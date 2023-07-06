«Зенит» за 360 тысяч евро выкупит контракт Фернандеса у «Интернасьонала». ЦСКА не нашел таких денег – вероятно, из-за повышения зарплаты Дивеева («СЭ»)

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Игорь Дивеев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Появились сведения о причине перехода Марио Фернандеса в «Зенит», а не в ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» подтверждает информацию о том, что Фернандес перейдет в «Зенит» из «Интернасьонала» в статусе свободного агента. Сине-бело-голубые выкупят его контракт у бразильского клуба примерно за 360 тысяч евро.

Отмечается, что ЦСКА, который хотел вернуть Марио, не нашел такую сумму. Судя по всему, это связано с недавним продлением контракта с защитником Игорем Дивеевым. Россиянин получил существенное увеличение зарплаты, теперь он получает 1 миллион 950 тысяч евро в год.

По данным источника, Фернандес в «Зените» будет получать несколько менеее 2 млн евро за сезон. Срок контракта будет рассчитан на два или три года, либо же соглашение подпишут по схеме «2+1». Появлялась информация о том, что стороны выбрали третий вариант.

В ближайшее время Марио пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!

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132 комментария

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Ебздрогыч
Какой идиотизм! У ЦСКА нет 360 тысяч? Ребята на принцип пошли - зачем платить за игрока, которого сами и отпустили в рамках человеческих, дружественных отношений. А человек оказался ... (тут могут удалить коммент). Ну а Зенит у нас ничем не брезгует
+228
-24
+204
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Пепси пеналдувич
Честно это неуважение к ЦСКА, пошли Марио на встречу, разрешили игру в Бразилии, и он так им отплатил…
+147
-10
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Q1W2E3A!S!D!
У ЦСКА есть 360 тысяч. Это было дело принципа. Клуб пошел Марио навстречу, отпустив его без всяких проблем с учётом того, что был контракт до 24 года. Платить за своего же игрока было бы абсурдом. Игрок с агентом поступили так, как поступили. Бог судья.
+93
-3
+90
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Babusya
Так и запишем: во всем виноват Игорь Дивеев.
+48
0
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Miron_8383
Ответ Ебздрогыч
Какой идиотизм! У ЦСКА нет 360 тысяч? Ребята на принцип пошли - зачем платить за игрока, которого сами и отпустили в рамках человеческих, дружественных отношений. А человек оказался ... (тут могут удалить коммент). Ну а Зенит у нас ничем не брезгует
При чëм тут Зенит? Марио поступил как обычный работник, это безусловно не красит его, учитывая слова о бесконечной преданности к ЦСКА. Просто Зенит согласился выкупить Марио, а ЦСКА пошёл на принципы, вот и всё, Зениту второй правый защитник не помешает, потому что Караваева сейчас качественно заменить никто не может, а тут есть почти бесплатный вариант, который может дать нужное качество как в атаке, так и в обороне, все риски нивелируются низкой стоимостью и не самой высокой личкой.
Или Зениту нужно было выкупить контракт и вернуть Фернандеса бесплатно в ЦСКА?
+41
-16
+25
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King_X
Или из-за затрат на предсезонку, да?
Так забавно притягивают отдельные расходы))
Думаю, у ЦСКА здесь больше принцип был, что выкупать игрока, которому сами пошли навстречу и отпустили - так себе
+18
0
+18
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Влад Безруков
ЦСКА опять обделался
В очередной раз отпустили игрока на добром слове, а сейчас все удивляемся, почему же он его не сдержал
Агенты Марио и сам Марио поступили отвратительно, очевидно, что развод с этими деньгами был сделан специально
И раз уж сами накосячили, то и речи не может быть, чтобы ещё и выкупать Марио
У ЦСКА нашлись бы деньги, но думаю, что принципиальная позиция была не платить и это правильно
+30
-14
+16
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FilinMD
Ответ Влад Безруков
ЦСКА опять обделался В очередной раз отпустили игрока на добром слове, а сейчас все удивляемся, почему же он его не сдержал Агенты Марио и сам Марио поступили отвратительно, очевидно, что развод с этими деньгами был сделан специально И раз уж сами накосячили, то и речи не может быть, чтобы ещё и выкупать Марио У ЦСКА нашлись бы деньги, но думаю, что принципиальная позиция была не платить и это правильно
Да никто не обделался, разве что Зенит, тратя деньги на ненужного игрока. Ну, деньги у них есть, не убудет

