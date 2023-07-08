«Бавария» может заплатить «Ман Сити» 15 млн евро и бонусы за Уокера. Мюнхенцы ждут согласия игрока на переход, срок контракта и зарплата согласованы

«Бавария» ждет решения Кайла Уокера .

Сообщалось, что игрок « » может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, трансфер защитника может обойтись мюнхенскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Стороны уже согласовали условия сотрудничества – срок контракта и зарплату игрока. Теперь « » ждет только согласия защитника на переход.

В минувшем сезоне АПЛ Уокер провел 27 матчей. Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.