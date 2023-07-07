Только «Реал» может позволить себе Мбаппе – на трансфер нужно 200+ млн евро. Форвард хотел бы уйти сейчас, чтобы у «ПСЖ» были деньги на замену (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе склоняется к тому, что ему придется покинуть «ПСЖ» этим летом.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, Мбаппе по-прежнему не планирует продлевать контракт, действующий до июня 2024-го. Ультиматум президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи не повлиял на намерения Килиана

Слова Аль-Хелайфи не произвели на Мбаппе никакого впечатления и не напугали его. Он спокоен, но теперь начинает думать о том, что ему придется уйти этим летом. В таком случае предпочтительным вариантом продолжения карьеры для него станет «Реал».

«Мадрид» надеется, что сможет закрыть сделку, которую оценивают в более чем 200 млн евро, но хочет, чтобы первый шаг к началу официальных переговоров сделал либо Мбаппе, либо «ПСЖ».

«Реал» не хочет повторения прошлогодней ситуации, когда Мбаппе в последний момент решил подписать новый контракт с «ПСЖ». На этот раз «Мадрид» намерен ждать шагов со стороны игрока и его клуба.

Источники сообщили ESPN, что этим летом Мбаппе хочет перейти только в «Реал». Это единственный клуб, который сможет позволить себе такой трансфер. Пока контактов между «Реалом» и «ПСЖ» не было, но «Мадрид» общается с окружением Мбаппе уже некоторое время.

Источники считают, что из-за публичного ультиматума «ПСЖ» поставил себя в более слабую позицию при переговорах. ESPN подтверждает информацию о том, что Мбаппе никогда не обещал «ПСЖ» не уходить бесплатно, но предпочел бы уйти за деньги, чтобы у клуба были средства на поиск замены.

Прогресса в переговорах между «ПСЖ» и Мбаппе нет. Если он останется еще на сезон, то получит 70 млн евро в качестве бонуса за лояльность, но «Реал» уверен, что это не повлияет на шансы клуба на трансфер игрока.

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29 комментариев

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зак
Ответ Nj S
Чувствуем)как твой великий клуб разводит один игрок)
ты про Месси который 5 лет получал 150 млн. в год и ушел бесплатно?)
+14
-6
+8
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Papa Paolo
🍿🗿
+4
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Cruel Snake
2 сезон 7 серия. Краткое описание предыдущих серий. Президент клуба в шоке, может уйти бесплатно, других придётся продавать, бонусы, перегон ведутся, мама, трансфер где рядом
+2
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lelouch
у псж всегда есть деньги
это клуб государства, пока есть нефть есть и псж
+2
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Arsen
Очередная пустая новость
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Тухель
Пора РМ быть Робин Гудом, если дать ПСЖ 200 млн, то этого как раз хватит чтобы купить 6 лучших игроков из так называемого топ 6 АПЛ. Каждого млн по 30, а именно Канселу, Магуайер, Хендерсона, Парти, Кукурелья и Санчес.
+2
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зак
Один из лучших игроков Мира, 200 млн, Реал..
Бчк, свободный агент, Иниго 🤣🤣🤣 почувствуй разницу..
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Man in Blanco
Восхищен и поражен преданностью Мбаппе! Такая преданность деньгам - это что-то на уровне Пригожина
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lemming
Великое склонение Мбаппе.
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Tiestorzn17
За один день три новости разного содержания 😁
А ведь кто то и правда поверит, что Мбаппе в Реал перейдет 😁
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ApXuMaHqPuT
Чтобы у «ПСЖ» были деньги на замену Мбаппе, пожалуйста, отправьте СМС со словом «Килиан» и суммой пожертвования на короткий номер 7777 😀
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Samurai99
Ответ зак
Один из лучших игроков Мира, 200 млн, Реал.. Бчк, свободный агент, Иниго 🤣🤣🤣 почувствуй разницу..
Однако это не мешает раз за разом нагибать Реал
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Геннадий Тимченко
Ответ Man in Blanco
Восхищен и поражен преданностью Мбаппе! Такая преданность деньгам - это что-то на уровне Пригожина
согласен, до уровня пешехода ему далеко👏
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Евгений Шазиев
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Ответ войд
Лучше потратить 100 на топ напа чем 200 с куем на токсичного француза Но Перес походу не может жить без своего любимчика и скорее всего купит его)
А Мбаппе не топ нап?
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Весь этот цирк с переходом задолбал. Повторюсь ещё раз, все прекрасно понимают, что он продлит контракт
Держи в курсе
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