Марио тоже мог обделаться - потеряв всю любовь болельщиков. Приобретет деньги за это. Стоит того? Не знаю

Ну и ЦСКА точно не обделался, не потратили деньги на ненужного игрока, ничего не потеряли
+23
-8
+15
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S. A.
Марио предатель. Его так любили болельщики, клуб пошёл ему навстречу, отпустил в Бразилию, а он плюнул в душу фанатам
+17
-3
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belikovda.90
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Ответ CapSUArmy
Зенит превратился в сборище предателей и иуд...
Опять Зенит виноват
+11
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Олег Носов
Если Марио будет играть за Зенит он будет просто чмо. Все Армейские болельщики будут плевать ему в лицо.
+12
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Апчхи! Да будьте здоровы!
Ответ fil_spb
Пока не увижу фото с Бабаевым - не поверю. Или погодите ... это, наверное, не к этой ситуации. Хех.
Пока не увижу фото с Бакаевым - не поверю!
+9
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d_kdc
Думаю тут не впорос в "нашел" или "не нашел". А в сюрреализме ситуации, что игрок, который по сути то принадлежал клубу и упросивший его в возможности поиграть в какой то дыре бразильской, не может бесплатно вернуться, потому что представитель футболиста умудрился подписать какой то безумный контракт, по которому выходит, что бразильская дыра получит деньги, даже если после расторжения контракта кто то подпишет Фернандеса.

Вообще, Марио из своих должен был это заплатить, так то. Если б по справедливости.

Но Марио оказался крысой, которая развела родной клуб, как лошков. А теперь еще и типо не при делах, это ж кони пожадничали оказывается.

Вообще, это идеальный урок для коней: никогда не делать жесты доброй воли - потом обоссут и обосрут и еще крайними выставят.
+7
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Новый тренер ФК Спартак
как там болельщики помирились?
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qiqe
крыса похлеще Ерёменко
+6
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fil_spb
Пока не увижу фото с Бабаевым - не поверю. Или погодите ... это, наверное, не к этой ситуации. Хех.
+8
-2
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Контрольный выстрел
ЦСКА не нашел 360 тысяч евро? )) Петушиная газета прекрасна)
+7
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sheva1976
Марио оказался и не друг, и не враг, а так....
+5
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Ярослав Афанасьев
если бы переснимали "Страсти Христовы", есть идеальный кандидат на роль Иуды
+5
0
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Ярик01
Даааа, имея бюджет за 6 млрд. рэ, не нашли лишние 30 млн. рэ из-за зарплаты Дивеева )
+5
-1
+4
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abdulakushev@yandex.ru
Правильно сделали, что не заплатили. Сверхнаглость вместо благодарности от Интера. И у армейцев есть принципы, в отличии от Марио и Зенита..
+4
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Spartakus1984
уже пишут что сам выкупил Марио свой трансфер у Интера ради хорошей ЗП в зените.Метарейтингс.
+8
-4
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Николай Иванов
Ответ Ебздрогыч
Какой идиотизм! У ЦСКА нет 360 тысяч? Ребята на принцип пошли - зачем платить за игрока, которого сами и отпустили в рамках человеческих, дружественных отношений. А человек оказался ... (тут могут удалить коммент). Ну а Зенит у нас ничем не брезгует
Напомню, как цска с пеной у рта пытались продать фернандеса в Зенит за 50 млн евро!В 2018 году. За 50 млн значит можно, а свободным агентом - предательство))
+11
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Coodesnik
Ответ Сандро Алексанян
Комментарий удален модератором
припри
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z3yjyzh29x
Сразу вспоминается Еременко
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