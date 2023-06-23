«Бавария» интересуется хавбеком «Ман Сити» Филлипсом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс попал в сферу интересов «Баварии».

27-летний англичанин вошел в шорт-лист мюнхенского клуба, сообщает инсайдер Кристиан Фальк. Филлипса считают альтернативой Деклану Райсу.

В прошлом сезоне Кэлвин поучаствовал в 12 матчах «Ман Сити» в АПЛ, проводя на поле в среднем 24 минуты. Результативными действиями он не отметился.