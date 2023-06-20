«Ман Сити» интересен Ким Мин Чжэ. Есть риск срыва сделки «Баварии» с защитником «Наполи»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

«Манчестер Сити» может перехватить Ким Мин Чжэ у «Баварии».

Как сообщает журналист TZ Филипп Кесслер со ссылкой на коллегу Мануэля Бонке, «горожане» проявляют интерес к защитнику «Наполи», которого с 1 по 15 июля можно выкупить за 45 млн евро.

Несмотря на то, что работа мюнхенцев над заключением сделки приближается к успешному завершению, есть риск, что трансфер будет сорван.

Также отмечается, что кореец предпочитает перейти в «Баварию», а не «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл», которые тоже интересуются им.

Решение о том, с кем заключить контракт, он примет после службы в армии, на это уйдет около 2 недель.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

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22 комментария

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Дэвид_Мойес
Ответ Владимир Владимирович
Кстати именно после травмы Ким Мин Чжэ Наполи в конце чуть сдал , кореец Рамоса напоминает, постоянно участвует в атаке , и сам не редко пасует или забивает. Мне кажется азиат по сильней будет чем Йошко Гвардиол, хотя не знаю на какой позиции играет фамильный тёска Пепа
Не знаешь на какой позиции играет Гвардиол, но зато знаешь, что Ким лучше него? Топ аналитика.
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#SharkTeam
Как это понять? Игрок сразу же перехотел в Баварию?
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#SharkTeam
Ответ damondiamond
Бавария даёт 10кк в год, интересно, сколько Сити со своими 115 нарушениями
Похоже Мюнхен потратмл все деньги на мане
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Артур Артур
Сити и защитники каждое лето
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Михо
С Сити сложно бороться, лучший клуб мира сейчас объективно. К тому же финансовые ресурсы безграничны. Надеюсь все же увидеть Кима в Баварии
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Артур Мкртычян
Ответ damondiamond
Бавария даёт 10кк в год, интересно, сколько Сити со своими 115 нарушениями
у Маню типа денег нет? захотелось пожаловаться. то что кореец сбежал от интереса мю, не удивительно, сити тут не виноват.
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Алексей Гусев
Ответ ПавелАвер
Бавария сильно подпортила сама себе репутацию ,сейчас не каждый игрок захочет идти в Баварию.
сомневаюсь что подпортила, другой вопрос, что не всё в руководстве ясно
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хавбек+
Ответ Владимир Владимирович
И что ? Бавария с его трансферами долгое время доминировала, про бундеслигу молчу, брали ЛЧ, играли красиво все годы . Хасан застрелил себе ногу, уволив Нагельсмана, если бы его не трогал , то и сам бы сейчас работал там где работал .
нагель пока физрук
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Заур Джабраилов
Ответ Владимир Владимирович
И что ? Бавария с его трансферами долгое время доминировала, про бундеслигу молчу, брали ЛЧ, играли красиво все годы . Хасан застрелил себе ногу, уволив Нагельсмана, если бы его не трогал , то и сам бы сейчас работал там где работал .
доля правды есть, но Флик
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Владимир Владимирович
Ответ хавбек+
топарь Хасан подписывал кого хотел и когда хотел, нынче только имитация бурной деятельности
И что ? Бавария с его трансферами долгое время доминировала, про бундеслигу молчу, брали ЛЧ, играли красиво все годы . Хасан застрелил себе ногу, уволив Нагельсмана, если бы его не трогал , то и сам бы сейчас работал там где работал .
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Владимир Владимирович
Ответ eyshon
Хорват цз и я не думаю что хорват слабее
Согласен. Йошко и на ЧМ выделялся, и даже победный гол Марокко забил в мачте за третье место , не зря Лейпциг 100 лямов или даже чуть больше просит за него. Но, Ким Мин Чжэ чемпион серии А, и он реально один из творцов победы Наполи на равне с Осимхеном и Хвичей, три главных человека у кого больше всех заслуг за долгожданное чемпионство за 33 года . Кореец порхал весь сезон
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damondiamond
Ответ Артур Мкртычян
у Маню типа денег нет? захотелось пожаловаться. то что кореец сбежал от интереса мю, не удивительно, сити тут не виноват.
МЮ сейчас используют в качестве клуба, с помощью которого можно набить цену игрока, если МЮ обращается за игроком, сразу идёт наценка) так что добро пожаловать в клуб только тем, кто сам хочет играть за МЮ)
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2ran
Что делает Пеп с центрдэфами? Солит?
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Nogoi89
Кореец впишется в систему Пепа
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Расул Сабиров
блин только не это😏,я уже представлял у себя в голове как он будет защищать ворота Мюнхена 🤤
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ПавелАвер
Бавария сильно подпортила сама себе репутацию ,сейчас не каждый игрок захочет идти в Баварию.
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Владимир Владимирович
Кстати именно после травмы Ким Мин Чжэ Наполи в конце чуть сдал , кореец Рамоса напоминает, постоянно участвует в атаке , и сам не редко пасует или забивает. Мне кажется азиат по сильней будет чем Йошко Гвардиол, хотя не знаю на какой позиции играет фамильный тёска Пепа
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