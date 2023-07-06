«Зенит» обратился к Фернандесу спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от его возвращения («СЭ»)

«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.

По данным « », сине-бело-голубые обратились к защитнику спустя минимум сутки после отказа ЦСКА от идеи о его возвращении.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

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