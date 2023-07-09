«ПСЖ» придется продать Мбаппе «за разумную сумму» этим летом, если он не продлит контракт. Его бесплатный уход в 2024-м поставит под угрозу финансовое равновесие клуба

«ПСЖ» продаст Килиана Мбаппе этим летом, если он не подпишет новый контракт.

Как сообщает журналист RTL Sport Абдель Бульма, продажа Мбаппе неизбежна, если он продолжит настаивать на том, что не воспользуется опцией продления контракта до июня 2025 года. Уход Килиана на правах свободного агента летом 2024-го поставит под угрозу финансовое равновесие «ПСЖ».

В последние месяцы парижане пытались убедить Мбаппе продлить контракт. Изначально планировалось, что Килиана продадут в «Реал» летом 2024 года, но сейчас такой вариант уже не рассматривается.

На данный момент у « » нет переговоров с « ». Если Мбаппе не изменит позицию, то парижане будут вынуждены продать его этим летом «за разумную сумму».