Круговой о Венделе: «Он не вернется в «Зенит», скорее всего. Это большая потеря для команды, но новички будут не хуже, думаю»
Данил Круговой считает, что Вендел покинет «Зенит» этим летом.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Венделу разрешили искать новый клуб. В конце июня бразильский полузащитник отказался возвращаться в расположение клуба из-за обстановки в России.
«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду.
Конечно, это большая потеря. Вендел – достойный игрок, много делает для команды.
Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться. Тем более, все молодые», – сказал защитник «Зенита».
Хоть какая то радость для московских)
Другое дело забавляет , что провинциалы все пытаются затронуть как-то москвичей.
реально комплексы какие-то.
Вроде у России только одна столица)
Наш город-ваша столица)
Вообще не вижу проблем.