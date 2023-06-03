Тен Хаг не стал критиковать Де Хеа: «МЮ» и Давид провели фантастический сезон. Лучше, чем мы ожидали»

Эрик тен Хаг не стал критиковать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа .

В субботу «МЮ» проиграл «Ман Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Я не хочу говорить о критике. Мы все провели фантастический сезон, включая Де Хеа.

Если учесть, что до сегодняшнего дня и у «Ман Сити», и у нас было по 42 победы, то теперь у них на победу больше. Таким образом, разница была достигнута сегодня.

Мы провели фантастический сезон — лучше, чем ожидали. Мы вышли в Лигу чемпионов, выиграли трофей и вышли в очередной финал. Я очень доволен», – сказал тренер « ».

Рой Кин о Де Хеа: «МЮ» нужен вратарь мирового уровня, а он таковым не является»

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы