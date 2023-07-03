Семак о Венделе: «Ситуация на контроле клуба. В «Зените» будут те, кто готов играть, каждый сам творец своей жизни»

Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возвращением полузащитника Вендела в «Зенит».

Ранее стало известно, что футболист пока не хочет возвращаться из Бразилии в Россию. Петербуржцы разрешили Венделу искать другой клуб.

– Вы обговариваете с нынешнюю ситуацию и вообще на связи с ним?

– Все контакты идут через руководство. Александр Иванович на связи с представителями игрока, это полностью на контроле клуба.

– Не переживете, что Вендел не найдет клуба, вернется условно 1 августа и будет не в форме?

– Нет. У нас будут те, кто готов играть. Играют всегда те, кто в лучшем состоянии. Каждый игрок сам творец своей жизни и своего будущего, – сказал тренер « ».