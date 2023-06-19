Уокер может продлить контракт с «Ман Сити», несмотря на интерес «Баварии». Защитник ведет переговоры с английским клубом
Кайл Уокер и «Манчестер Сити» ведут переговоры о продлении контракта.
Ранее стало известно, что в приобретении 33-летнего защитника заинтересована «Бавария».
Как сообщает Фабрицио Романо, источники в английском клубе считают, что продление соглашения с футболистом все еще возможно, несмотря на интерес со стороны мюнхенцев.
Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.
В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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