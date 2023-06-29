Болельщикам «Зенита» и ЦСКА выделено более 12 тысяч билетов на Суперкубок России. Около 5 тысяч из них продали в первый час реализации

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Р-Спорт Fan ID Футбол

РФС выделил болельщикам «Зенита» и ЦСКА более 12 тысяч билетов на матч Суперкубка России.

Матч Olimpbet Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля. Продажа билетов стартовала в среду, 28 июня. По информации «Р-Спорт», более 5 тысяч билетов было реализовано в первый час после старта. Стоимость билетов начинается от 700 рублей.

«Для болельщиков ЦСКА предусмотрена трибуна D, для болельщиков «Зенита» – трибуна В. Общая вместимость двух трибун – более 12 тысяч зрителей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Для посещения Суперкубка России оформление карты болельщика не потребуется.

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22 комментария

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ТрактоПоктер
Ответ Честный контроль
Надеюсь насладиться боевым, настоящим футболом. Без дельфинов и подстрекателей.
Ну объективно основные места обитания дельфинов - это Тарасовка и Ростов
+23
-5
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Честный контроль
Надеюсь насладиться боевым, настоящим футболом. Без дельфинов и подстрекателей.
+14
-6
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ТрактоПоктер
Ответ Луизао фром мексика
Спартаковские болельщики бы все 100 тысяч билетов раскупили бы за полчаса, ведь спартак лучший клуб России
галактики
+7
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Barvex
На матче суперкубка менее опасно, чем на матчах чемпионата? Почему вход без Fan ID, в чём логика?
Какого развития можно ждать от руководителей, которые элементарно не владеют логикой?
+2
0
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Дважды_Герой
Ответ Луизао фром мексика
Спартаковские болельщики бы все 100 тысяч билетов раскупили бы за полчаса, ведь спартак лучший клуб России
Спартаковские болельщики не могли 45 тысяч своего стадиона раскупить, а тут с чего вдруг?
+7
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Zenith forever
Ответ Луизао фром мексика
Спартаковские болельщики бы все 100 тысяч билетов раскупили бы за полчаса, ведь спартак лучший клуб России
Что же ты раньше о том, что Спартак лучший клуб России, Акрону не рассказал? Они не знали об этом и поэтому напнули вас, а так может с уважением бы отнеслись.
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Понятно что Суперкубок, но без fun id билеты от 700 руб, а с ним на чр от 50 руб. И вряд ли трибуны будут заполнены
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Ранальду с пивком
Зачем билеты покупаете? А как же дачи?? Огород сам себя не польет!!
+2
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ДнепрЧемпион1983
судя по продажам на кассире будет аншлаг .
+1
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2vdhrvmmzf
Очень странная реализация билетов, со вчера мониторю постоянно, в доступе билетов нет
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ЗЕНИТ65
Бурёнка, не ной. На сраньтак даже бесплатно никто не пойдёт.
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Faust Doc
Ответ Луизао фром мексика
Спартаковские болельщики бы все 100 тысяч билетов раскупили бы за полчаса, ведь спартак лучший клуб России
Зачем спартачам футбол, они любят в дельфинарий ходить и смотреть на цирковое шоу которое устраивают ныряющие игрочишки под покровительством судей перепивших чаю!
Гы гы гы
+3
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Oleg Kolesnikov
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Будет примерно так. Актив ЦСКА матч бойкотирует. Актив Зенита вывесит большой баннер с невероятно тонкими смыслами, 5 минут покричит про то как не любит фан-айди, а дальше будто ничего и не было.
Актив ЦСКА матч не бойкотирует. Будет ультра и Зенита, и ЦСКА. С чего бы бойкотировать этот матч?
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Yarik6696
Ответ 2vdhrvmmzf
Очень странная реализация билетов, со вчера мониторю постоянно, в доступе билетов нет
Вчера, насколько я понял, открывали продажу только на 8 секторов, а не на весь стадион сразу. И их все разобрали в течение часа. Возможно, сегодня еще часть закинут
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