«ПСЖ» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», но еще надеется переубедить форварда

В «ПСЖ» считают, что Килиан Мбаппе и «Реал» согласовали трансфер.

Как сообщает Sky Sports, в парижской команде думают, что форвард договорился с мадридским клубом о том, что присоединится к нему летом 2024 года в качестве свободного агента. Руководство чемпионов Франции не настроено отпускать футболиста без компенсации и потому готово продать его этим летом примерно за 180 млн евро.

RMC Sport добавляет, что Мбаппе согласовал трансфер лично с президентом « » . При этом «ПСЖ» еще сохраняет надежду, что возможность переубедить нападающего остается, и готов сделать для этого все возможное.

«ПСЖ» в «агрессивном тоне» дал Мбаппе ответ на письмо об уходе. Форварду указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали игроков по его требованию