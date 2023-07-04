«Зенит» хочет 15 млн евро за Вендела. «Коринтианс» могут включить игроков в сделку (Goal)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Коринтианс».

По информации Goal, бразильский клуб хочет взять игрока в аренду, в то время как россияне настаивают на полноценном трансфере и требуют около 15 миллионов евро. 

Одним из вариантов оформления сделки может стать переход некоторых игроков бразильской команды в «Зенит» – как в случае с трансфером Юри Алберто. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Норм Чувак
Коринтианс отдаст всю команду и останутся только с Венделом и Альберто 🤣
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Разорит Зенит этот Коринтиас в пух и прах!
Гы гы гы
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Обменять на Юри Алберто
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Норм Чувак
Коринтианс отдаст всю команду и останутся только с Венделом и Альберто 🤣
Причём, только что же Коринтианс продал Педро Зениту дёшево, потому что вроде как финансовые проблемы, и деньги нужны срочно.
А теперь готовы у того же Зенита покупать далеко не дешёвого игрока? Странное руководство.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Абсолютнейшая ложь!
Откуда у Коринтинтианса 15 млн...

В том же интервью президент добавил, что клуб просто не мог больше ждать – «Коринтианс» надо срочно рассчитаться с долгами, иначе последует трансферный бан. Бразильцы не выплатили деньги нескольким футболистам, один из которых – аргентинец Мауро Боселли, ему должны больше миллиона долларов – уже подал иск в арбитраж ФИФА. Плюс клуб пока не может регистрировать новых игроков. Продвинуться с этим помогут деньги от «Зенита».
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Демин
Бедный Коринтиас...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Нужно больше бразильцев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Всех паспортистов Сборной в Зените на лавку, пусть играют одни бразильцы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ingvar Andreasson
За Коринтианс, кстати, Жулиано играет. Пусть поинтересуются, не хочет ли он на годик в СПб вернуться?😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Это стоимость чуть не трети состава бразильского клуба?!🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Ответ Роман
если бы ты думал головой, то понял бы как работает бизнес по питерских...одни отмывании денег
Если бы ты думал головой, то не писал бы подобную чухню.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Dmitry Orlov
Причём, только что же Коринтианс продал Педро Зениту дёшево, потому что вроде как финансовые проблемы, и деньги нужны срочно. А теперь готовы у того же Зенита покупать далеко не дешёвого игрока? Странное руководство.
Писали, что Газпром наличными часть пишет. Возможно руководство Коринтиас этот вариант сильно устраивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Так, какие там ещё таланты остались?) Нужно больше золота, Богу золота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Бразильцы и португальцы своего 18-и летнего игрока продают за 30+млн,а как кого-то купить,тем более уже состоявшегося игрока,начинают ныть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный Человек
Ахахахах, ору
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
За 15? Это не серьёзно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий