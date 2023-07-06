«Зенит» обратился к Фернандесу спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от его возвращения («СЭ»)

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.

По данным «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые обратились к защитнику спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

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Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!

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140 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Самый мерзкий трансфер этого лета
Но плюсиков на нём можно набрать немерено, да? В каждой ветке одно и то же лупишь и вуаля
+129
-28
+101
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Ебздрогыч
Самый мерзкий трансфер этого лета
+178
-85
+93
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Vladimir Yaschaev
Интересно, в чем теперь будет виноват Зенит по мнению комментаторов. Запасся попкорном и жду ответов.
+101
-52
+49
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JENNINGS
Иуда! Других слов у меня нет
+68
-30
+38
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feelthedroom@mail.ru
Не понимаю хейта в сторону спб, они не включили админресурс для его покупки, не стали делать за спиной цска что то, просто Марио оказался обыкновенным латиносом, который за бабки будет играть где угодно и да кого угодно, несмотря на свои слова или 10 сезонов за конявых.
+38
-13
+25
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Рашпель793
Очень некрасивая история от и до.
+25
-6
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Caerly
Так кто Иуда тогда, если ЦСКА от него отказался?)
+40
-25
+15
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градус ненависти
По мнению кс болел, как должен был поступить Зенит? Не подписывать свободным агентом игрока из за того, что пять лет назад он сказал в каком-то интервью что не перейдёт в Зенит? Быть на страже верности бывших коней своему бывшему клубу?
+22
-7
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Angryman
Ответ Coodesnik
цска его не хотел брать. ему надо было все равно к ним на базу приехать и приковать себя наручниками к воротам?
ЦСКА его отпустил если что, а не стал мариновать до окончания контракта
+24
-10
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фанат Карпеначчо
Ответ Coodesnik
цска его не хотел брать. ему надо было все равно к ним на базу приехать и приковать себя наручниками к воротам?
достаточно было не говорить громких слов и не клясться в верности, будучи игроком ЦСКА
+18
-4
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FNT
Ответ Vladimir Yaschaev
Интересно, в чем теперь будет виноват Зенит по мнению комментаторов. Запасся попкорном и жду ответов.
Через пару часов их основной версией будет, что Зенит обо всем договорился с Фернандесом в 2019 году, а платить ему будет 15 миллионов в год (забрав 5 миллионов из 30-миллионной зп Малкома). В ЦСКА звонили из АП, Газпрома и ЖЭК № 5 Московского района СПб.
+17
-3
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Caerly
Ответ Vladimir Yaschaev
Вот-вот. Потом ещё запросто выяснится, что Марио был готов вернуться в конюшню, да вот ему не хотели платить двушку в год... Но виноват все равно окажется Зенит.
Смешнее, не хотели платить 360 тысяч.
+16
-3
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Anfernee25
Зенит конечно не причем.
Но и ЦСКА не отказывался от идеи возвращения Марио. Официальное заявление делал Брейдо, и сказал, что точка не поставлена.
+16
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Miron_8383
Немного слов в защиту в первую очередь Зенита, и капелька оправдания Марио
Смотрите, Интер прописал в контракте выплату в размере 360к, имел ли он на это право? Имел. Обязан ли он был отпускать Марио бесплатно в ЦСКА? Нет конечно, руководству Интера глубоко плевать на то как Марио завершит карьеру и что там по финансам у ЦСКА, в контракте пункт прописан, значит платите.
И в это ситуации было только два выбора, Марио сам выкупает свой контракт или ЦСКА идёт на уступки. Это был бы красивый жест со стороны Марио и он бы закрепил свой статус легенды ЦСКА, но давайте объективно, футбол для него работа, ЦСКА и Россия - работодатель, а все заявления о любви и тд не более чем корпоративная этика, будь это не так, Марио бы не два слова ро русски знал. Так вот, почему работник должен платить своему работодателю, чтобы он взял его на работу? Тем более речь о 1/4 годового заработка. Будь Марио предан ЦСКА, он бы заплатил эти деньги, но с другой стороны, он бы и не уходил из ЦСКА, так что его отказ выкупать контракт логичен.
