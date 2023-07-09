«ПСЖ» придется продать Мбаппе «за разумную сумму» этим летом, если он не продлит контракт. Его бесплатный уход в 2024-м поставит под угрозу финансовое равновесие клуба
«ПСЖ» продаст Килиана Мбаппе этим летом, если он не подпишет новый контракт.
Как сообщает журналист RTL Sport Абдель Бульма, продажа Мбаппе неизбежна, если он продолжит настаивать на том, что не воспользуется опцией продления контракта до июня 2025 года. Уход Килиана на правах свободного агента летом 2024-го поставит под угрозу финансовое равновесие «ПСЖ».
В последние месяцы парижане пытались убедить Мбаппе продлить контракт. Изначально планировалось, что Килиана продадут в «Реал» летом 2024 года, но сейчас такой вариант уже не рассматривается.
На данный момент у «ПСЖ» нет переговоров с «Реалом». Если Мбаппе не изменит позицию, то парижане будут вынуждены продать его этим летом «за разумную сумму».
Катарцы хотят ему отмстить, но ничего не могут сделать. Через год Мбаппе специально перейдет бесплатно, получив за этот сезон 2 сотни.
Ждём официальной информации!
"ПСЖ" при шейхах стал дорогущей помойкой, за это клуб теперь ненавидят не только во Франции, но и в мировом масштабе, государство как разводило на бабло, так и будет разводить, а теперь ещё и Мбаппе профукали...
Договориться с конкурирующими Саудитами будет трудновато, но в той части карты видимо наступил один из периодов, когда все садятся за рюмку чая и начинают вести продуктивный диалог.
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т.е. когда они в течении года потратили 400 млн на пару Мбаппе-Неймар там с равновесием всё ОК было?