«Зенит» за 360 тысяч евро выкупит контракт Фернандеса у «Интернасьонала». ЦСКА не нашел таких денег – вероятно, из-за повышения зарплаты Дивеева («СЭ»)

Появились сведения о причине перехода Марио Фернандеса в «Зенит», а не в ЦСКА.

« » подтверждает информацию о том, что Фернандес перейдет в «Зенит» из «Интернасьонала» в статусе свободного агента. Сине-бело-голубые выкупят его контракт у бразильского клуба примерно за 360 тысяч евро.

Отмечается, что , который хотел вернуть Марио, не нашел такую сумму. Судя по всему, это связано с недавним продлением контракта с защитником . Россиянин получил существенное увеличение зарплаты, теперь он получает 1 миллион 950 тысяч евро в год.

По данным источника, Фернандес в «Зените» будет получать несколько менеее 2 млн евро за сезон. Срок контракта будет рассчитан на два или три года, либо же соглашение подпишут по схеме «2+1». Появлялась информация о том, что стороны выбрали третий вариант.

В ближайшее время Марио пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!