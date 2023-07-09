«Спартаку» не интересен Карраскаль. После Медины в полузащиту больше никого не подпишут
«Спартаку» не интересен полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.
Ранее сайт Legalbet написал, что красно-белые интересуются Карраскалем по инициативе агента Гильермо Абаскаля и готовы заплатить за него 7-10 млн евро.
Инсайдер Иван Карпов опроверг эти сведения, написав, что «Спартак» не проявляет интереса к колумбийцу. После трансфера Хесуса Медины у «Спартака» не будет усиления в полузащиту.
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