгами..
Не то, что легенды типа Марио, да?)
+1
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Кирилл
Ответ Спартак сила
бомбит у коней после Марио а теперь ещё и Медина в дерби будет унижать на ипподроме
Только вот что-то результаты за прошлый сезон говорят о том, что унижен как раз Спартак, а у ЦСКА второе место и Кубок )
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podolsk_001
Ответ Кирилл
Теперь главное эти деньги от этого перехода вложить в хорошие и качественные покупки. А Медину горяченный "привет" ждет на дерби )
Не думаю, что будет сильно стыдно ему) ведь фанатов нет на стадионе
Только поэтому ему относительно повезло
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Andrey Konovalov
Ответ ericssons
Я как болельщик ЦСКА Зиньковского например вижу более сильным футболистом. Если он будет сидеть из-за этой покупки, то это будет странно.
Что в Федотове это 100%
Тренер видит игрока в тренировочном процессе и делает выводы. Если вспомнить, старт был у Медины и конец сезона, а в долгую слился парень+ его из состава вытеснили другие игроки.
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kickass
Спартак в условиях кризиса нехило поддержал конкурентов. Сами, конечно, в джунглях Парагвая найти не смогли, ножки испачкать боялись?
+4
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