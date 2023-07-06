Агент Фернандеса о прекращении переговоров с ЦСКА: «Это мое решение, а не Марио. Переводчик и руководство армейцев проявили неуважение к агенту, обратившись к игроку и «Интернасьоналу»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Жорже Машаду Марио Фернандес агенты Р-Спорт Футбол

Агент Марио Фернандеса рассказал, что именно он принял решение прекратить переговоры с ЦСКА.

Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит». 

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (сотрудник ЦСКА Максим Головлев – прим.) вместе с руководством ЦСКА обратился непосредственно к игроку и «Интернасьоналу», проявив неуважение к официальному агенту спортсмена. Я не касался этого дела. Я несколько раз говорил ему, что это неправильно. Так что я не могу говорить о переговорах по возвращению в ЦСКА.

Кроме того, ЦСКА не хотел платить компенсацию «Интернасьоналу». Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио... Что касается будущего Марио, давайте решим это мы с Марио», – сказал Жорже Машаду. 

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74 комментария

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Дмитрий Фурсов
Если Марио окажется в Зените, я вообще рад не буду, как болельщик Зенита. Очень надеюсь что это утка и его у нас не будет
Не хочется разочаровываться во-первых в Марио, а во-вторых в любимом клубе
+97
-16
+81
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Криштиану Роналду
Решил взять удар на себя, и отвести давление от игрока, у Моуринью видать научился.
+74
-12
+62
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Алексей Ненахов
Так ты уже решил за Марио получается , наверно газовые хорошие агентские отстегнули , а кони платить не захотели
+57
-16
+41
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Алексей Ильин
Ответ Дмитрий Фурсов
Если Марио окажется в Зените, я вообще рад не буду, как болельщик Зенита. Очень надеюсь что это утка и его у нас не будет Не хочется разочаровываться во-первых в Марио, а во-вторых в любимом клубе
Спасибо тебе Друг, болельщик ЦСКА с 1959 г Алексей Ильин
+45
-8
+37
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Борис Кицис
В том то и дело, что Марио сам не решает идёт на поводу у этого мудака агента, который и заключил такой идиотский контракт с интрнасионалем, а Марио ни бэ ни мэ .
+22
-4
+18
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ЦСКА1960
Ответ Борис Кицис
В том то и дело, что Марио сам не решает идёт на поводу у этого мудака агента, который и заключил такой идиотский контракт с интрнасионалем, а Марио ни бэ ни мэ .
Судя по всему, так и есть. Марио ведомый тихоня, но это его не оправдывает.
+13
0
+13
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rch55twy4m
-Они общались с ЦСКА без моего участия
-Я решил прекратить переговоры с ЦСКА
ШТА?
+14
-2
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Stefen
Они просто на русском общались, а Марио и не понял о чем идет речь. Бедный Фернандес, подставили парня
+13
-1
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Дмитрий Фурсов
Ответ Дмитрий Фурсов
Если Марио окажется в Зените, я вообще рад не буду, как болельщик Зенита. Очень надеюсь что это утка и его у нас не будет Не хочется разочаровываться во-первых в Марио, а во-вторых в любимом клубе
Но если Зенит тут еще можно хоть как-то понять - никаких отношений с ЦСКА нет и он действительно качественный защитник. То вот его сторону я вообще не понимаю.
И не надо тут про деньги говорить на закате карьеры. Могут быть предложения работы за 300 тыс. руб / месяц, но в хорошей конторе и с хорошими задачами, а могут быть 350 тыс. в полу-госухе с кучей легаси и отстойным менеджментом. Уж лучше тогда работать за 300, но там где ты будешь рад и тебе будут искренне рады. И того, и другого по деньгам вполне достаточо.
В общем, если его будут освистывать - ничего против иметь не буду
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Gonzoo
Схема такая - Вендел уходит замораживая контракт в Интернасьонал, через год его выкупает ЦСКА за 400т евро и вопрос закрыт.
+16
-6
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Владислав Дудкин
Хорошая попытка но нет, не один агент не пойдёт против воли игрока. Это ведь, как адвокат. Игрок платит агенту, а он решает его вопросы исходя из желаний. Или у нас игроки по принципу крепостного права подчиняются агентам? Изъяви игрок желание, он бы не подписал контракт с Зенитом и решал с агентом вопрос о возвращении. Какой-то детский лепет, мне на написали, я не буду вести переговоры. Естественно ты должен был бы их вести, после того, как клуб связался с Марио и попросил о возвращении. Какой-то цирк🎪

