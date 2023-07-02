«Ман Сити» хочет продлить контракт с Уокером. «Бавария» сохраняет интерес
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Кайлом Уокером.
Переговоры о новом соглашении с 33-летним защитником продолжаются.
«Бавария» все еще сохраняет интерес, ожидая окончательного решения англичанина в ближайшие дни.
Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.
В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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