Агент Фернандеса о прекращении переговоров с ЦСКА: «Это мое решение, а не Марио. Переводчик и руководство армейцев проявили неуважение к агенту, обратившись к игроку и «Интернасьоналу»

Агент Марио Фернандеса рассказал, что именно он принял решение прекратить переговоры с ЦСКА.

Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит».

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (сотрудник ЦСКА Максим Головлев – прим.) вместе с руководством ЦСКА обратился непосредственно к игроку и «Интернасьоналу», проявив неуважение к официальному агенту спортсмена. Я не касался этого дела. Я несколько раз говорил ему, что это неправильно. Так что я не могу говорить о переговорах по возвращению в ЦСКА.

Кроме того, ЦСКА не хотел платить компенсацию « ». Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио... Что касается будущего Марио, давайте решим это мы с », – сказал Жорже Машаду.