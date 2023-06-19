Уокер может продлить контракт с «Ман Сити», несмотря на интерес «Баварии». Защитник ведет переговоры с английским клубом

Кайл Уокер и «Манчестер Сити» ведут переговоры о продлении контракта.

Ранее стало известно, что в приобретении 33-летнего защитника заинтересована « ».

Как сообщает Фабрицио Романо, источники в английском клубе считают, что продление соглашения с футболистом все еще возможно, несмотря на интерес со стороны мюнхенцев.

Действующий контракт с « » рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной