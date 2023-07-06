«Зенит» хочет минимум 25 млн евро за Вендела. Агенты бразильца не выходят на связь («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел деньги Футбол

Вендел хочет покинуть «Зенит» этим летом.

Как сообщает «РБ Спорт», агенты бразильца перестали выходить на связь с руководством «Зенита». Попытку диалога со стороны российского клуба предпринял генеральный директор Александр Медведев.

«Зенит» поставил Венделу ультиматум: его отпустят только в случае предложения о полноценном трансфере минимум за 25 миллионов евро.

Европейские клубы не делали запросы по полузащитнику. Интерес проявляют только бразильские клубы, которые не готовы столько платить.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новую команду. Игрок не вернулся в расположение клуба после отпуска.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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34 комментария

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Dmitry Orlov
Судя по ленте новостей, агент не выходит на связь с руководством Зенита, но выходит на связь со Sport24.
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Дядя ТУРА
да может просто роуминг или телефон сел
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Зелёный гопник
Ответ Margor
На месте Вендела послал бы зинит и перешел в какой нить европейский клуб
Максимум, что ты можешь сделать это дойти до туалета, а потом обратно в палату.
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Prise
Да агент Вендела уже опроверг)
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Dmitry Orlov
Ответ Aggrrist
Никогда такого не было, и вот опять российский футбольный клуб опрокидывает легионер. А Зенит закупит ещё парочку легов. Вот не понимаю, особенно сейчас, должен же быть уклон в сторону местных. Спартак вот берет неликвид в Кадисе, за цену нескольких приличных футбольных школ.
А что значит "опрокидывает"? У игрока долгосрочный контракт с Зенитом, его приостановка по новым правилам - не разрешена, и если не будет найдено предложение, которое устроит клуб, то ему придётся вернуться.
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Дважды_Герой
Ответ Иван Новиков
Шапито вернулось.
Это вы о матче Спартак - Торпедо?
+9
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Andre Dimanche
Ответ Margor
На месте Вендела послал бы зинит и перешел в какой нить европейский клуб
Его что под пытками заставляли контракт подписывать? В контракте прописано как можно досрочно его расторгнуть, выполни условия и нет проблем. Контракт это не то же самое, что утром созвониться с пацанами погонять вечером в футбик на Копакабане и потом забить на это. Хотя и это совсем без последствий не пройдет.
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Любовь Мелехова
Ответ Dmitry Orlov
Судя по ленте новостей, агент не выходит на связь с руководством Зенита, но выходит на связь со Sport24.
Летят 🦆🦆🦆. Переговоры ведутся.
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Миша Асеев
Ответ Aggrrist
Никогда такого не было, и вот опять российский футбольный клуб опрокидывает легионер. А Зенит закупит ещё парочку легов. Вот не понимаю, особенно сейчас, должен же быть уклон в сторону местных. Спартак вот берет неликвид в Кадисе, за цену нескольких приличных футбольных школ.
Вот только у нас нет ни одного местного его уровня
+2
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Дмитрий9779
Ответ Tiestorzn17
А получат 0, ибо просто приостановит контракт и поедет куда считает нужным.
С хрена ли?ФИФА отменил это правило для подписавших и переподисавших контракты с клубами РПЛ после 7.03.22.
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Aggrrist
Никогда такого не было, и вот опять российский футбольный клуб опрокидывает легионер.

А Зенит закупит ещё парочку легов.
Вот не понимаю, особенно сейчас, должен же быть уклон в сторону местных. Спартак вот берет неликвид в Кадисе, за цену нескольких приличных футбольных школ.
+15
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Дмитрий9779
Агент футболиста "Зенита" Вендела Тьяго Рибейро заявил РИА Новости, что информация о том, что он не контактирует с санкт-петербургским клубом, является недостоверной
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Злодей Спб
Ну всё! Расформировываемся и снимаемся с чемпионата :)
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Lost Sock
Ответ Дядя ТУРА
да может просто роуминг или телефон сел
у меня Билайн последние дни тоже плохо сеть ловит
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сила и правда
Ответ Дважды_Герой
Это вы о матче Спартак - Торпедо?
это про Зенит
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