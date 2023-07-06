Клаудиньо: «Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените». Счастлив здесь»

Клаудиньо заявил, что не собирается покидать «Зенит», несмотря на возможный уход Вендела.

«Я отлично провел отпуск с семьей, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды.

Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.

В следующем сезоне я буду играть в « ». У меня контракт еще на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал .

26-летний атакующий полузащитник присоединился к «Зениту» летом 2021 года. Его статистику можно найти здесь.