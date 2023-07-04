«Зенит» хочет 15 млн евро за Вендела. «Коринтианс» могут включить игроков в сделку (Goal)
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Коринтианс».
По информации Goal, бразильский клуб хочет взять игрока в аренду, в то время как россияне настаивают на полноценном трансфере и требуют около 15 миллионов евро.
Одним из вариантов оформления сделки может стать переход некоторых игроков бразильской команды в «Зенит» – как в случае с трансфером Юри Алберто.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Вендел провел 25 матчей, отличившись 8 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Гы гы гы
А теперь готовы у того же Зенита покупать далеко не дешёвого игрока? Странное руководство.
Откуда у Коринтинтианса 15 млн...
В том же интервью президент добавил, что клуб просто не мог больше ждать – «Коринтианс» надо срочно рассчитаться с долгами, иначе последует трансферный бан. Бразильцы не выплатили деньги нескольким футболистам, один из которых – аргентинец Мауро Боселли, ему должны больше миллиона долларов – уже подал иск в арбитраж ФИФА. Плюс клуб пока не может регистрировать новых игроков. Продвинуться с этим помогут деньги от «Зенита».