«Ман Сити» интересен Ким Мин Чжэ. Есть риск срыва сделки «Баварии» с защитником «Наполи»

«Манчестер Сити» может перехватить Ким Мин Чжэ у «Баварии».

Как сообщает журналист TZ Филипп Кесслер со ссылкой на коллегу Мануэля Бонке, «горожане» проявляют интерес к защитнику « », которого с 1 по 15 июля можно выкупить за 45 млн евро.

Несмотря на то, что работа мюнхенцев над заключением сделки приближается к успешному завершению, есть риск, что трансфер будет сорван.

Также отмечается, что кореец предпочитает перейти в «Баварию», а не « » или « », которые тоже интересуются им.

Решение о том, с кем заключить контракт, он примет после службы в армии, на это уйдет около 2 недель.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?