«Зенит» подпишет Фернандеса свободным агентом. Марио и ЦСКА расторгли контракт, когда он перешел в «Интернасьонал» (Фабио Алейшо)
Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
Ранее стало известно, что защитник подпишет с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
«Марио Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии после того, как нет договоренности с ЦСКА.
В ближайшее время футболист пройдет медосмотр. Если все будет хорошо, он закроет сделку с питерской командой. «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Сделка выгодна для клуба, потому что у Марио российский паспорт, и он не занимает место для легионеров.
Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита».
Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут.
Зарплата намного ниже, чем сообщалось до сих пор в СМИ», – написал бразильский журналист Фабио Алейшо.
Напомним, соглашение Фернандеса с ЦСКА действовало до 2024 года. В мае 2022-го он приостановил карьеру, а в декабре перешел в «Интернасьонал». Тогда отдельно уточнялось, что договор Марио с ЦСКА расторгнут не был.
>Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента.
Эмм что?
П.С. я все еще отказываюсь верить в этот трансфер.
Переводить на русский надо меньшему числу игроков, чем с русского на португальский.
*попкорн*
1) Решающий пенальти не забил не Смолов, а Марио.
2) Он просто не знает русский язык, а не стесняется.
Это объективная реальность.