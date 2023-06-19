Де Хеа хочет остаться в «МЮ». Магуайр обсудит с тен Хагом свое будущее, клуб открыт к продаже защитника
Давид Де Хеа хочет остаться в «МЮ», Харри Магуайр обсудит свое будущее с тренером.
32-летний испанский вратарь хочет продолжать выступления за «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до 30 июня.
Что касается Харри Магуайра, то, по данным инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний английский защитник вскоре проведет переговоры с главным тренером Эриком тен Хагом.
«МЮ» открыт к уходу Харри, однако на данный момент нет никаких конкретных предложений от других клубов.
Если Магуайр сменит команду, то капитаном может стать Бруну Фернандеш или Де Хеа, если он останется.
Подробная статистика выступлений Де Хеа доступна здесь, Магуайра – здесь.
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