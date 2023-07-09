«Спартаку» не интересен Карраскаль. После Медины в полузащиту больше никого не подпишут

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Хорхе Карраскаль Хесус Медина Футбол

«Спартаку» не интересен полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Ранее сайт Legalbet написал, что красно-белые интересуются Карраскалем по инициативе агента Гильермо Абаскаля и готовы заплатить за него 7-10 млн евро.

Инсайдер Иван Карпов опроверг эти сведения, написав, что «Спартак» не проявляет интереса к колумбийцу. После трансфера Хесуса Медины у «Спартака» не будет усиления в полузащиту.

Статистику 25-летнего полузащитника ЦСКА можно найти здесь.

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45 комментариев

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Андрей Мирнов
Ответ Roman Boroveev
Что началось то вообще?
"конокрадское лето" (с)
+14
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+14
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Roman Boroveev
Что началось то вообще?
+9
-1
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Злодей Спб
Ответ Андрей Мирнов
"конокрадское лето" (с)
Луческу икнул сейчас :)
+4
0
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свинья в лесу
мама-анархия, папа-стакан портвейна
+6
-2
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Marina_Greta
Ответ Konstantin Zorin
Что, и Караскаля отдают?
Он не нужен, там и Мойзес с Рошей тоже скоро не нужны будут, Агапов будет с Карповым защищаться (привозить)
+6
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Marina_Greta
Если бы ещё купили Карраскаля, было бы просто эпично. Полыхало бы нехило.
+5
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ApXuMaHqPuT
У Абаскаля не будет Карраскаля😐
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Marina_Greta
Ответ SpoSuShi
Федотов наверное решил, что он гений тренерского цеха и выиграет чемпионат без игроков сам. По другому не понятно, что в команде происходит.
Не думаю, что Федотов именно решение принимает итоговое, там шайка-лейка с Орешкиным решили в футбольный менеджер поиграть и дать квест Федотову "А слабо без лидеров и с короткой скамейкой и без трансферов"?
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SpoSuShi
Федотов наверное решил, что он гений тренерского цеха и выиграет чемпионат без игроков сам. По другому не понятно, что в команде происходит.
+5
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Amalfitano
Ответ SpoSuShi
Федотов наверное решил, что он гений тренерского цеха и выиграет чемпионат без игроков сам. По другому не понятно, что в команде происходит.
Как будто там один Федотов решает. Скорее он там ничего не решает. У ЦСКА тупо нет денег чтобы поднять зп Медине. Ну и исходя из нехватки денег они хотят их заработать на продаже Медины. Вот хотят купить другого латиноса из чемпионата Мексики. Как раз за эти же 7 мультов.
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Marina_Greta
Мб Спартак Гайча еще возьмёт? Даже скидку сделаем за оптовую закупку.
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Marina_Greta
Ответ 9черное
Во времена смуты (санкций) на Запад торговать тяжело - деньги могут повиснуть. Остаётся Турция и внутренний туризм, так скажем. Медину брали свободным агентом, продаем за деньги. Выглядит вполне неплохой сделкой, если в итоге подпишем кого-нибудь более толкового
В финансировании плане я согласна, сделка крайне выгодная для нас, это все хорошо. Но надо и закупаться, а с этим пока тишина... Да и слухов даже нет, намёков каких-то) После завершения сезона я с нетерпением ждала новый, думая, что в новом сезоне мы обязательно дадим бой Зениту, команда сыгралась, стала более единой и сильной.. укрепить пару позиций и вперёд... А тут вот такие дела с Мединой...
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Не уверен!!
Не верю, Спартак купит ещё и Карраскаля.
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Красная стрела
Ну тут логично. В связи с проблемами на международном трансферном рынке и изоляцией чемпионата, будем поедать сами себя.
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Kira625
Скидки за опт не предусмотрены?
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Konstantin Zorin
Что, и Караскаля отдают?
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Никита Самарин
Крайних защитников лучше подписывайте, фланги обороны самое слабое место.
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Константин Эсперов
Даже опорник ?
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Спартак сила
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если карасскаля купим
у коней будет взрыв 🔥🔥🔥
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Marina_Greta
А так, кроме шуток, данная ситуация вызывает много вопросов, на какие нет ответов. Почему продаем в стан конкурента хорошего игрока? Почему не можем оставить и спокойно наигрывать в основе? Да с чего вдруг вообще пошла эта торговля в Спартак? Мы что-то не знаем?
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Amalfitano
Ответ Marina_Greta
Если бы ещё купили Карраскаля, было бы просто эпично. Полыхало бы нехило.
Для полноты картины Караскаля должны купить Динамо.)))
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S Detstva Za Myaso
Так бодро говорят как о состоявшемся трансфере. Давайте может для начала дождёмся официальное объявление
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9черное
Ответ Marina_Greta
В финансировании плане я согласна, сделка крайне выгодная для нас, это все хорошо. Но надо и закупаться, а с этим пока тишина... Да и слухов даже нет, намёков каких-то) После завершения сезона я с нетерпением ждала новый, думая, что в новом сезоне мы обязательно дадим бой Зениту, команда сыгралась, стала более единой и сильной.. укрепить пару позиций и вперёд... А тут вот такие дела с Мединой...
Думается, системообразующего игрока бы никогда не продали. Тем более, мясным. Видимо, есть гарантированные варианты на вход. В том сезоне селекция очень даже качественно сработала. Так что - не унываем
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Marina_Greta
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Латинская пятница.
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Красная стрела
Ответ Не уверен!!
Не верю, Спартак купит ещё и Карраскаля.
Если у коней фин проблемы, то не Спартак, так Зенит или Локо заберет.
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