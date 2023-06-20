«Я бы немедленно продал Эрнандеса. Соотношение цены и качества отрицательное, если смотреть на его карьеру в целом». Маттеус о защитнике «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус серия А Италия Наполи Кайл Уокер Люка Эрнандес Ким Мин Чжэ Футбол

Лотар Маттеус считает, что «Бавария» должна продать Люку Эрнандеса.

Сообщалось, что в трансфере 27-летенего защитника заинтересован «ПСЖ».

«Я бы немедленно продал Люку Эрнандеса. Очевидно, что от признательности клубу у него ничего не осталось. Соотношение цены и качества отрицательное, если смотреть на его карьеру в целом. Он всегда демонстрировал настрой на поле. Но он также несколько раз получал травмы, из-за которых выбывал на долгие месяцы, и мог бы помнить об этом, дольше оставаясь верным клубу.

Он, очевидно, этого не помнит, так что я бы повесил на него ценник – и бон вояж. Учитывая, что другой француз, Бенжамен Павар, также хочет уйти, имена Кайла Уокера и южнокорейца Кима, фигурирующие в слухах, действительно кажутся хорошими трансферами. Один из них провел фантастический сезон в «Наполи», и разве это не было бы отличным вариантом для «Баварии»? Уокер – машина на правом фланге, но уже не самая молодая. Это человек на ближайшие два года», – написал экс-игрок «Баварии» в своей колонке.

«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год

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16 комментариев

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mr kovalsky
Ответ Just
Всецело солидарен с Маттеусом,давайте,заминусуйте горе-эксперты
хорошо что ты не горе эксперт, а профессиональный аналитик
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раскаявшийся жиробас
Ответ Илья Игнатьев
Да вечно сломанный Эрнандес ни в какое сравнение не идёт с Паваром, пусть и не стабильным. Испанец даже ни одного полного сезона за 4 года не провел.
Легендарный испанец, чемпион мира 2018)
+2
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Михо
Поменять Люку на Кима путем равноценных продажи и покупки было бы отлично, зп у корейца ниже в 2 раза. Уокер тоже хороший вариант, но здесь я бы оставил лучше Павара
+2
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A A
Мазрауи будет кандидатом номер 1 на правый фланг даже с Уокером,его недооценивают,вот увидите
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Alex Alex
так Маттеуса же отменило руководство Баварии
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Азиз Ибодуллаев
Все правильно, за 35 млн обратно в Атлетико или в Тоттенхэм, сделка будет очень удачной
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T S
Ответ Михо
Поменять Люку на Кима путем равноценных продажи и покупки было бы отлично, зп у корейца ниже в 2 раза. Уокер тоже хороший вариант, но здесь я бы оставил лучше Павара
Не в 2 раза, а максимум на 2-3 млн
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Balt39
Ответ Михо
Поменять Люку на Кима путем равноценных продажи и покупки было бы отлично, зп у корейца ниже в 2 раза. Уокер тоже хороший вариант, но здесь я бы оставил лучше Павара
Только осталось уговорить Наполи обменять лучшего защитника серии А на лавочника Баварии с огромной личкой. Так.... пустяки)))
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Илья Игнатьев
Ответ Saint Blond
Да павар с эрнандесом это вообще яма, за бесплатно бы отдать и уже радость
Да вечно сломанный Эрнандес ни в какое сравнение не идёт с Паваром, пусть и не стабильным. Испанец даже ни одного полного сезона за 4 года не провел.
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