Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России
На матче за Суперкубок России не будет действовать система Fan ID.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Казани 15 июля.
«Мы примем знаковый турнир для нашего футбола, это Суперкубок России, который пройдет 15 июля. Начало матча в 17:00. Важно, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика.
Неделю назад был большой визит представителей РФС (Российского футбольного союза) и представителей ЦСКА и «Зенита». ЦСКА говорил о том, что только организованных болельщиков у них будет порядка 12 тысяч человек. Соизмеримо у «Зенита». И плюс те люди, которые приедут сюда самостоятельно. По моей информации, билеты поступят в продажу сегодня-завтра», – сказал Леонов.
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