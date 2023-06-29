Болельщикам «Зенита» и ЦСКА выделено более 12 тысяч билетов на Суперкубок России. Около 5 тысяч из них продали в первый час реализации

РФС выделил болельщикам «Зенита» и ЦСКА более 12 тысяч билетов на матч Суперкубка России.

Матч Olimpbet Суперкубка России между « » и пройдет в Казани 15 июля. Продажа билетов стартовала в среду, 28 июня. По информации «Р-Спорт», более 5 тысяч билетов было реализовано в первый час после старта. Стоимость билетов начинается от 700 рублей.

«Для болельщиков ЦСКА предусмотрена трибуна D, для болельщиков «Зенита» – трибуна В. Общая вместимость двух трибун – более 12 тысяч зрителей», – сообщили в службе коммуникаций .

Для посещения Суперкубка России оформление карты болельщика не потребуется.