Только «Реал» может позволить себе Мбаппе – на трансфер нужно 200+ млн евро. Форвард хотел бы уйти сейчас, чтобы у «ПСЖ» были деньги на замену (ESPN)

Килиан Мбаппе склоняется к тому, что ему придется покинуть «ПСЖ» этим летом.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, Мбаппе по-прежнему не планирует продлевать контракт, действующий до июня 2024-го. Ультиматум президента «ПСЖ» не повлиял на намерения .

Слова Аль-Хелайфи не произвели на Мбаппе никакого впечатления и не напугали его. Он спокоен, но теперь начинает думать о том, что ему придется уйти этим летом. В таком случае предпочтительным вариантом продолжения карьеры для него станет «Реал».

«Мадрид» надеется, что сможет закрыть сделку, которую оценивают в более чем 200 млн евро, но хочет, чтобы первый шаг к началу официальных переговоров сделал либо Мбаппе, либо «ПСЖ».

«Реал» не хочет повторения прошлогодней ситуации, когда Мбаппе в последний момент решил подписать новый контракт с « ». На этот раз «Мадрид» намерен ждать шагов со стороны игрока и его клуба.

Источники сообщили ESPN, что этим летом Мбаппе хочет перейти только в «Реал». Это единственный клуб, который сможет позволить себе такой трансфер. Пока контактов между « » и «ПСЖ» не было, но «Мадрид» общается с окружением Мбаппе уже некоторое время.

Источники считают, что из-за публичного ультиматума «ПСЖ» поставил себя в более слабую позицию при переговорах. ESPN подтверждает информацию о том, что Мбаппе никогда не обещал «ПСЖ» не уходить бесплатно, но предпочел бы уйти за деньги, чтобы у клуба были средства на поиск замены.

Прогресса в переговорах между «ПСЖ» и Мбаппе нет. Если он останется еще на сезон, то получит 70 млн евро в качестве бонуса за лояльность, но «Реал» уверен, что это не повлияет на шансы клуба на трансфер игрока.