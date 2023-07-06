«Зенит» подпишет Фернандеса свободным агентом. Марио и ЦСКА расторгли контракт, когда он перешел в «Интернасьонал» (Фабио Алейшо)

Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».

Ранее стало известно, что защитник подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

« очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии после того, как нет договоренности с ЦСКА.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Если все будет хорошо, он закроет сделку с питерской командой. «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию « ». Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт, и он не занимает место для легионеров.

Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении « ».

Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут.

Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ», – написал бразильский журналист Фабио Алейшо.

Напомним, соглашение Фернандеса с ЦСКА действовало до 2024 года. В мае 2022-го он приостановил карьеру, а в декабре перешел в «Интернасьонал». Тогда отдельно уточнялось, что договор Марио с ЦСКА расторгнут не был.