«Реал» считает, что затраты на переход Мбаппе этим летом превысят 400 млн евро, и не хочет платить такие деньги

«Реал» не ведет активной работы над трансфером Килиана Мбаппе.

Контракт форварда с «ПСЖ» действует до 2024 года. Парижане хотят, чтобы футболист либо продлил контракт, либо покинул команду уже этим летом.

Как сообщает Marca, «Реал» спокойно следит за ситуацией и не спешит начинать активную работу – тот факт, что контракт игрока истекает в следующем году, соответствует тактике клуба.

В «Реале» полагают, что общие затраты на переход Мбаппе этим летом могут превысить 400 миллионов евро с учетом всех платежей. Клуб не намерен тратить такие деньги.

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