«Зенит» хочет минимум 25 млн евро за Вендела. Агенты бразильца не выходят на связь («РБ Спорт»)
Вендел хочет покинуть «Зенит» этим летом.
Как сообщает «РБ Спорт», агенты бразильца перестали выходить на связь с руководством «Зенита». Попытку диалога со стороны российского клуба предпринял генеральный директор Александр Медведев.
«Зенит» поставил Венделу ультиматум: его отпустят только в случае предложения о полноценном трансфере минимум за 25 миллионов евро.
Европейские клубы не делали запросы по полузащитнику. Интерес проявляют только бразильские клубы, которые не готовы столько платить.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новую команду. Игрок не вернулся в расположение клуба после отпуска.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
А Зенит закупит ещё парочку легов.
Вот не понимаю, особенно сейчас, должен же быть уклон в сторону местных. Спартак вот берет неликвид в Кадисе, за цену нескольких приличных футбольных школ.