Марио, конечно многое отдал, но как человек сейчас в глазах всех армейских болельщиков он упал на один уровень с такими личностями, как Еременко, Хонда, Шкурин, Эджуке. Это не отменяет его вклада в былые заслуги, его профессионализма, но репутацию стирает в ноль. Надеюсь фаны обеспечат Марио «прием» тем более, что он отлично понимает по русски 🙃
+9
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Любитель побеждать
Он его так может играть отправить в Андорру получается или там в ФНЛ например и тоже скажет, мое решение, а Марио и поедет.
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-2
+8
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Ничего Смешного
Контракт тоже ты подписал, а не Марио?
Нам ты не трынди, когда узнали о личке Марио остальное было неважно. Обвинить что не обратились к агенту, когда его отпустили и не стали грызться за деньги? Просто бред и лицемерие.
+6
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Marina_Greta
Хотел бы в ЦСКА, пошёл бы... а так увы... выбрал ЗП хорошую. Очень обидно, не ожидала от него такого 😞
+5
0
+5
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rbh2010
Почему-то никто не вспоминает о работниках ПФК ЦСКА отвечающих за трансферы и селекцию.
Они должны болтаться на одном суку с агентом, в назидание потомкам.
Ситуация с Семаком ничему не научила. Тогда пёс был в фаворе, а сейчас...
+7
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Spartakus1984
Ответ Владислав88
Серьёзно? Вы уверены, что ЦСКА взял бы хоть одного золото со Слуцким без Марио? Но в лпане денег конечно Марио должен, хоть за счёт трёх чемпионсство ЦСКА так-то под 70 млн евро в ЛЧ поднял. Марио явно столько не увёз в своих карманах.
Речь о контракте.Он работник.Должен отрабатывать был но ему пошли на втсречу и отпустили его,потому,что он скзал,что устал от футбола,а вмеcто этого когда его отпустили,через небольшой промежуток времени он взял и стал играть за Бразильский Интер,хотя если отдохнул то честно должен был вернуться в ЦСКА а вместо этого он кинул их связавшись с зенитом,хотя говорил,что никогда туда не перейдет.Его ЦСКА отпустил а не продал и после этого должны они выкупать его у бразильцев?
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kk.abb
Жаль материться нельзя тут, других слов нет об этом животном.
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Moffo
На самом деле со стороны Зенита подобный подход это абсурдная глупость. Росгосфутбол и так не интересен никому, давайте как есть, на трибуны не идут, тв рейтинги отстой, еврокубковой интриги нет. На фоне этого ещё и убивать внутреннюю конкуренцию гегемонией бабла одной команды это контрольный в голову.
+12
-8
+4
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Доктор Верховцев
Ответ Gonzoo
Схема такая - Вендел уходит замораживая контракт в Интернасьонал, через год его выкупает ЦСКА за 400т евро и вопрос закрыт.
Как-то неравноценно получается.
+4
-1
+3
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GrandLoG
Знаете, странные чувство, реально грустно. Абсолютно непонятная ситуация ни с чьей стороны. Если контракт был расторгнут, почему ЦСКА не стал платить эти копейки. Зачем Марио ради 1-2 лет, это предательство, к сожалению тут как не хочу его оправдать, но это так. Он же легенда ЦСКА. Да и со стороны Зенита не понятно, у Зенита с ЦСКА на сколько было известно были уважительные отношения в плане ведения трансферных переговоров, но это трансфер это перечёркивает. Грустно это всё
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-2
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Дмитрий Фурсов
Ответ Filipp Gorski
А Зенит та что тебе сделал? Ну возьмут и возьмут ничего такого не будет
Ну неужели руководство не понимает, какой имиджевый эффект несет такой трансфер? Явно не слишком позитивный
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ЦСКА1960
Раньше этого агента привезли бы к Гинеру в багажнике.
+4
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Серега Вакалюк
А давно у нас Агенты без игроков имеют право останавливать переговоры?
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maximilian_15
Это не я и хата не моя. Ясно-понятно.
+7
-4
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Дмитрий Дашковский
Спорт умирает просто сплошные деньги эээххх
+3
-1
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