Де Хеа хочет остаться в «МЮ». Магуайр обсудит с тен Хагом свое будущее, клуб открыт к продаже защитника

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа Харри Магуайр Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Давид Де Хеа хочет остаться в «МЮ», Харри Магуайр обсудит свое будущее с тренером.

32-летний испанский вратарь хочет продолжать выступления за «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до 30 июня.

Что касается Харри Магуайра, то, по данным инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний английский защитник вскоре проведет переговоры с главным тренером Эриком тен Хагом.

«МЮ» открыт к уходу Харри, однако на данный момент нет никаких конкретных предложений от других клубов.

Если Магуайр сменит команду, то капитаном может стать Бруну Фернандеш или Де Хеа, если он останется.

Подробная статистика выступлений Де Хеа доступна здесь, Магуайра – здесь.

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17 комментариев

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bestvideox
Без Мгваера Дехеа будет поспокойнее. Хоть по своим воротам бить никто не будет.
+24
-2
+22
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fisher40
Ответ Сергей Александрович
Третий обзац звучит как угроза ...
"обзац" звучит как угроза
+22
-2
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Cearvm
Проблема Де Хеа в большой зарплате. Он нравится многим болельщикам, но если МЮ строит новую команду с игрой в пас, то придется отказаться от сильного вратаря и пригласить кого-то вроде Онана. Продление ради продления, чтобы всем угодить, ни к чему хорошему не приведет.
+4
-1
+3
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QWertY
Ответ bestvideox
Без Мгваера Дехеа будет поспокойнее. Хоть по своим воротам бить никто не будет.
Без Де Геи и МЮ будет спокойнее. Хоть с дальней не будут пропускать
+3
-1
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jzx
Ответ fisher40
"обзац" звучит как угроза
Типа, ну все, обзац вам
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Спартак Уокер
Де Хеа оставлять надо
разве что на лавке.
МЮ нужен новый №1
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
никакой конкретики
Это же Романо, он либо воду льет, либо объявляет о трансфере когда и без него уже все известно
+1
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Лёха Жданчик
Двоих на выход....они не способны играть при высокой линии обороны которую навязывает ТенХаг!
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error505
Легенда все ещё с нами
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& Co1366
Магуайр - это уже бренд МЮ. Без него станет ... как-то теплее.
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Dm Kznts
никакой конкретики
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Ман Сити
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Сергей Александрович
Третий обзац звучит как угроза ...
+3
-3
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serginn
Ответ Сергей Александрович
Третий обзац звучит как угроза ...
Скорее четвертый)
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Сергей Александрович
Ответ serginn
Скорее четвертый)
да и четвёртый тоже)
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Юра Зыков
Ответ bestvideox
Без Мгваера Дехеа будет поспокойнее. Хоть по своим воротам бить никто не будет.
Дехеа и сам может привозить,до сих пор помню ту дичь что они исполнили в паре с Мгваерам
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
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ты путаешь понятие проектов, юбиляр
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