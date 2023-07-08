В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала». До этого переговоры шли хорошо, обсуждались инвестиции в Катаре

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Аль-Иттихад Джидда Килиан Мбаппе Футбол

Уход Бензема из «Реала» мог повлиять на решение Мбаппе не продлевать контракт с «ПСЖ».

В «ПСЖ» считают, что переход Карима Бензема в «Аль-Иттихад» повлиял на стратегию Килиана Мбаппе, пишет Marca.

За три недели до ухода Бензема переговоры с окружением Мбаппе о продлении контракта шли в комфортном для «ПСЖ» русле, обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера все изменилось.

Письмо форварда о нежелании продлевать контракт стало неожиданностью для «ПСЖ». Предложение парижан все еще в силе, но Мбаппе должен ответить на него как можно скорее.

Нынешняя позиция боссов «ПСЖ» заключается в том, что игрокам нужно демонстрировать авторитет. «ПСЖ» превыше всех, президента и любого игрока, кем бы он ни был. Если Килиан действительно хочет сейчас уйти, пусть уходит», – так рассуждают в клубе.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Президент дал 2 недели на решение

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18 комментариев

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Cruel Snake
Бензема 👍 И контракт жирный получил в Аравии и на последок в очередной раз «ПСЖ» настроение сильно испортил
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе продлит контракт с ПСЖ. Только дуракам непонятно, что он использует Реал для продления контракта. Не удивлюсь, если Перес даже не связывался с ним
рано или поздно эта лавочка всё равно закроется, просто непонятно будет это сейчас или в следующем году
+7
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+7
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Marina_Greta
В любом случае, переход в Реал будет неизбежен!
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Ophiomorph
Ответ Nikhad
В чем проблема ПСЖ продать Мбаппе и купить на эти деньги Бернарду и Леао, еще и сдача останется)
Проблема, видимо, в том, что 1. сам игрок никуда не хочет уходить кроме Реала, а Перес пока ждёт и 2. они не хотят его продавать сами и пока что пытаются вынудить подписать контракт.
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Bashibuzuck
Да пусть уже уйдет куда нибудь
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Ophiomorph
Цирк. ПСЖ говорят, что "если он хочет СЕЙЧАС уйти, то пусть уходит", но он же как раз не хочет сейчас уходить, это ПСЖ хочет его сейчас продать если тот не продлит контракт.
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Ophiomorph
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отправить повесточку в СМИ. Шейхи офигеют и примут это все за правду, и контракт выбит. Все просто
Не думаю, что шейхи настолько глупы, чтобы слепо верить всем бредням СМИ.
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WESTERN-
Без звонка Переса мнение не поменялось бы
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Nikhad
В чем проблема ПСЖ продать Мбаппе и купить на эти деньги Бернарду и Леао, еще и сдача останется)
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Ophiomorph
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе продлит контракт с ПСЖ. Только дуракам непонятно, что он использует Реал для продления контракта. Не удивлюсь, если Перес даже не связывался с ним
А как можно использовать Реал для продления контракта в этот раз если Перес никаких предложений по игроку не делал?
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Xxx zzz
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отправить повесточку в СМИ. Шейхи офигеют и примут это все за правду, и контракт выбит. Все просто
Вы тот самый чувак,который думает что шейхи делают выводы из желтухи 🤣🤣 Шейхи все знают поэтому так суетятся и вовсе не из-за заголовков в каких-то статьях
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Xxx zzz
Ответ Nikhad
В чем проблема ПСЖ продать Мбаппе и купить на эти деньги Бернарду и Леао, еще и сдача останется)
Как и сказали Килиан не уйдет,потому что знает что Перес сейчас не возьмет,да и 100% у них есть условная договоренность..ну и не логично брать игрока за 200 млн,когда в конце сезона он становится свободным агентом
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Vinnipukh Vinni
Ответ Nikhad
В чем проблема ПСЖ продать Мбаппе и купить на эти деньги Бернарду и Леао, еще и сдача останется)
Проблема в том, что Мбаппе хочет получить зарплату за следующий сезон и бонус за лояльность )
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