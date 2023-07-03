Семак о Венделе: «Ситуация на контроле клуба. В «Зените» будут те, кто готов играть, каждый сам творец своей жизни»
Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возвращением полузащитника Вендела в «Зенит».
Ранее стало известно, что футболист пока не хочет возвращаться из Бразилии в Россию. Петербуржцы разрешили Венделу искать другой клуб.
– Вы обговариваете с Венделом нынешнюю ситуацию и вообще на связи с ним?
– Все контакты идут через руководство. Александр Иванович Медведев на связи с представителями игрока, это полностью на контроле клуба.
– Не переживете, что Вендел не найдет клуба, вернется условно 1 августа и будет не в форме?
– Нет. У нас будут те, кто готов играть. Играют всегда те, кто в лучшем состоянии. Каждый игрок сам творец своей жизни и своего будущего, – сказал тренер «Зенита».
Да и без тренера Газпром с админ.ресурсом всё решает и как мы видим с приходом Газпрома Зенит стал вечным гегемоном и уже больше 15 лет никто, кроме него не становился чемпионом, ибо админ.ресурс ничем не победить.
Молодцы вы, спартаковцы, все заговоры, нечестную игру и физруков на раз-два разоблачаете 👍
Главное заработать денег на продаже
Скостили дискву дельфину.
Не наказали зачинщика драки в кубке Промеса.
Не наказали Спартак за расизм всем стадионом в адрес вратаря сборной...
Хотя постойте.