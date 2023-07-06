Агент Фернандеса о прекращении переговоров с ЦСКА: «Это мое решение, а не Марио. Переводчик и руководство армейцев проявили неуважение к агенту, обратившись к игроку и «Интернасьоналу»
Агент Марио Фернандеса рассказал, что именно он принял решение прекратить переговоры с ЦСКА.
Ранее стало известно, что бывший защитник армейцев может перейти в «Зенит».
«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (сотрудник ЦСКА Максим Головлев – прим.) вместе с руководством ЦСКА обратился непосредственно к игроку и «Интернасьоналу», проявив неуважение к официальному агенту спортсмена. Я не касался этого дела. Я несколько раз говорил ему, что это неправильно. Так что я не могу говорить о переговорах по возвращению в ЦСКА.
Кроме того, ЦСКА не хотел платить компенсацию «Интернасьоналу». Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио... Что касается будущего Марио, давайте решим это мы с Марио», – сказал Жорже Машаду.
Не хочется разочаровываться во-первых в Марио, а во-вторых в любимом клубе
-Я решил прекратить переговоры с ЦСКА
ШТА?
И не надо тут про деньги говорить на закате карьеры. Могут быть предложения работы за 300 тыс. руб / месяц, но в хорошей конторе и с хорошими задачами, а могут быть 350 тыс. в полу-госухе с кучей легаси и отстойным менеджментом. Уж лучше тогда работать за 300, но там где ты будешь рад и тебе будут искренне рады. И того, и другого по деньгам вполне достаточо.
В общем, если его будут освистывать - ничего против иметь не буду
Марио, конечно многое отдал, но как человек сейчас в глазах всех армейских болельщиков он упал на один уровень с такими личностями, как Еременко, Хонда, Шкурин, Эджуке. Это не отменяет его вклада в былые заслуги, его профессионализма, но репутацию стирает в ноль. Надеюсь фаны обеспечат Марио «прием» тем более, что он отлично понимает по русски 🙃
Нам ты не трынди, когда узнали о личке Марио остальное было неважно. Обвинить что не обратились к агенту, когда его отпустили и не стали грызться за деньги? Просто бред и лицемерие.
Они должны болтаться на одном суку с агентом, в назидание потомкам.
Ситуация с Семаком ничему не научила. Тогда пёс был в фаворе, а сейчас...