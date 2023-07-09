«ПСЖ» придется продать Мбаппе «за разумную сумму» этим летом, если он не продлит контракт. Его бесплатный уход в 2024-м поставит под угрозу финансовое равновесие клуба

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» продаст Килиана Мбаппе этим летом, если он не подпишет новый контракт.

Как сообщает журналист RTL Sport Абдель Бульма, продажа Мбаппе неизбежна, если он продолжит настаивать на том, что не воспользуется опцией продления контракта до июня 2025 года. Уход Килиана на правах свободного агента летом 2024-го поставит под угрозу финансовое равновесие «ПСЖ».

В последние месяцы парижане пытались убедить Мбаппе продлить контракт. Изначально планировалось, что Килиана продадут в «Реал» летом 2024 года, но сейчас такой вариант уже не рассматривается.

На данный момент у «ПСЖ» нет переговоров с «Реалом». Если Мбаппе не изменит позицию, то парижане будут вынуждены продать его этим летом «за разумную сумму».

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45 комментариев

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Arsen
Уважаемый sports.ru, призываю АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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Эль Иберико
Мбаппе стал хорошим поводом для журналющек все мастей
+10
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Marina_Greta
Новая серия сериала "Летний Мбаппе"
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Marina_Greta
Ответ Arsen
Уважаемый sports.ru, призываю АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Золотая жила, ты что , какой остановитесь, там уже новые заголовки на неделю вперёд готовят)
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Marina_Greta
Ответ JENNINGS
Одна и та же новость в 100-й раз, но другими словами Ждём официальной информации!
Это ещё сестра Мбаппе ничего не говорила, брат свата Хелаифи, друг друга отца Мбаппе, все только начинается) 😂
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Джейме Ланнистер
Ахаха, клубу который миллиард потратили на ЗП в прошлом сезоне 150 млн оказывается нужны.
Катарцы хотят ему отмстить, но ничего не могут сделать. Через год Мбаппе специально перейдет бесплатно, получив за этот сезон 2 сотни.
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Биллибоб
Только уход катарцев поставит под угрозу финансовое положение клуба
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Marina_Greta
Ответ Tristan...
Если останется в ПСЖ - то новости будут продолжаться до конца контракта
До конца ТО Мбаппе ещё 10 раз перейдёт в Реал и продлит контракт с ПСЖ, поссориться со всеми и помирится)
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kunaguero
Продали бы его уже в какой-нибудь Аль, чтобы закончилась эта Санта Барбара
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deimon7.7
Даже наивные албанские школьницы не такие наивные, как руководство ПСЖ 🤣 Собрали трио Месси, Неймар, Мбаппе, каждому из которых насыпали золота по весу собственной шкуры, думали на изи возьмут ЛЧ, но что-то пошло не по плану 😁🤪
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angliiskiilion
Ответ Эль Иберико
Мбаппе стал хорошим поводом для журналющек все мастей
инфоповод крутится, баблишко мутится
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Jeremy Fraser
Ответ Marina_Greta
Золотая жила, ты что , какой остановитесь, там уже новые заголовки на неделю вперёд готовят)
Пфф, ладно бы были новые заголовки, так они же все старые)
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Arsen
Ответ Ramiz Tamazanov
Проходи мимо, не читай
Проходи мимо, не комментируй мое сообщение
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JENNINGS
Одна и та же новость в 100-й раз, но другими словами
Ждём официальной информации!
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Антон Казанский
Ответ kunaguero
Продали бы его уже в какой-нибудь Аль, чтобы закончилась эта Санта Барбара
Вполне. Тем более, что это один из очень немногих вариантов, где Аль-Хелайфи сохранит хотя бы часть лица.

"ПСЖ" при шейхах стал дорогущей помойкой, за это клуб теперь ненавидят не только во Франции, но и в мировом масштабе, государство как разводило на бабло, так и будет разводить, а теперь ещё и Мбаппе профукали...

Договориться с конкурирующими Саудитами будет трудновато, но в той части карты видимо наступил один из периодов, когда все садятся за рюмку чая и начинают вести продуктивный диалог.
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Tybalt
Ответ Ночной кошмар Логинова
Casa de Mbappel
Mbappella Chao
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Marina_Greta
Ответ Tristan...
Круговорот черепаха в летнее ТО...
Действительно 😂и ведь журналистам даже не надо напрягаться, сегодня написали про переход, завтра опровергли)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Человек1991
200 разумная хорошая цена за такого ТОПА )
она могла быть в прошлом или позапрошлом году,но после прошлогодней выходки шейхов перец даст им 120 и это будет правильно. это сумма бонуса при переходе свободным агентом.
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Tiestorzn17
Ответ Геннадий Чеботарев
кто тут дитя это видно по комментариям! а ПСЖ уже вкачали все что могли и только усугубили финансовое положение ПСЖ.
😂😂😂 да, почти банкроты. Все так
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Tristan...
Ответ Marina_Greta
Интересно, сколько ещё будут спекулировать на этом переходе или не переходе.. Для СМИ Мбаппе сейчас лакомный кусочек просто.
Если останется в ПСЖ - то новости будут продолжаться до конца контракта
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Flavius
Если слухи про 90 млн бонус за лояльность - правда, то для ПСЖ и бесплатный уход Мбаппембы этим летом будет успехом
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Ночной кошмар Логинова
Casa de Mbappel
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Vlados 86
Уход Килиана на правах свободного агента летом 2024-го поставит под угрозу финансовое равновесие «ПСЖ
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т.е. когда они в течении года потратили 400 млн на пару Мбаппе-Неймар там с равновесием всё ОК было?
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Манковский
Бразильский сериал Мбяпе, 12085328567239856532 серия.
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Tun
За разумную))
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