«ПСЖ» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», но еще надеется переубедить форварда

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Sky Sports Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» считают, что Килиан Мбаппе и «Реал» согласовали трансфер.

Как сообщает Sky Sports, в парижской команде думают, что форвард договорился с мадридским клубом о том, что присоединится к нему летом 2024 года в качестве свободного агента. Руководство чемпионов Франции не настроено отпускать футболиста без компенсации и потому готово продать его этим летом примерно за 180 млн евро.

RMC Sport добавляет, что Мбаппе согласовал трансфер лично с президентом «Реала» Флорентино Пересом. При этом «ПСЖ» еще сохраняет надежду, что возможность переубедить нападающего остается, и готов сделать для этого все возможное.

«ПСЖ» в «агрессивном тоне» дал Мбаппе ответ на письмо об уходе. Форварду указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали игроков по его требованию

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23 комментария

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Yubaba
Ответ sC@ryCloW!
Мбаппе на понижение пошел?
Вроде же в Реал собрался, а не в барсу
+40
-10
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Arsen
Очередная пустая новость!
+16
0
+16
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Этот Райола хочет денег
ПСЖ-разрешите доложить вам нашу позицию и наши аргументы чтобы убедить вас остаться, месье Мбаппе? -Килиан, оттопыривая карман пошире- Докладывайте!
+12
0
+12
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инок
Реал, а вам точно такой токсичный игрок нужен?
+4
0
+4
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войд
Ответ sC@ryCloW!
Мбаппе на понижение пошел?
Как лучший клуб в истории футбола может быть понижением?)
+9
-7
+2
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Raul14
Ответ Barca_mania
Абсолютно, Мбаппе не будет в Реале!
и будь здесь, когда это случится))
+2
0
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Абсолютно, Мбаппе не будет в Реале!
Страшно?😂😂😂
+2
0
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Umar Dzhuraev
Как же задолбали эти новости, видимо sports специально всё это постит , чтобы привлечь аудиторию , пока не начался сезон в чемпионатах
+1
0
+1
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bostonKG
Неизбежно
0
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Фёдор Кузнецов
ПСЖ ошибся дав Мбаппе контракт на такую огромную сумму всего на 2 года
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Bentley Verura
Ответ belikovda.90
С чего ты это взял прот лучший клуб?
14 Лч
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PokaNeBatya
Ответ Этот Райола хочет денег
ПСЖ-разрешите доложить вам нашу позицию и наши аргументы чтобы убедить вас остаться, месье Мбаппе? -Килиан, оттопыривая карман пошире- Докладывайте!
хорош)
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Bentley Verura
Ответ rigobersong
Зачем переубеждать?:) Отпускать, пусть Африканские братья в Ла Лиге ведут свою борьбу:))
и унижают барсу на спотифае
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