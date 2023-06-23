«Бавария» интересуется хавбеком «Ман Сити» Филлипсом

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Деклан Райс Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс попал в сферу интересов «Баварии».

27-летний англичанин вошел в шорт-лист мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Кристиан Фальк. Филлипса считают альтернативой Деклану Райсу.

В прошлом сезоне Кэлвин поучаствовал в 12 матчах «Ман Сити» в АПЛ, проводя на поле в среднем 24 минуты. Результативными действиями он не отметился.

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7 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Jlaw
Он норм если играет не в замороченных схемах Пепа
Он играл бы если не RODRI’S ON FIRE!
+4
0
+4
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Ман Сити
Забирайте, продано
+4
-2
+2
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A A
Ответ Ман Сити
Забирайте, продано
Не не
0
0
0
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Михаэль Буйнов
Ответ <~Inter~>
Насколько же отчаялась Бавария
на лавку для ротации было бы отличным приобретением
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Egor Aleksandrovich
Ответ Jlaw
Он норм если играет не в замороченных схемах Пепа
Стоунсу это расскажи)
а так, если игрок просто смотрится хуже остальных - то логично, что он сидит на лавке.
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