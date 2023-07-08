В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала». До этого переговоры шли хорошо, обсуждались инвестиции в Катаре

Уход Бензема из «Реала» мог повлиять на решение Мбаппе не продлевать контракт с «ПСЖ».

В «ПСЖ» считают, что переход в « » повлиял на стратегию , пишет Marca.

За три недели до ухода Бензема переговоры с окружением Мбаппе о продлении контракта шли в комфортном для «ПСЖ» русле, обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера все изменилось.

Письмо форварда о нежелании продлевать контракт стало неожиданностью для «ПСЖ». Предложение парижан все еще в силе, но Мбаппе должен ответить на него как можно скорее.

Нынешняя позиция боссов «ПСЖ» заключается в том, что игрокам нужно демонстрировать авторитет. «ПСЖ» превыше всех, президента и любого игрока, кем бы он ни был. Если Килиан действительно хочет сейчас уйти, пусть уходит», – так рассуждают в клубе.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Президент дал 2 недели на решение