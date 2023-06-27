Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Владимир Леонов Р-Спорт Fan ID Футбол

На матче за Суперкубок России не будет действовать система Fan ID.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Казани 15 июля. 

«Мы примем знаковый турнир для нашего футбола, это Суперкубок России, который пройдет 15 июля. Начало матча в 17:00. Важно, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика.

Неделю назад был большой визит представителей РФС (Российского футбольного союза) и представителей ЦСКА и «Зенита». ЦСКА говорил о том, что только организованных болельщиков у них будет порядка 12 тысяч человек. Соизмеримо у «Зенита». И плюс те люди, которые приедут сюда самостоятельно. По моей информации, билеты поступят в продажу сегодня-завтра», – сказал Леонов. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob_Kolomb
И на кубке очевидно всё так же не будет фан уйди? То есть ничего не изменилось с прошлого сезона, хулиганы ходят исключительно на матчи рпл
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedef
Ну всё, теперь разбойники на матче обязательно подерутся, и их даже не смогут наказать!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Значит без жертв не обойдется, опять кого то обматерят до смерти.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilo_gilo
как-то небезопасно все это выглядит...пожалуй, лучше посмотрю по телевизору)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Бедные мамочки с дитями, их же будут избивать файерами пьяные фанаты(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Bob_Kolomb
И на кубке очевидно всё так же не будет фан уйди? То есть ничего не изменилось с прошлого сезона, хулиганы ходят исключительно на матчи рпл
Ну правильно, нужно же клубам зарабатывать хоть какие то деньги😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
А какая мотивировка? В чем смысл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Это что такое ? Требую Fan id,он просто необходим.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
И к чему это шоу!На супер кубок могут ходить "хулиганы"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixet.spb
Не пойду, там не безопасно😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий