Тен Хаг о Де Хеа: «Давида будут помнить как одного из лучших вратарей в истории «МЮ». Сыграть 545 матчей за 12 лет – особое достижение»

Эрик тен Хаг высказался об уходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Вратарь покидает «Юнайтед» на правах свободного агента после 12 лет в команде.

«Нужны отличные качества и характер, чтобы достичь уровня хотя бы одного матча за «Манчестер Юнайтед». Сыграть 545 раз за 12 лет – особое достижение, особенно на позиции вратаря, где ты в центре внимания каждую игру.

То, что он четыре раза получал награды игроку года как от болельщиков, так и от своих партнеров по команде, свидетельствует об уровне его игры, и его всегда будут помнить как одного из лучших вратарей в истории клуба.

Я лично благодарен ему за 25 сухих матчей, которые он помог провести в прошлом сезоне, и за его общий вклад на поле в течение моего первого года в клубе. Все игроки и персонал передают ему наши наилучшие пожелания на следующем этапе его выдающейся карьеры», – сказал главный тренер « ».