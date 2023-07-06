Клаудиньо: «Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените». Счастлив здесь»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Вендел Футбол

Клаудиньо заявил, что не собирается покидать «Зенит», несмотря на возможный уход Вендела.

«Я отлично провел отпуск с семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды.

Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.

В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.

26-летний атакующий полузащитник присоединился к «Зениту» летом 2021 года. Его статистику можно найти здесь.

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28 комментариев

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Mark Safa
Ответ Caniball
Это ты про Вендела?! Да, молодец. Осознал, что деньги это не главное.
Согласен, надо за борщ и ромбик играть
+33
-3
+30
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Виктор
Кросавчег!
+24
-3
+21
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BaltikaSPb
Кто-то упал в обморок
Принесите Зареме нашатырь
+19
-5
+14
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Доктор Верховцев
А некоторые уже надеялись.))
+17
-7
+10
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Виктор
Ответ Доктор Верховцев
А некоторые уже надеялись.))
А что им остаётся...
+10
-2
+8
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BaltikaSPb
Ответ айболит 66
Пусть сперва сменит причёску, а то чёрти- чё у него на голове.
Завидуешь чужим причесонам ?
Сам старый, толстый, лысый ?
+8
-1
+7
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Mark Safa
Спартачек после ухода Вендела : Ура! У нас появился шанс на девятое место!
+13
-7
+6
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Кирилл.С-Пб
Одна розовая команда расстроилась...
+10
-5
+5
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Mark Safa
Ответ Spartakus1984
Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.(с)Занимается....
Тебе делать нечего? Всегда первый в комментариях про Зенит
+7
-2
+5
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Дмитрий9779
Вендел собирается перейти в другую команду,Зенит обозначил сумму,за которую его отпустят,ждём,развязка близка.
А Клауд на тренировках очень хорош,с усердием занимается,надо перестать так реагировать на решения судей.
+5
-1
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KOT_B_yHTAX
Это хорошая новость! Надеюсь Спартакус1984 также счастлив)
+4
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Caniball
Лица 🗿🗿🗿🗿🗿 сейчас тех, кто писал, да вранье это все, московские журналисты выдумывают, вот приедет 28-29 июня Вендел в Санкт-Петербург и все сам расскажет, что никуда не собирался.
Приехал…….
+10
-8
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Сибирский литовец
Вендел вернётся . Вряд ли его кто купит за такие деньги
+2
0
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Mark Safa
Ответ BaltikaSPb
Завидуешь чужим причесонам ? Сам старый, толстый, лысый ?
Ну ты ему диагноз конечно поставил…
+2
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BaltikaSPb
Ответ Mark Safa
Ну ты ему диагноз конечно поставил…
Все по Фрейду ))
+1
0
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viktorpavlov70
Ответ Мукунку хороший
Я сдаюсь! Я остаюсь, я буду здесь жить!(с)
на следующий день володька завитушкин пошёл в загс и развёлся. А вы говорите не может быть.🤣🤣🤣
+2
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ Caniball
Лица 🗿🗿🗿🗿🗿 сейчас тех, кто писал, да вранье это все, московские журналисты выдумывают, вот приедет 28-29 июня Вендел в Санкт-Петербург и все сам расскажет, что никуда не собирался. Приехал…….
А с лицами питерских что? Которые во всех новостях про интерес к Венделу писали что происки Московских журналистов и не более того
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2vdhrvmmzf
Московкие журналисты настолько могучие, что даже проплатили Клаудиньо за инсайд про уход игрока Зенита чтоб деморализовать обстановку в Зените
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Спартак Уокер
Вендел денег подзаработал и свалил
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Faust Doc
Клаудиньо счастлив в Питере, любит город, команду, болельщиков и с детства за Зенит!
гы гы гы
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Мукунку хороший
Я сдаюсь! Я остаюсь, я буду здесь жить!(с)
+3
-3
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