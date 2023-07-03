Круговой о Венделе: «Он не вернется в «Зенит», скорее всего. Это большая потеря для команды, но новички будут не хуже, думаю»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Круговой Вендел Футбол

Данил Круговой считает, что Вендел покинет «Зенит» этим летом.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Венделу разрешили искать новый клуб. В конце июня бразильский полузащитник отказался возвращаться в расположение клуба из-за обстановки в России.

«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду.

Конечно, это большая потеря. Вендел – достойный игрок, много делает для команды.

Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более, все молодые», – сказал защитник «Зенита».

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44 комментария

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gustavo1097
Если минус Вендел и Кузяев, то это огромная возможность для Коваленко и Ду Кейроса заиграть сразу в старте. Если по Кузяеву не так обидно, то вот Вендел это очень большая потеря, через него вся игра в центре поля шла
+40
-3
+37
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lovkac
Ответ Виктор
Судя по матчу с Нефтчи, Ду не хуже будет.
Наши из отпуска вышли только, а этот приехал в кондициях уже. Так что делать выводы после первого матча глупо. Если к зиме сыграет хотя бы 1000 минут, можно будет оценить
+13
0
+13
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pogbadrogba
Ответ Павел Колесников
-1
ДААААА, ЩААААА ОНИ ВСЕЕЕЕ УЕДУТ УААХАХАХАХА!!!
Хоть какая то радость для московских)
+25
-12
+13
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IceBear27
Ответ alexus-1990
скорее всего следующий Клаудиньо, а затем Малколм
Ох уж эти мечты из Тушино)
+15
-7
+8
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
дело не в мечтах, всему своё время и бесконечно бразильцы играть за зенит не будут...
Бесконечно только Промес за Спартак играть будет. А то сядет лет на 10
+4
0
+4
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Spaten
… И их осталось 9. Мощный игрок, где-то даже недооцененный
+2
0
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Виктор
Ответ gustavo1097
Если минус Вендел и Кузяев, то это огромная возможность для Коваленко и Ду Кейроса заиграть сразу в старте. Если по Кузяеву не так обидно, то вот Вендел это очень большая потеря, через него вся игра в центре поля шла
Судя по матчу с Нефтчи, Ду не хуже будет.
+6
-4
+2
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1ce
Ответ gustavo1097
Если минус Вендел и Кузяев, то это огромная возможность для Коваленко и Ду Кейроса заиграть сразу в старте. Если по Кузяеву не так обидно, то вот Вендел это очень большая потеря, через него вся игра в центре поля шла
За Кузяева не так обидно? смешно.... Кузяев намного больше сделал для Зенита.
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San9
Ответ Всё знаю
От того , что в газовом достоянии будет на одного бразильца больше или меньше , жителям Столицы абсолютно плевать. Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
Оно и видно, как нефтяным и прочим мазутным плевать. Первые комментарии стабильно из южной столицы.
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Всё знаю
Ответ pogbadrogba
ДААААА, ЩААААА ОНИ ВСЕЕЕЕ УЕДУТ УААХАХАХАХА!!! Хоть какая то радость для московских)
От того , что в газовом достоянии будет на одного бразильца больше или меньше , жителям Столицы абсолютно плевать.
Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
+5
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pogbadrogba
Ответ Всё знаю
От того , что в газовом достоянии будет на одного бразильца больше или меньше , жителям Столицы абсолютно плевать. Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
Конкретно в Питере все хорошо, кроме уборки снега, так что вас мы не задеваем, а просто над вами умиляемся)
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lovkac
Ответ Mega• Battman
иди прочитай новость. он вроде 5 месяцев в перерыве был
Вместо того чтобы писать комментарии "вроде бе-ме-пе" можно посмотреть статистику. Последний матч у него 5 мая, 30 минут сыграл, за это время если он профессионал, мог успеть и отдохнуть и индивидуально физуху подтянуть, тогда как наши закончили через месяц после него.
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IceBear27
Ответ </c/>
дело не в мечтах, всему своё время и бесконечно бразильцы играть за зенит не будут...
Конечно не будут. Но на их место другие приедут)
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Garikus89
Зачем давать ссылку на опровергнутый фейк? Не заявлял он о том, что возвращаться не собирается, ни он, ни его лицензированные агенты)
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eugens
Ответ свинья в лесу
я вот ни разу не москвич, но постоянное желание голу...,тьфу ты,зенитовцев, затронуть москву, забавляет. реально комплексы какие-то.
А то, что в каждой новости о Зените почти всегда первые же комменты пишут наши почитатели из Москвы, тебя не забавляет, забавный ты наш?))
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Серёга Гришин
Ответ Всё знаю
От того , что в газовом достоянии будет на одного бразильца больше или меньше , жителям Столицы абсолютно плевать. Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
иди н’х’й отсюда
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свинья в лесу
Ответ Всё знаю
От того , что в газовом достоянии будет на одного бразильца больше или меньше , жителям Столицы абсолютно плевать. Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
я вот ни разу не москвич, но постоянное желание голу...,тьфу ты,зенитовцев, затронуть москву, забавляет.
реально комплексы какие-то.
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lovkac
Ответ Виктор
Разговоры в пользу бедных. Тот же Круговой, что из отпуска, что в разгар сезона - полное фуфло.
Так сравнение идет не с Круговым или Одоевским, а с Кузяевым и Венделом. Центр поля Зенита это основа побед в чемпионате. Поэтому самое главное не потерять в качестве именно тут.
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Жорег Борщофф
Ответ Spartakus1984
Ххаааа швырнул тупиц поверивших что любит клуб он
Чья бы корова мычала. =)
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Spartakus1984
Ответ Виктор
Судя по матчу с Нефтчи, Ду не хуже будет.
Ду еще снега не видел-птенец он еще))
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Всё знаю
Ответ San9
Оно и видно, как нефтяным и прочим мазутным плевать. Первые комментарии стабильно из южной столицы.
Что за южная столица?)))
Вроде у России только одна столица)
Наш город-ваша столица)
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Жорег Борщофф
Ответ свинья в лесу
я вот ни разу не москвич, но постоянное желание голу...,тьфу ты,зенитовцев, затронуть москву, забавляет. реально комплексы какие-то.
Зарема с удивлением читает этот комент.
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mihail.gvozdev2020
У ЗЕНИТА есть выбор игроков, поэтому все будет нормально.
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Kira625
Лучик надежды для красно-белых?
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Зелёный гопник
Пусть уходит, возьмём другого сильного игрока😁
Вообще не вижу проблем.
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