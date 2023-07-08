«Бавария» может заплатить «Ман Сити» 15 млн евро и бонусы за Уокера. Мюнхенцы ждут согласия игрока на переход, срок контракта и зарплата согласованы
«Бавария» ждет решения Кайла Уокера .
Сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Бундеслиге.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, трансфер защитника может обойтись мюнхенскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.
Стороны уже согласовали условия сотрудничества – срок контракта и зарплату игрока. Теперь «Бавария» ждет только согласия защитника на переход.
В минувшем сезоне АПЛ Уокер провел 27 матчей. Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
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