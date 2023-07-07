Мбаппе не впечатлен заявлениями Аль-Хелайфи и не передумал уходить из «ПСЖ». Он расслаблен

Высказывания президента «ПСЖ» не произвели впечатления на Килиана Мбаппе.

выражал свое разочарование намерением форварда уйти из команды и указывал на то, что подобных случаев в истории еще не было. Также он требовал от игрока принять решение о будущем в ближайшие две недели.

Как утверждает , футболист не был ни впечатлен, ни напуган заявлениями главы клуба. Он расслаблен и все еще не планирует продлевать контракт.

хочет только в « » и другие варианты не рассматривает. При этом мадридцы ждут, пока сам игрок или « » сделают первый шаг. Пока между клубами контактов не было, а вот с нападающим испанская сторона общается на протяжении некоторого времени.

Также отмечается, что «ПСЖ» сейчас занимает менее выгодную позицию, чем до публичного обсуждения ситуации с контрактом.