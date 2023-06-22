50 рублей – минимальная цена на матчи «Рубина» дома в РПЛ, в том числе на «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Так клуб хочет мотивировать болельщиков оформлять Fan ID

Билеты на домашние матчи «Рубина» в Мир РПЛ можно будет купить за 50 рублей.

По словам пресс-атташе « » Марата Вагизова, цены будут актуальны в том числе для матчей с топ-соперниками – «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Целью таких мер является привлечение зрителей на стадион и мотивация к оформлению Fan ID.

«Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей Премьер-лиги», – сказал Вагизов.

В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в лиге, на матчах которой карта болельщика не требуется.