50 рублей – минимальная цена на матчи «Рубина» дома в РПЛ, в том числе на «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Так клуб хочет мотивировать болельщиков оформлять Fan ID

Теги Спартак ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия болельщики Первая лига стадионы Ак Барс Арена ТАСС Fan ID деньги Футбол

Билеты на домашние матчи «Рубина» в Мир РПЛ можно будет купить за 50 рублей.

По словам пресс-атташе «Рубина» Марата Вагизова, цены будут актуальны в том числе для матчей с топ-соперниками – «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Целью таких мер является привлечение зрителей на стадион и мотивация к оформлению Fan ID.

«Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей Премьер-лиги», – сказал Вагизов.

В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, на матчах которой карта болельщика не требуется.

47 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Ответ IlyaGrain
А как клубы собираются зарабатывать с таким ценообразованием ?
А они и не собираются😀
+43
-1
+42
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Twinbro
Только больше ни из МСК, ни из Спб по 2-4к к вам не будет приезжать, хоть бесплатный вход сделайте…что значит это для бюджета города, думая понятно
+33
-6
+27
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ApXuMaHqPuT
В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, на матчах которой карта болельщика не требуется.
________________

Лучшая лига мира - лучшая во всём👍
+26
-1
+25
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FC KARHU
Ответ IlyaGrain
А как клубы собираются зарабатывать с таким ценообразованием ?
Зарабатывать в РПЛ? УХАХАХАХАХА
+19
-1
+18
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IlyaGrain
А как клубы собираются зарабатывать с таким ценообразованием ?
+19
-2
+17
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Islam Gasanov
Эти все пытаются заманить на Фан уйди,а в итоге получат шиш от людей
+13
-2
+11
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mnogokotin-
Ответ punker18
следующий шаг - билеты за счет клубов.
зенит уже так делает
+8
0
+8
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Иван Дорн
Ответ Twinbro
Только больше ни из МСК, ни из Спб по 2-4к к вам не будет приезжать, хоть бесплатный вход сделайте…что значит это для бюджета города, думая понятно
ничего не значат, Казань за счет штрафов формируют бюджет, ей ваши копейки не нужны
+10
-3
+7
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Очки Дани Алвеса
Самое смешное, что и раньше было очень дешево. То есть разница между 50₽ и 200₽ в мире нынешних цен - это как разница между двумя и пятью рублями в игровом автомате.
Хз, кого они так мотивировать решили, на Рубин как ходили полтора человека плюс начальство команды, так и будут
+8
-2
+6
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Shadow1882
Буквально вчера Асхабадзе дал огромное интервью (которое на спортсе вы не увидите, конечно), где раскладывал про то, как можно вести бюджет и зарабатывать. И тут такие новости на контрасте хех
+4
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+4
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punker18
следующий шаг - билеты за счет клубов.
+3
0
+3
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Recreated
Ответ Gringo85
И пивасик верните.
На хрена пивасик на пустой стадион, ещё и втридорога!??
+3
0
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onegin2007
Ответ Очки Дани Алвеса
Самое смешное, что и раньше было очень дешево. То есть разница между 50₽ и 200₽ в мире нынешних цен - это как разница между двумя и пятью рублями в игровом автомате. Хз, кого они так мотивировать решили, на Рубин как ходили полтора человека плюс начальство команды, так и будут
На Спартак от 700 начиналось.
+3
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ЦСКА1960
Клубы должны сказать за это спасибо родному государству.
+4
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Локоть Артеста
Не пойду. Даже на матч с ЦСКА. Дело не в фан ид.
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Мукунку хороший
Дорого…)
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Gringo85
И пивасик верните.
+3
-1
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Recreated
Нас не заманишь сиськой мясистой..!
+1
0
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ВладимирНеПутин
Там и без фан айди с каждым годом картина на трибунах была печальной
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a2wai
Хорошая попытка, но вряд ли сыграет. Все же Казань не Калиниград, где РПЛ ждали больше 20 лет.
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Гаврила Ардалионович
Скоро 15 рублей будет.
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.ru
после такого креатива татарские маркетологи могут встать в один ряд с наивными чукотскими юношами и испанскими лётчиками...
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Evgueniy
Ответ ApXuMaHqPuT
В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, на матчах которой карта болельщика не требуется. ________________ Лучшая лига мира - лучшая во всём👍
Билеты на центр стоили 400 рублей)
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Никита Самарин
Молодцы, что хотя бы пытаются что-то делать, но откровенно говоря, надежды никакой (при действии Fan ID). 😞
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Evgueniy
Ответ Иван Дорн
ничего не значат, Казань за счет штрафов формируют бюджет, ей ваши копейки не нужны
каких штрафов?
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