«Ман Сити» хочет продлить контракт с Уокером. «Бавария» сохраняет интерес

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Кайлом Уокером.

Переговоры о новом соглашении с 33-летним защитником продолжаются.

«Бавария» все еще сохраняет интерес, ожидая окончательного решения англичанина в ближайшие дни.

Действующий контракт с « » рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.