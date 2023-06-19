Уокер может продлить контракт с «Ман Сити», несмотря на интерес «Баварии». Защитник ведет переговоры с английским клубом

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер и «Манчестер Сити» ведут переговоры о продлении контракта.

Ранее стало известно, что в приобретении 33-летнего защитника заинтересована «Бавария». 

Как сообщает Фабрицио Романо, источники в английском клубе считают, что продление соглашения с футболистом все еще возможно, несмотря на интерес со стороны мюнхенцев. 

Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Direct free kick
Уокер слишком хорош для пивоварни
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D
хорошая новость
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хавбек+
осталось ещё корейца профукать и придется топаря Хасана возвращать
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Ман Сити
Ответ llolishe
Если Ситевик накажут за нарушения ФФП то сразу убежит в Баварку
Как же тебе плохо, Витя, после требла. Ведь ты каждый день спамил "Сити никогда не возьмет ЛЧ", а тут Сити теперь более великий чем твой Ливер.
Ты держись, мне кажется еще чуть и у тебя нервы лопнут.
+1
0
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Direct free kick
Ответ llolishe
Если Ситевик накажут за нарушения ФФП то сразу убежит в Баварку
Когда накажут Ливерпуль за допинг Сако?
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