«Зенит» хочет 15 млн евро за Вендела. «Коринтианс» могут включить игроков в сделку (Goal)

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Коринтианс».

По информации Goal, бразильский клуб хочет взять игрока в аренду, в то время как россияне настаивают на полноценном трансфере и требуют около 15 миллионов евро.

Одним из вариантов оформления сделки может стать переход некоторых игроков бразильской команды в « » – как в случае с трансфером Юри Алберто.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.