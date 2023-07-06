«Зенит» за 360 тысяч евро выкупит контракт Фернандеса у «Интернасьонала». ЦСКА не нашел таких денег – вероятно, из-за повышения зарплаты Дивеева («СЭ»)
Появились сведения о причине перехода Марио Фернандеса в «Зенит», а не в ЦСКА.
«Спорт-Экспресс» подтверждает информацию о том, что Фернандес перейдет в «Зенит» из «Интернасьонала» в статусе свободного агента. Сине-бело-голубые выкупят его контракт у бразильского клуба примерно за 360 тысяч евро.
Отмечается, что ЦСКА, который хотел вернуть Марио, не нашел такую сумму. Судя по всему, это связано с недавним продлением контракта с защитником Игорем Дивеевым. Россиянин получил существенное увеличение зарплаты, теперь он получает 1 миллион 950 тысяч евро в год.
По данным источника, Фернандес в «Зените» будет получать несколько менеее 2 млн евро за сезон. Срок контракта будет рассчитан на два или три года, либо же соглашение подпишут по схеме «2+1». Появлялась информация о том, что стороны выбрали третий вариант.
В ближайшее время Марио пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
Или Зениту нужно было выкупить контракт и вернуть Фернандеса бесплатно в ЦСКА?
Так забавно притягивают отдельные расходы))
Думаю, у ЦСКА здесь больше принцип был, что выкупать игрока, которому сами пошли навстречу и отпустили - так себе
В очередной раз отпустили игрока на добром слове, а сейчас все удивляемся, почему же он его не сдержал
Агенты Марио и сам Марио поступили отвратительно, очевидно, что развод с этими деньгами был сделан специально
И раз уж сами накосячили, то и речи не может быть, чтобы ещё и выкупать Марио
У ЦСКА нашлись бы деньги, но думаю, что принципиальная позиция была не платить и это правильно
Марио тоже мог обделаться - потеряв всю любовь болельщиков. Приобретет деньги за это. Стоит того? Не знаю
Ну и ЦСКА точно не обделался, не потратили деньги на ненужного игрока, ничего не потеряли
Вообще, Марио из своих должен был это заплатить, так то. Если б по справедливости.
Но Марио оказался крысой, которая развела родной клуб, как лошков. А теперь еще и типо не при делах, это ж кони пожадничали оказывается.
Вообще, это идеальный урок для коней: никогда не делать жесты доброй воли - потом обоссут и обосрут и еще крайними выставят.