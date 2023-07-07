Мбаппе не впечатлен заявлениями Аль-Хелайфи и не передумал уходить из «ПСЖ». Он расслаблен

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы ESPN Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Высказывания президента «ПСЖ» не произвели впечатления на Килиана Мбаппе.

Нассер Аль-Хелайфи выражал свое разочарование намерением форварда уйти из команды и указывал на то, что подобных случаев в истории еще не было. Также он требовал от игрока принять решение о будущем в ближайшие две недели.

Как утверждает ESPN, футболист не был ни впечатлен, ни напуган заявлениями главы клуба. Он расслаблен и все еще не планирует продлевать контракт.

Мбаппе хочет только в «Реал» и другие варианты не рассматривает. При этом мадридцы ждут, пока сам игрок или «ПСЖ» сделают первый шаг. Пока между клубами контактов не было, а вот с нападающим испанская сторона общается на протяжении некоторого времени.

Также отмечается, что «ПСЖ» сейчас занимает менее выгодную позицию, чем до публичного обсуждения ситуации с контрактом.

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Астанавитесь.
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ serhio_ramos_
Астанавитесь.
Продолжайте. 🍿
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
-Алло Мбаппе вы напряжены?
-Нет я расслабленный.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Marcus-light
Ну и новости пошли
Думал, после новостей про язык тела Левандовски ничего такого больше не будет
Будет :)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Мбаппе в этой ситуации находится в выигрыше он понимает, что никто ему не будет выкручивать руки, отстранять от тренировок и применять к нему прочие санкции. У него все козыри в рукаве и это бесит президента, который сам стал заложником этой ситуации.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ M93
Продолжайте. 🍿
Люди делятся на два типа:
- "Астанавитесь"
- "Продолжайте"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
ESPN там от балды вообще фанфики пишет, видимо
О каких-то переживаниях, мыслях, состоянии и чувствах Мбаппе уже 100 новостей 😂🤦🏻‍♂️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ну и новости пошли
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gio Vasadze
Ответ Malik Seferbekov
С такой репутацией капризного и конфликтного игрока он скоро и даром никому не нужен будет!!! Такие портят климат в раздевалке!
капризный игрок не так болезненно для клуба как игрок который получает огромную з.п. и не играет (Азар, и Бейл последних лет)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ corazón blanco
Мбаппе в этой ситуации находится в выигрыше он понимает, что никто ему не будет выкручивать руки, отстранять от тренировок и применять к нему прочие санкции. У него все козыри в рукаве и это бесит президента, который сам стал заложником этой ситуации.
Тупо было соглашаться на все условия мбаппе, такие бабки получать и контракт всего на 2 года? Надо было ему соглашаться на 180 реала 2 года назад
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
Ответ Malik Seferbekov
С такой репутацией капризного и конфликтного игрока он скоро и даром никому не нужен будет!!! Такие портят климат в раздевалке!
А что, извините, в нём капризного? Он отказывается тренироваться? Отказывается от контрактных обязательств? Подсиживает тренера? Публично критикует клуб? Нет, всё ровно наоборот: он хочет добросовестно отработать свой контракт до конца. Точка. При этом уведомил работодателя заранее, что продлевать его не будет.

Хочет Мбаппе заработать просто все возможные деньги? Да, хочет. Хочет он сменить клуб на тот, который ему нравится? Да. Имеет он на это право? Да. Так какие к нему вопросы?

Конечно, всем нам больше нравятся истории идеалистов, которые готовы играть за эмблему. Но даже в ситуации с Мбаппе эмблема не играет никакой роли: тут обычный спор из-за денег, кому они достанутся - Мбаппе в случае бесплатного ухода, или ПСЖ в случае продажи. Ничего личного, просто бизнес.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Григорич сейчас ему расскажет,что да как.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карлик На Гормонах
В предыдущих сериях ...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Алексей Беспятых
Так и мбаппе может не заиграть. Я думал Азар будет разрывать. А вон как получилось 😀
азар ментально лег получив жирный контракт и осуществив мечту в виде игры за мадрид. в нынешнюю барсу переходят понимая, что сейчас это даже не претендент на финал ЛЕ. но они выросли на Месси, Хави, Иньесте, Пуйоле и тд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Год назад завалили парня деньгами, кое-как продлили на 2 года и выставили это как успех, а теперь плачутся что он видите ли всё равно может уйти бесплатно. И что вам мешало его в 2021 продать, когда Реал предлагал больше 100 млн, что для игрока с истекающим контрактом более чем приличная сумма. Пожинайте теперь плоды своего бездарного менеджмента, одного вовремя не продали, зная что он хочет уйти, другого зачем-то продлили до 2025 года и не могут избавиться, а он знай себе играет 15 матчей за сезон, устраивает вечеринки и на карнавалы летает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Guseynoff
ПСЖ удивительный клуб. Была возможность продать игрока за отличные деньги, они устроили Санта-Барбару с кидаловом, испортили отношения с Реалом, наобещали Мбаппе с три короба, не выполнили и половины, а теперь плачут и хотят каких-то денег. Бог - не Ермошка, видит немножко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
С такой репутацией капризного и конфликтного игрока он скоро и даром никому не нужен будет!!! Такие портят климат в раздевалке!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Взбодрите его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fcb812
А он покакал ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всеволод Соколов
Самое забавное будет, если ему условные саудиты подложат миллиард в год и он туда свалит в дедлайн))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rail Ragimkhanov
Ответ xDe xDe
Уже не обращаю особо внимания на новости по этой теме. Что будет, то и будет) Но конкретно к Хелаифи сочувствия нет ровно никакого. Он стал заложником ситуации, которую сам же и создал, своими руками.
Заметно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
На год отправить в дублирующую команду ,пусть тренируется без игр ,бегает круги около поля по 5-6 часов в день.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
А Аль-Хелайфи впечатлен тем, что Мбаппе не впечатлен? Ждем ответ в следующей серии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rail Ragimkhanov
Ответ serhio_ramos_
Астанавитесь.
Вите надо выйти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Походу араб наймет киллера) Ни мне, ни другим)
Смех смехом, а вдруг...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий