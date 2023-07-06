«Зенит» обратился к Фернандесу спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от его возвращения («СЭ»)
«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.
По данным «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые обратились к защитнику спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
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Но и ЦСКА не отказывался от идеи возвращения Марио. Официальное заявление делал Брейдо, и сказал, что точка не поставлена.
Смотрите, Интер прописал в контракте выплату в размере 360к, имел ли он на это право? Имел. Обязан ли он был отпускать Марио бесплатно в ЦСКА? Нет конечно, руководству Интера глубоко плевать на то как Марио завершит карьеру и что там по финансам у ЦСКА, в контракте пункт прописан, значит платите.
И в это ситуации было только два выбора, Марио сам выкупает свой контракт или ЦСКА идёт на уступки. Это был бы красивый жест со стороны Марио и он бы закрепил свой статус легенды ЦСКА, но давайте объективно, футбол для него работа, ЦСКА и Россия - работодатель, а все заявления о любви и тд не более чем корпоративная этика, будь это не так, Марио бы не два слова ро русски знал. Так вот, почему работник должен платить своему работодателю, чтобы он взял его на работу? Тем более речь о 1/4 годового заработка. Будь Марио предан ЦСКА, он бы заплатил эти деньги, но с другой стороны, он бы и не уходил из ЦСКА, так что его отказ выкупать контракт логичен.
По поводу ЦСКА все пишут про принцип, мол мы его вам бесплатно отдали, а вы с нас деньги хотите. Справедливо? Да. Но мог ли возникнуть другой принци? Почему, когда появился Зенит, нельзя было пойти на уступки, ПРИНЦИПИАЛЬНО не позволить своей легенде перейти в Зенит? Просто получается, что для ЦСКА принцип с 300к, это всë-таки не величайшая сумма для ЦСКА, важнее самого Марио. Если Марио легенда, почему не заплатить за него 300к?
Я понимаю эмоции болел ЦСКА, их негатив в сторону Марио справедлив на фоне слов о преданности и прочей любви к клубу, статус легенды снят справедливо.
В этой ситуации на жертву надо было идти либо Фернандесу, либо ЦСКА, но никто из них так на неё и не пошёл, просто так получилось, что для Марио ЦСКА оказался не семьёй за которую он пойдёт куда угодно, а Марио для ЦСКА это не легенда, а просто работник, выполнявший свою работу более чем качественно, но никак не легенда.
Руководство зажало 300к евро, серьезно?
Марио не мог сам заплатить эти 300к после всего, что для него сделал ЦСКА?
В этом переходе можно винить только Марио. Очень жаль. Остается после появления в футболке Зенита закрасить граффити с ним на ВЭБке 😔
Тем более после фразы «Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду»