50 рублей – минимальная цена на матчи «Рубина» дома в РПЛ, в том числе на «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Так клуб хочет мотивировать болельщиков оформлять Fan ID
Билеты на домашние матчи «Рубина» в Мир РПЛ можно будет купить за 50 рублей.
По словам пресс-атташе «Рубина» Марата Вагизова, цены будут актуальны в том числе для матчей с топ-соперниками – «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Целью таких мер является привлечение зрителей на стадион и мотивация к оформлению Fan ID.
«Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей Премьер-лиги», – сказал Вагизов.
В прошедшем сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге, на матчах которой карта болельщика не требуется.
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Лучшая лига мира - лучшая во всём👍
Хз, кого они так мотивировать решили, на Рубин как ходили полтора человека плюс начальство команды, так и будут