«Реал» считает, что затраты на переход Мбаппе этим летом превысят 400 млн евро, и не хочет платить такие деньги

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не ведет активной работы над трансфером Килиана Мбаппе.

Контракт форварда с «ПСЖ» действует до 2024 года. Парижане хотят, чтобы футболист либо продлил контракт, либо покинул команду уже этим летом. 

Как сообщает Marca, «Реал» спокойно следит за ситуацией и не спешит начинать активную работу – тот факт, что контракт игрока истекает в следующем году, соответствует тактике клуба.

В «Реале» полагают, что общие затраты на переход Мбаппе этим летом могут превысить 400 миллионов евро с учетом всех платежей. Клуб не намерен тратить такие деньги. 

«ПСЖ» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», но еще надеется переубедить форварда

Игроки «ПСЖ» недовольны интервью Мбаппе с критикой клуба и сообщили о нем Аль-Хелайфи. Он считает слова Килиана неуважением

Мбаппе не впечатлен заявлениями Аль-Хелайфи и не передумал уходить из «ПСЖ». Он расслаблен

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Как же надоел этот Мбаппе. Такое впечатление, что он через пару лет вообще сдуется.
+24
-11
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Леви готов отпустить Кейна за 100-150млн в иностранный клуб. Наполи готов продать Осимхена за 160 млн. Оба являются прямой заменой Бензема по позиции. На кой черт Реалу вингер Мбаппе за 200млн?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Александр Колосов
Леви готов отпустить Кейна за 100-150млн в иностранный клуб. Наполи готов продать Осимхена за 160 млн. Оба являются прямой заменой Бензема по позиции. На кой черт Реалу вингер Мбаппе за 200млн?
Совершенно верно.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ &_Bishep_&
Нищигане уже с Жероной на счет Ромеу торгуются за каждые 10 тысяч баксов, как на рынке арбузов😂
Ты о чем? Новость прочитай, речь о фк банкрот, что не может позволить себе Мбаппе без казны франко)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Человек1991
Мбаппе не стоит переходить в реал, так как адекватные футбольные эксперты и болельщики не смогут считать его лучшим или даже одним из лучших , потому что у него не будет честных титулов в судейском реале, и соответственно не будет честных Золотых Мячей и Бутс, да в реале даже нечестных может не быть у него. Ну и не сможет Мбаппе ужиться слева в атаке с Виннисиусом, думать надо об этом тоже. Лучше переходить в МЮ, Ливер, будет очное противостояние с Холландом, или в Барселону будет очная битва с Винни, ну или оставаться в ПСЖ, и можно будет выиграть 2-3 честных Золотых Мяча.
дай угадаю , Месси в центре не играл и ты не его фанат ?удивите хоть разок ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Нищигане везде хотят на халяву все урвать) одним словом - мчк
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Zubov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Как же надоел этот Мбаппе. Такое впечатление, что он через пару лет вообще сдуется.
Так и будет скорее всего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adam Almurzaev
Реал считает что Мбаппе продлит контракт, а ПСЖ считает что он уже давно решил не продлевать. Походу ни один из клубов не доверяет Мбаппе судя по двум последним новостям (причем подряд) о Мбаппе.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
в турецких сериалах клише и то меньше будет)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ Mikas7
чм 2022 да?лига а ,да ?Лч всех возил?и это в ПСЖ вообще не сыгранной команде , кто такие партнёры показала в этом и прошлых Бавария , в Мадриде так не будет.
Ок, согласен, перфоманс достойный был, а на какой позиции он играл, когда феерил, не помните? Я подскажу, на той же позиции в Реале играет Винисиус. Если Мбаппе перейдёт в Реал, Вини придется отправлять на скамейку, а на это Перес точно не пойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Ответ Mikas7
он сказал он не сможет играть в центре нападения , я не согласен , сможет , он усилит любую команду мира(ЦН) или даже (АПЗ)
Мбаппе сам говорил что не хочет играть в цн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Александр Колосов
