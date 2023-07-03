Семак о Венделе: «Ситуация на контроле клуба. В «Зените» будут те, кто готов играть, каждый сам творец своей жизни»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Матч ТВ Вендел Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию с возвращением полузащитника Вендела в «Зенит».

Ранее стало известно, что футболист пока не хочет возвращаться из Бразилии в Россию. Петербуржцы разрешили Венделу искать другой клуб.

– Вы обговариваете с Венделом нынешнюю ситуацию и вообще на связи с ним?

– Все контакты идут через руководство. Александр Иванович Медведев на связи с представителями игрока, это полностью на контроле клуба.

– Не переживете, что Вендел не найдет клуба, вернется условно 1 августа и будет не в форме?

– Нет. У нас будут те, кто готов играть. Играют всегда те, кто в лучшем состоянии. Каждый игрок сам творец своей жизни и своего будущего, – сказал тренер «Зенита».

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18 комментариев

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Рашпель793
Ответ Burel
ну ты-то, веган, вряд ли что решаешь
Вендел ладно, главное, что "веган" какой год уж чемпионства берёт и московские клубы вместе взятые в интересную позу ставит.
+18
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+14
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prus_3
Правильные слова. Не надо никакой агрессии и давления. Но себе в убыток продавать тоже не стоит. Пусть предлагают хорошую цену.
+10
0
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Рашпель793
Ответ Spartakus1984
Ага прям дело в Семаке а не Газпроме
Ну конечно дело в Газпроме, а не Семаке. На месте Семака посади условных Луческу или Манчини, так они все внутренние соревнования будут брать, не потея.
Да и без тренера Газпром с админ.ресурсом всё решает и как мы видим с приходом Газпрома Зенит стал вечным гегемоном и уже больше 15 лет никто, кроме него не становился чемпионом, ибо админ.ресурс ничем не победить.
Молодцы вы, спартаковцы, все заговоры, нечестную игру и физруков на раз-два разоблачаете 👍
+12
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Михаил Савченко
Ответ Spartakus1984
А зенит в махинациях и админ поддержке
Чуть ли не впервые в жизни тебя плюсанул, Зенит действительно не был замечен в махинациях и админ поддержке! Рад, что даже ты это признаёшь, добро пожаловать к СБГ! 💪
+8
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Пётр Смирнов
Грамотно. Вендел в Зените не был замечен в разгильдяйстве и саботаже, а Семак в агрессии
+5
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
Ага прям дело в Семаке а не Газпроме
Виллаш-Боаш одно чемпионство из трёх возможных взял с куда более крутым составом. Луческу с Манчини обосрались тоже с не самым плохим выбором игроков)
+5
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Zenith forever
Ответ Spartakus1984
Ага прям дело в Семаке а не Газпроме
Дело конечно, главным образом, не в Семаке или Газпроме, а тех клубах и их хозяевах, которые в "интересной позе" стоят.
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
Вендел красавец, деньги не главное...
Спартак красавцы, победы не главное...
+4
-1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Spartakus1984
А зенит в махинациях и админ поддержке
Пруф?
+4
-2
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Удар Кержакова
Ну по сути это саботаж со стороны Вендела. Мог бы приехать на сборы и параллельно искать клуб, а так залупился просто и не приехал. Чую много на нем не заработать уже.
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SMART789
До зимы доиграем с Клаудиньо в центре и Мостовым слева, в дальше придет Педро будет чуть лучше с глубиной состава

Главное заработать денег на продаже
+1
0
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Дмитрий9779
Ответ Поцелуй Оздоева
Пруф?
Да сколько угодно:
Скостили дискву дельфину.
Не наказали зачинщика драки в кубке Промеса.
Не наказали Спартак за расизм всем стадионом в адрес вратаря сборной...
Хотя постойте.
+4
-4
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