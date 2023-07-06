«Зенит» подпишет Фернандеса свободным агентом. Марио и ЦСКА расторгли контракт, когда он перешел в «Интернасьонал» (Фабио Алейшо)

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

Ранее стало известно, что защитник подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

«Марио Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии после того, как нет договоренности с ЦСКА.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Если все будет хорошо, он закроет сделку с питерской командой. «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт, и он не занимает место для легионеров.

Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита».

Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут.

Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ», – написал бразильский журналист Фабио Алейшо.

Напомним, соглашение Фернандеса с ЦСКА действовало до 2024 года. В мае 2022-го он приостановил карьеру, а в декабре перешел в «Интернасьонал». Тогда отдельно уточнялось, что договор Марио с ЦСКА расторгнут не был.

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Марио Фернандес
Это предательство ЦСКА
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ЦСКА
Мне все равно, я с попкорном
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202 комментария

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unreality
"так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков, но лишний миллион евро он уважает больше" ;)
+177
-7
+170
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cektor
Великий россиянин вольется в бразильскую диаспору без проблем
+97
-4
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Юрий Успенский
Бедный Караваев , нигде от Марио не скрыться
+85
-3
+82
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Three Days Grace
Представили лица фанатов коней, которые договорились не оскорблять питерцев?))))
+63
-4
+59
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schwein
>«Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу»
>Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента.
Эмм что?
П.С. я все еще отказываюсь верить в этот трансфер.
+51
-8
+43
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Caniball
А Зениту не проще позвать португалоговорящего тренера?!
Переводить на русский надо меньшему числу игроков, чем с русского на португальский.
+35
-8
+27
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Ajvengo
народ, ну что вы, как маленькие. неужели реально не понимаете, что всякие аны-боломбои-фернандесы работают тут за бабло и исключительно за это. они могут быть суперпрофессионалами и отрабатывать каждый доллар, но нет в их РАБОТЕ ни грамма того, о чем болтушки-журналисты тысячи пустых статей накатали про патриотизм, русскую душу и прочее. Родина у них не здесь и не будет здесь никогда. а все эти сопливые истории про новый дом - ну для дурачков же.
+24
-2
+22
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justbored
Ох, пойду перечитаю вчерашние лобызания болельщиков двух клубов, проникнусь ностальгией. ))
+21
-5
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selso99
Ответ FNT
Написано же: "Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ". Если верите в пункт А, верьте и в пункт Б. Абсолютно нелогично сейчас брать его за 2,5 млн (да и за 1,5 было бы нелогично). Если вся эта история вообще правдива, то, возможно, ЦСКА давал 1, а Зенит дал 1,5. Это будет больше похоже на правду.
А для зенита есть разница, 1.5 или 2.5???
+25
-12
+13
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Фёдор Кузнецов
"зарплата намного ниже чем писали в СМИ", как и ожидалось Карп не может добавить от себя правдивой информации
+15
-3
+12
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Злодей Спб
Перейдёт и скажет, что с детства за Зенит, а в ЦСКА его Гинер держал в заложниках отобрав бразильский и российский паспорта. А потом поцелует стрелку :)

*попкорн*
+15
-3
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Кирилл Игнашов
Вот и отсутствие знаний русского языка ему поможет, не поймет ,что про него болельщики ЦСКА будут скандировать.
+11
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Олег Комисаров
А говорят «Невозможно предать дважды», у Марио получилось ))))
+11
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Bartez1986
соскучился по русским в Бразилии. Вот и поехал к Малкому и Клаудиньо
+11
-2
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Камбоджа Иванов
Как думаете, теперь у болельщиков ЦСКА поменяются два ключевых ответа, которые они всегда используют в отношении Марио?

1) Решающий пенальти не забил не Смолов, а Марио.
2) Он просто не знает русский язык, а не стесняется.
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-7
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Gepard_GRIN
Ответ unreality
"так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков, но лишний миллион евро он уважает больше" ;)
Думаю, тут из пользователей 99,9% при выборе между уважением болелов ЦСКА и миллионом евро выберут миллион евро. Марио поступит, как нормальный человек, если подпишется на бОльшую зарплату.
+10
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schwein
Ответ Spartakus1984
лучший клуб страны он только для вас.Это важно отмечать))
Он для всех лучший клуб страны последние 5 лет.
Это объективная реальность.
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sanek_rabona
Ответ cektor
Великий россиянин вольется в бразильскую диаспору без проблем
И язык знает уже
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schwein
Ответ Альтависта
А Карп-то снова первым дал инфу и она оказалась верной. Питерские и сейчас будут говорить, что это всё пьяные выдумки бородатого?
Инфа окажется верной, когда объявят о трансфере. А Карп всего лишь первым перевел новость от Фабио Алейшо.
+9
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Великий Алонсо
Да уж, тепло его встретят на стадионе ЦСКА 🤣🤣🤣
Холодно, крыши то нет
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Rudenzik
Вот кому верить, кто-то говорит, что договор до 24 года, а кто-то, что его расторгнули, если правда, что расторгнули договор, тогда не понимаю какой чудик в ЦСКА согласился на это, нельзя просто было отдать в аренду без расторжения контракта
+4
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Старик Стариканов
Оказался типичным бразильцем,где дали больше туда и пошел.Обычный наемник
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alexonn0676
Ответ Caniball
А Зениту не проще позвать португалоговорящего тренера?! Переводить на русский надо меньшему числу игроков, чем с русского на португальский.
Так у них есть португалоговорящий тренер Вильям Перейра, он работает с Семаком ещё с Уфы, там все чики-пуки, не факт, что Семак, а не этот Вильям рулит в ТШ, очень подозреваю, что наоборот
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Prokuror Prokurorov
Ответ ericssons
Ну Зенит проявил неуважение к чемпионату этим трансфером, а Фернандес к ЦСКА. Перед болельщиками я считаю у него долгов нет, но перед клубом долг есть.
А в чем состоит неуважение? Фернандес даже будучи старым будет полезен команде, от ограничений УЕФА и Зенит тоже пострадал.
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alexonn0676
Ответ Vlatko
Комментарий удален модератором
Так Миллеру на все и на всех ПЛЕВАТЬ С БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛЬНИ. Это его ЛИЧНАЯ ИГРУШКА, И ОН В НЕЁ ИГРАЕТ, КАК РЕБЕНОК
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