По поводу ЦСКА все пишут про принцип, мол мы его вам бесплатно отдали, а вы с нас деньги хотите. Справедливо? Да. Но мог ли возникнуть другой принци? Почему, когда появился Зенит, нельзя было пойти на уступки, ПРИНЦИПИАЛЬНО не позволить своей легенде перейти в Зенит? Просто получается, что для ЦСКА принцип с 300к, это всë-таки не величайшая сумма для ЦСКА, важнее самого Марио. Если Марио легенда, почему не заплатить за него 300к?
Я понимаю эмоции болел ЦСКА, их негатив в сторону Марио справедлив на фоне слов о преданности и прочей любви к клубу, статус легенды снят справедливо.
В этой ситуации на жертву надо было идти либо Фернандесу, либо ЦСКА, но никто из них так на неё и не пошёл, просто так получилось, что для Марио ЦСКА оказался не семьёй за которую он пойдёт куда угодно, а Марио для ЦСКА это не легенда, а просто работник, выполнявший свою работу более чем качественно, но никак не легенда.
+12
-2
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werowolf-gears
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Но плюсиков на нём можно набрать немерено, да? В каждой ветке одно и то же лупишь и вуаля
Товарищ за работой просто
+10
-1
+9
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Саня Беляков
Фернандес поступил некрасиво. Зенит снова очень хорошо сработал на трансферном рынке.
+16
-7
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Vladimir Yaschaev
Ответ Caerly
Так кто Иуда тогда, если ЦСКА от него отказался?)
Вот-вот. Потом ещё запросто выяснится, что Марио был готов вернуться в конюшню, да вот ему не хотели платить двушку в год... Но виноват все равно окажется Зенит.
+22
-14
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rch55twy4m
Как болельщик ЦСКА, Вообще не понимаю, почему все винят Зенит?
Руководство зажало 300к евро, серьезно?
Марио не мог сам заплатить эти 300к после всего, что для него сделал ЦСКА?
В этом переходе можно винить только Марио. Очень жаль. Остается после появления в футболке Зенита закрасить граффити с ним на ВЭБке 😔
+14
-7
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Зелёный гопник
ЦСКА сами виноваты, не надо на Зенит всех собак вешать!
+13
-6
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Илюха Дуркин
И руководству позор, и агенту Фернандеса, и, к сожалению, ему самому тоже. Бесхребетный совсем стал. Обещал ведь не играть за другие клубы России. Мужики так не поступают.
+9
-3
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Руслан Арапханов
Если ЦСКА решил его не подписывать, то что оставалось Фернандесу? Очевидно, других хороших предложений быть не могло, учитывая его блеклую игру и статус запасного в Бразилии, ЦСКА отказывается платить 400 тысяч, чтобы его вернуть, тут приходит Зенит с мешком денег и результат закономерен. Если, конечно, все действительно так и было. Но с трудом верится, что ЦСКА пожалел этих денег ради своей легенды. Возможно, сомневаются в его нынешнем уровне либо пошли на принцип ("не будем платить ни копейки за своего же игрока, не водите нас вокруг носа"). Один вывод из всей истории - никогда не говори никогда. А то потом может быть очень неловко.
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Зелёный гопник
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Но плюсиков на нём можно набрать немерено, да? В каждой ветке одно и то же лупишь и вуаля
Брат держи плюсик, по делу высказал 💪🏻
+6
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Barvex
СЭ получил деньги от Миллера и теперь отмазывает.
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JENNINGS
Ответ Coodesnik
цска его не хотел брать. ему надо было все равно к ним на базу приехать и приковать себя наручниками к воротам?
А кроме «Зенита» в мире больше не существует футбольных клубов?
Тем более после фразы «Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду»
+8
-3
+5
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Петросня
Ответ Vladimir Yaschaev
Интересно, в чем теперь будет виноват Зенит по мнению комментаторов. Запасся попкорном и жду ответов.
Это же Зенит. Он априори виноват)
+17
-13
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