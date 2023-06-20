«Я бы немедленно продал Эрнандеса. Соотношение цены и качества отрицательное, если смотреть на его карьеру в целом». Маттеус о защитнике «Баварии»

Лотар Маттеус считает, что «Бавария» должна продать Люку Эрнандеса.

Сообщалось, что в трансфере 27-летенего защитника заинтересован «ПСЖ».

«Я бы немедленно продал . Очевидно, что от признательности клубу у него ничего не осталось. Соотношение цены и качества отрицательное, если смотреть на его карьеру в целом. Он всегда демонстрировал настрой на поле. Но он также несколько раз получал травмы, из-за которых выбывал на долгие месяцы, и мог бы помнить об этом, дольше оставаясь верным клубу.

Он, очевидно, этого не помнит, так что я бы повесил на него ценник – и бон вояж. Учитывая, что другой француз, Бенжамен Павар, также хочет уйти, имена и южнокорейца , фигурирующие в слухах, действительно кажутся хорошими трансферами. Один из них провел фантастический сезон в « », и разве это не было бы отличным вариантом для «Баварии»? Уокер – машина на правом фланге, но уже не самая молодая. Это человек на ближайшие два года», – написал экс-игрок «Баварии» в своей колонке.

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