Да с чего вдруг вам так ясно, что Мбаппе все умеет? Я не понимаю, на чем основаны такие выводы
чм 2022 да?лига а ,да ?Лч всех возил?и это в ПСЖ вообще не сыгранной команде , кто такие партнёры показала в этом и прошлых Бавария , в Мадриде так не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ Mikas7
это я грубо сказал , он все умеет и так ясно
Да с чего вдруг вам так ясно, что Мбаппе все умеет? Я не понимаю, на чем основаны такие выводы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Александр Колосов
Ну бред же пишете. Отдать 200+млн за игрока, которого нужно будет переучивать играть на не родной позиции, это же идиотизм.
это я грубо сказал , он все умеет и так ясно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ Mikas7
переведут кого надо , это не особая сейчас проблема, главное сейчас иметь самых самых в составе, ну посмотрим, пустой спор тут надо писать долго,куча примеров в даже в 21 веке где могли переучить , не буду спорить , у каждого свое мнение,просто у нас уже ночь .чтобы не думали что слился втупую могут запутать нападением а дальше большая конкуренция большая , +++,забьют Мпаббе вперёд , да и так сможет сыграть там.
Ну бред же пишете. Отдать 200+млн за игрока, которого нужно будет переучивать играть на не родной позиции, это же идиотизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Nacho13
Он и в Реале играл с левого фланга. Или по твоему там Бензема играл?
вот именно , номинального!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Bunyod Turgunov
🤦‍♂️ он говорит что позиция где Мбаппе будет играть уже занята, там есть Винисиус.
переведут кого надо , это не особая сейчас проблема, главное сейчас иметь самых самых в составе, ну посмотрим, пустой спор тут надо писать долго,куча примеров в даже в 21 веке где могли переучить , не буду спорить , у каждого свое мнение,просто у нас уже ночь .чтобы не думали что слился втупую могут запутать нападением а дальше большая конкуренция большая , +++,забьют Мпаббе вперёд , да и так сможет сыграть там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Mikas7
ну типа Роналду тоже играл на фланге в Мю ?нет? или вы не застали ?
Он и в Реале играл с левого фланга. Или по твоему там Бензема играл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Ответ Mikas7
как и Роналду только ему было на год младше )
У Мбаппе нет такие физические данные как у Роналду. Уйдёт скорость конец карьеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Mikas7
ну типа Роналду тоже играл на фланге в Мю ?нет? или вы не застали ?
они даже не в курсе,что он и в реале играл номинального лв!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Bunyod Turgunov
🤦‍♂️ он говорит что позиция где Мбаппе будет играть уже занята, там есть Винисиус.
он сказал он не сможет играть в центре нападения , я не согласен , сможет , он усилит любую команду мира(ЦН) или даже (АПЗ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Adam Almurzaev
Реал считает что Мбаппе продлит контракт, а ПСЖ считает что он уже давно решил не продлевать. Походу ни один из клубов не доверяет Мбаппе судя по двум последним новостям (причем подряд) о Мбаппе.
🤣🤣🤣👍 Каждый клуб уже готов к тому, что Мбаппе именно их обманет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ &_Bishep_&
1. Реал абсолютно не суетится на счет Мбаппе. 2. Реал прекрасно понимает, что шейхи могут забашлять еще сильнее и Киллиан останется. -------------------------------------------------------------------- Значит для особо тугих на мозг, если даже француз пролонгируется в Париже, это абсолютно никакой не кидок Реалу. Мадрид вообще посторонний в этой истории.
У реала сейчас явно ослаблена позиция нападения, а в прошлом сезоне они еле кубок выцарапали у середняка. Бестрофейный сезон стоит экономии для такого клуба?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vincxkttk
Как же надоели. 😮‍💨 с прошлого лета одна и та же фигня: Мбаппе-ПСЖ-Реал, потом снова всё утихает и снова по новой Мбаппе-ПСЖ-Реал. 😮‍💨
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ответ Человек1991
Кейн и Осимен не рассматривают переход судейскую реалку. Кейн хочет в Баварию, Осимен в Барселону.
Ну да, оба так ведь и сказали: I do not love judge realke
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий