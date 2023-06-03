Тен Хаг не стал критиковать Де Хеа: «МЮ» и Давид провели фантастический сезон. Лучше, чем мы ожидали»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не стал критиковать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа .

В субботу «МЮ» проиграл «Ман Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Я не хочу говорить о критике. Мы все провели фантастический сезон, включая Де Хеа.

Если учесть, что до сегодняшнего дня и у «Ман Сити», и у нас было по 42 победы, то теперь у них на победу больше. Таким образом, разница была достигнута сегодня.

Мы провели фантастический сезон — лучше, чем ожидали. Мы вышли в Лигу чемпионов, выиграли трофей и вышли в очередной финал. Я очень доволен», – сказал тренер «МЮ».

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6 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Де Хаг не стал критиковать Тен Хеа.
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Евгений Лифшиц
Серьезно, фантастический? мм, ладно. чет похоже мы дошутились про середняка маню...
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llolishe
Судьи протащили МЮшок в ЛЧ засчитав гол Решфорда в ворота Сити и отменив чистый гол Гакпо в ворота АВ
Позорище
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rigobersong
Кстати, а кто в Англии в Суперкубке играет если Чемпион взял кубок?:) Второе место или финалист Кубка?:)
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