«Бавария» может заплатить «Ман Сити» 15 млн евро и бонусы за Уокера. Мюнхенцы ждут согласия игрока на переход, срок контракта и зарплата согласованы

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Футбол

«Бавария» ждет решения Кайла Уокера .

Сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Бундеслиге. 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, трансфер защитника может обойтись мюнхенскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов. 

Стороны уже согласовали условия сотрудничества – срок контракта и зарплату игрока. Теперь «Бавария» ждет только согласия защитника на переход. 

В минувшем сезоне АПЛ Уокер провел 27 матчей. Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь

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3 комментария

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Surviving
Ждут согласия игрока, но срок контракта и зарплата согласованы)
+3
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Александр Константинович
Как игрок ротации в Сити очень хорошо. Печально было бы его отпустить
+1
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Ман Сити
А что в Бундеслиге кончились бесплатные игроки? Им и так отдали Канселу, так они снова прибежали.
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