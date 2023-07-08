Тен Хаг о Де Хеа: «Давида будут помнить как одного из лучших вратарей в истории «МЮ». Сыграть 545 матчей за 12 лет – особое достижение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об уходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Вратарь покидает «Юнайтед» на правах свободного агента после 12 лет в команде.

«Нужны отличные качества и характер, чтобы достичь уровня хотя бы одного матча за «Манчестер Юнайтед». Сыграть 545 раз за 12 лет – особое достижение, особенно на позиции вратаря, где ты в центре внимания каждую игру.

То, что он четыре раза получал награды игроку года как от болельщиков, так и от своих партнеров по команде, свидетельствует об уровне его игры, и его всегда будут помнить как одного из лучших вратарей в истории клуба.

Я лично благодарен ему за 25 сухих матчей, которые он помог провести в прошлом сезоне, и за его общий вклад на поле в течение моего первого года в клубе. Все игроки и персонал передают ему наши наилучшие пожелания на следующем этапе его выдающейся карьеры», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Спасибо Давид за все и удачи!
Легенда клуба, насколько бы ни было сложно в последние годы
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AA MM
Ответ Мистер Уайт
Чего ж ты тогда его не переподписал, если это такой великий вратарь?
Потому что нужно двигаться вперёд, что с Давидом делать проблематично.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Чего ж ты тогда его не переподписал, если это такой великий вратарь?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
По правде говоря, если бы за это время МЮ выиграл бы ЛЧ, был бы даже легендарнее Шмейхеля. Но ему "повезло" играть в период кризиса и соцсетей
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Глущенко
Ответ Evgen_Hazard
Только хотел это написать. Думаю потому, что лысый — лицемер
В чем лицемерие? Де Хеа - великий вратарь? Безусловно. Подходит ли он для современного футбола, где вратарь 11 полевой? Точно нет.
Тен Хаг признает величие прошлого игрока, это не значит что он нужен в настоящем.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Вроде бы провел почтт всю карьеру в большом клубе , в АПЛ, но все равно ощущение о достижениях Давида довольно неоднозначные
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Ответ Мистер Уайт
Чего ж ты тогда его не переподписал, если это такой великий вратарь?
Только хотел это написать.

Думаю потому, что лысый — лицемер
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Слил ради свого кореша из Аякса , который любой удар не по центру пропускает. До сих смешно как этот Ананас умудрился пропустить все 3 удара Моуры
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ paperboy
В своё время не отпустили в Реал, а сейчас выкинули на мороз, когда стал не нужен. И в Реале занято.
Слезу пусти для вида, чтобы убедительней было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lion Lionich
Спасибо за все … и успехов в дальнейшем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Osipovich
Спасибо за всё !
Желаю тебе успехов )
Ты настоящая легенда !
Не до конца признанный герой!)
Мы будем тебя помнить, Давид!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Де Хеа самому нужна перезагрузка, в последнее время нервничал много, так что это к лучшему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Молодец Эрик, достойно простился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
"Давида будут помнить как "

фух, слава богу жив, я уж думал он того...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teg91
Ответ Мистер Уайт
Чего ж ты тогда его не переподписал, если это такой великий вратарь?
Обычный реверанс уходящему игроку. Плюс, ДДХ действительно отличный вратарь, но играющий не в том стиле, который нужен ЭТХ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Мистер Уайт
Чего ж ты тогда его не переподписал, если это такой великий вратарь?
МЮ нужен кипер поскромнее "великого" ДДХ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий