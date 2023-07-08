Тен Хаг о Де Хеа: «Давида будут помнить как одного из лучших вратарей в истории «МЮ». Сыграть 545 матчей за 12 лет – особое достижение»
Эрик тен Хаг высказался об уходе Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
Вратарь покидает «Юнайтед» на правах свободного агента после 12 лет в команде.
«Нужны отличные качества и характер, чтобы достичь уровня хотя бы одного матча за «Манчестер Юнайтед». Сыграть 545 раз за 12 лет – особое достижение, особенно на позиции вратаря, где ты в центре внимания каждую игру.
То, что он четыре раза получал награды игроку года как от болельщиков, так и от своих партнеров по команде, свидетельствует об уровне его игры, и его всегда будут помнить как одного из лучших вратарей в истории клуба.
Я лично благодарен ему за 25 сухих матчей, которые он помог провести в прошлом сезоне, и за его общий вклад на поле в течение моего первого года в клубе. Все игроки и персонал передают ему наши наилучшие пожелания на следующем этапе его выдающейся карьеры», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Легенда клуба, насколько бы ни было сложно в последние годы
Тен Хаг признает величие прошлого игрока, это не значит что он нужен в настоящем.
Думаю потому, что лысый — лицемер
Желаю тебе успехов )
Ты настоящая легенда !
Не до конца признанный герой!)
Мы будем тебя помнить, Давид!
фух, слава богу жив, я уж думал он того...