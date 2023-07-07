Мбаппе не впечатлен заявлениями Аль-Хелайфи и не передумал уходить из «ПСЖ». Он расслаблен
Высказывания президента «ПСЖ» не произвели впечатления на Килиана Мбаппе.
Нассер Аль-Хелайфи выражал свое разочарование намерением форварда уйти из команды и указывал на то, что подобных случаев в истории еще не было. Также он требовал от игрока принять решение о будущем в ближайшие две недели.
Как утверждает ESPN, футболист не был ни впечатлен, ни напуган заявлениями главы клуба. Он расслаблен и все еще не планирует продлевать контракт.
Мбаппе хочет только в «Реал» и другие варианты не рассматривает. При этом мадридцы ждут, пока сам игрок или «ПСЖ» сделают первый шаг. Пока между клубами контактов не было, а вот с нападающим испанская сторона общается на протяжении некоторого времени.
Также отмечается, что «ПСЖ» сейчас занимает менее выгодную позицию, чем до публичного обсуждения ситуации с контрактом.
-Нет я расслабленный.
Будет :)
- "Астанавитесь"
- "Продолжайте"
О каких-то переживаниях, мыслях, состоянии и чувствах Мбаппе уже 100 новостей 😂🤦🏻♂️
Хочет Мбаппе заработать просто все возможные деньги? Да, хочет. Хочет он сменить клуб на тот, который ему нравится? Да. Имеет он на это право? Да. Так какие к нему вопросы?
Конечно, всем нам больше нравятся истории идеалистов, которые готовы играть за эмблему. Но даже в ситуации с Мбаппе эмблема не играет никакой роли: тут обычный спор из-за денег, кому они достанутся - Мбаппе в случае бесплатного ухода, или ПСЖ в случае продажи. Ничего личного, просто бизнес.